Sắp xoá sổ "nút thắt cổ chai" trên Quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 1147 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trả lời kiến nghị cử tri về cải tạo nâng cấp cầu trên Quốc lộ 20

Cụ thể, cử tri tỉnh Lâm Đồng cho biết, Quốc lộ 20 được nâng cấp mở rộng hơn 5 năm, hiện nay là trục đường xương sống của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, vừa góp phần đảm bảo an toàn giao thông ở địa phương.

Tuy nhiên, cầu Định An thuộc địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng do không được mở rộng, tạo thành "nút thắt cổ chai" khiến nhiều vụ tai nạn xảy ra. Trước đây, cử tri tỉnh Lâm Đồng nhiều lần kiến nghị mở rộng mặt cầu theo mặt đường.

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ Giao thông vận tải cho biết Bộ đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng, trong đó, có nghiên cứu phương án nâng cấp, sửa chữa cầu Định An với quy mô phù hợp đảm bảo năng lực khai thác trên tuyến, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, dự kiến bố trí trong tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng với tổng mức đầu tư dự kiến 449,59 tỷ đồng.

Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1526 ngày 16/8/2021 với tổng mức đầu tư dự kiến 449,59 tỷ đồng.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các Bộ ngành và chính quyền địa phương triển khai trình tự, thủ tục theo quy định để sớm thực hiện dự án.

Quốc lộ 20 là tuyến đường huyết mạch nối TP. HCM với TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), phục vụ phát triển kinh tế du lịch của hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Quốc lộ 20 đi qua đèo Mimosa là cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội khu vực, nâng cao năng lực khai thác nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của tuyến đèo Mimosa trong việc kết nối Quốc lộ 20 với TP. Đà Lạt, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng cho vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Bên cạnh việc nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, trong thời gian tới, một trong những dự án đường bộ trọng điểm qua địa bàn tỉnh là dự án xây dựng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương dài 140km.

Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện 2 đoạn huyện Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương dài 140km. Đoạn Dầu Giây - Tân Phú do Bộ Giao thông vận tải phụ trách.

Hiện tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định, phấn đấu khởi công đoạn cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong tháng 10/2022 và hoàn thành trong năm 2025.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2021-2024, Lâm Đồng cũng triển khai 12 dự án đầu tư công do ngân sách tỉnh bố trí, trong đó, có 3 dự án giao thông được rót vốn lớn nhất lên tới 1.100 tỷ đồng, chiếm hơn 50% số vốn giai đoạn 2021-2014.

Đó là các dự án đầu tư xây dựng đường Cam Ly - Phước Thành có tổng chiều dài hơn 9,4km, rộng 9m với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng đường tránh TP. Đà Lạt từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ dài khoảng 9km, rộng 9m với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Ngoài ra, xây dựng thay thế 5 cầu yếu với tổng mức 300 tỷ đồng.

Hiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Lâm Đồng có tổng chiều dài 9.368,3 km, gồm 19,2 km đường cao tốc loại B; 551,1 km quốc lộ; 663 km đường tỉnh; 651 km đường đô thị, khoảng 7.480 km đường huyện, xã và đường giao thông nông thôn.