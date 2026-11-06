Sản xuất thông minh là cầu nối giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Tại Diễn đàn "Sản xuất thông minh và công nghiệp hỗ trợ 2026" do Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), nhận định ngành Công Thương đã triển khai nhiều chương trình về sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững, kinh tế tuần hoàn, nhưng còn triển khai theo từng lĩnh vực, thiếu liên kết.
“Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số cần triển khai đồng bộ: công nghệ số giúp đo lường, tối ưu sử dụng năng lượng, nguyên vật liệu và kiểm soát phát thải, còn mục tiêu xanh định hình các chỉ số dẫn dắt chuyển đổi số. Sản xuất thông minh vì vậy là cầu nối giúp doanh nghiệp giải đồng thời bài toán năng suất, chất lượng, tài nguyên và cạnh tranh”, bà Giang chia sẻ.
Để thực hiện mục tiêu này, cùng với chương trình Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, Bộ Công Thương đã ban hành Chương trình hỗ trợ thúc đẩy sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong công nghiệp và thương mại đến năm 2035 (Chương trình 2708), cùng Kế hoạch chuyển đổi số 2026-2030, là hai trụ cột chính sách của Bộ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm để kết nối các doanh nghiệp, các lĩnh vực sản xuất khác nhau tạo thành 1 hệ sinh thái hình thành nền sản xuất tiêu dùng bền vững.
Cụ thể, đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 1.000 lượt doanh nghiệp, đánh giá mức độ sẵn sàng cho 500 doanh nghiệp và hỗ trợ 200 doanh nghiệp triển khai giải pháp sản xuất thông minh. Đến năm 2035, quy mô tăng lên 5.000 lượt doanh nghiệp được đào tạo, 300 chuyên gia và 500 doanh nghiệp được hỗ trợ.
Chương trình có bốn nhóm nhiệm vụ: hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn; phát triển nhân lực và văn hóa số; xây dựng hệ sinh thái; phát triển công nghệ, dữ liệu và hạ tầng số. Bộ Công Thương điều phối; doanh nghiệp vừa thụ hưởng vừa là chủ thể chuyển đổi.
"Chính sách chỉ hiệu quả khi chuyển hóa thành năng lực triển khai trong doanh nghiệp; khi hai quá trình cùng một nền tảng dữ liệu, quá trình sản xuất của doanh nghiệp sẽ xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn", bà Giang nhấn mạnh.
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