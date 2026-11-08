Sắp diễn ra Toạ đàm “Giảm lãi suất: Dư địa và giải pháp hỗ trợ tăng trưởng 2 con số”

Trong nhiều năm qua, tín dụng ngân hàng là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế, không chỉ vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng mà còn đảm nhận một phần rất lớn nhu cầu vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển.
Sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, nhất là tại những thời điểm cung cầu vốn biến động do phải kiểm soát lạm phát, đã kéo theo nhiều hệ quả không mong đợi, từ khả năng tiếp cận vốn, lãi suất cao đến nợ xấu, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngân hàng, doanh nghiệp và nền kinh tế.
Từ đầu năm 2026 đến nay, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với không ít bất lợi như Fed tăng lãi suất, xuất khẩu đình trệ kéo dài do đại dịch, nhất là sau "cú sốc thuế Donald Trump", giá bất động sản thiếu kiểm soát... dẫn đến điều hành kinh tế vĩ mô gặp rất nhiều khó khăn về kiểm soát tỷ giá, lạm phát và giữ mặt bằng lãi suất ổn định phục vụ tăng trưởng kinh tế.
Trong bối cảnh đó, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm giảm mặt bằng lãi suất, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống và nâng cao chất lượng tăng trưởng tín dụng.
Tuy nhiên, việc giải bài toán lãi suất trong bối cảnh (i) thị trường bất động sản trầm lắng, tích tụ một lượng vốn rất lớn dẫn đến nợ xấu, (ii) xuất khẩu khu vực doanh nghiệp nội địa chưa hồi phục rõ rệt, (iii) sức mua suy yếu, giữa lúc nền kinh tế đang rất cần một lượng vốn lớn cung ứng cho các dự án lớn mang tính chất kiến tạo là việc không dễ dàng. Đây cũng là lý do cho thấy sau gần 3 tuần kể từ khi Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước quyết liệt yêu cầu hệ thống tổ chức tín dụng giảm lãi suất và mặc dù đã có gần 30 ngân hàng công bố giảm lãi suất tiền gửi/tiền vay nhưng mới chỉ dừng lại ở các gói vốn rời rạc, quy mô nhỏ, mặt bằng lãi suất chưa thể giảm 1,5% - 2% như mục tiêu.
Từ thực tế này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức tọa đàm “Giảm lãi suất” Dư địa và giải pháp hỗ trợ tăng trưởng 2 con số” với các chuyên gia nhằm phân tích, mổ xẻ lý do lãi suất tăng, giải pháp căn cơ, bền vững để ổn định lãi suất trong biên độ phù hợp.
Thông qua tọa đàm, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy mong muốn lắng nghe những phân tích, góc nhìn đa chiều và kiến nghị thiết thực từ các chuyên gia, đại diện hiệp hội và tổ chức trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; qua đó góp thêm thông tin cho quá trình hoàn thiện chính sách, hướng tới mục tiêu giảm lãi suất bền vững, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính.
Khách mời tham dự Toạ đàm:
Tọa đàm sẽ tập trung vào 6 nội dung trọng tâm sau:
1. Phân tích tác động của mặt bằng lãi suất cao đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhu cầu vay vốn của người dân và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng; đồng thời làm rõ bài toán hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền, người đi vay và ngân hàng.
2. Làm rõ các nguyên nhân khiến lãi suất khó giảm trong thời gian ngắn, đặc biệt là những bất cập trong cơ cấu huy động và sử dụng vốn; sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng đối với nhu cầu tài trợ trung và dài hạn; tình trạng tập trung vốn vào một số lĩnh vực; cùng các áp lực đáo hạn trái phiếu; nợ xấu và sự dịch chuyển dòng tiền giữa các kênh đầu tư.
3. Tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường kiểm soát rủi ro, cải thiện dòng tiền và năng lực trả nợ của doanh nghiệp; trên cơ sở đó, xác định những lĩnh vực, kỳ hạn cần ưu tiên giảm lãi suất, đồng thời xem xét khả năng điều chỉnh đối với các khoản vay mua nhà, vay tiêu dùng hiện hữu.
4. Tháo gỡ các điểm nghẽn trong xử lý nợ xấu, nhất là những vướng mắc liên quan đến tài sản bảo đảm; thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ thứ cấp nhằm giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.
5. Xác định lộ trình và thứ tự ưu tiên trong tái cấu trúc thị trường vốn, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các công cụ huy động vốn trung, dài hạn, đặc biệt cho các dự án hạ tầng, qua đó giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.
6. Đánh giá các điều kiện để giảm lãi suất bền vững trước những biến động của kinh tế quốc tế; yêu cầu phối hợp chính sách tiền tệ, tài khóa và thương mại nhằm ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng; đồng thời xem xét khả năng huy động vốn quốc tế của ngân hàng và doanh nghiệp trên cơ sở cân nhắc chi phí và rủi ro tỷ giá.
Chương trình tọa đàm sẽ được phát trên nền tảng trực tuyến VnEconomy và Fanpage VnEconomy.
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