SABECO lãi 3.761 tỷ đồng sau 9 tháng, tạm ứng cổ tức tiền mặt 30%

Doanh nghiệp đồng thời thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 30% trên mệnh giá, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, SABECO ghi nhận doanh thu thuần 20.029 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.761 tỷ đồng, tăng 8,9%, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện trong bối cảnh ngành bia vẫn đối mặt với áp lực cạnh tranh và áp lực chi phí logistics gia tăng.
Động lực chính đến từ sự cải thiện của biên lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận gộp đạt 7.615 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, đưa biên lợi nhuận gộp lên 38%, cao hơn mức 35,2% của cùng kỳ năm trước.
Riêng trong quý 3/2026, SABECO ghi nhận doanh thu thuần 6.684 tỷ đồng, tăng 3,8%; lợi nhuận gộp đạt 2.547 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tiếp tục duy trì trên 38%, phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong tối ưu hóa chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành.
Bên cạnh kết quả lợi nhuận tích cực, SABECO tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững chắc với dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 4.124 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Mức tăng trưởng này giúp doanh nghiệp củng cố nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và chuẩn bị cho giai đoạn tiêu dùng cao điểm cuối năm. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, khả năng tạo tiền ổn định tiếp tục được xem là một trong những điểm mạnh của SABECO.
Trên cơ sở kết quả kinh doanh khả quan, Hội đồng Quản trị SABECO đã phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.
Theo nghị quyết được ban hành ngày 29/10/2026, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 29/12/2026, trong khi ngày thanh toán dự kiến là 2/2/2027.
Động thái này tiếp tục thể hiện chính sách duy trì cổ tức ổn định của SABECO, đồng thời cho thấy sự cân bằng giữa yêu cầu tái đầu tư cho tăng trưởng và cam kết mang lại giá trị cho cổ đông.
Song song với việc nâng cao hiệu quả hoạt động, SABECO tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Doanh nghiệp đang thúc đẩy các sản phẩm mới như 333 Triple Pure với đặc điểm low carb, low calorie và vị êm, cùng các quy cách đóng gói mới, bao gồm dòng lon 250ml, để tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng hơn.
Bên cạnh đó, công ty tiếp tục phát triển kênh bán hàng hiện đại, thương mại điện tử và tăng cường tương tác với người tiêu dùng trên nền tảng số.”.
Bước vào quý cuối năm – giai đoạn được xem là mùa kinh doanh quan trọng nhất của ngành đồ uống – SABECO cho biết sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của các thương hiệu chủ lực như Bia Saigon và 333, đồng thời chủ động chuẩn bị năng lực sản xuất, nguồn cung và hệ thống phân phối để đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2027.
Với kết quả 9 tháng tích cực cùng nền tảng tài chính vững chắc, SABECO tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động và chuẩn bị nguồn cung cho mùa cao điểm Tết 2027 đồng thời theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho các bên liên quan.
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