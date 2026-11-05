Sau khi đồng loạt tăng lãi suất trong tháng 9, các ngân hàng trung ương tạm dừng trong tháng 10

Phần lớn các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã tạm dừng hành động trong tháng 10 vừa qua, sau khi đồng loạt tăng lãi suất trong tháng 9.
Nhưng theo hãng tin Reuters, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia phân tích cho rằng áp lực lạm phát dai dẳng đồng nghĩa với việc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ có thể vẫn chưa kết thúc.
Trong số các ngân hàng trung ương quản lý 10 loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất - được gọi là nhóm G10 - chỉ có Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) có động thái tăng lãi suất trong tháng 10, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cùng các ngân hàng trung ương của New Zealand (RBNZ) và Nhật Bản (BOJ) vẫn giữ nguyên lãi suất. Các ngân hàng trung ương tại Thụy Sỹ, Australia, Thụy Điển, Na Uy và Anh không có cuộc họp chính sách tiền tệ trong tháng 10.
Reuters cho biết tính từ đầu năm đến nay, các ngân hàng trung ương nhóm G10 đã thực hiện tổng cộng 14 đợt tăng lãi suất, với mức tăng tích lũy đạt 3,5 điểm phần trăm và không có ngân hàng nào cắt giảm lãi suất.
Ông Anis Bensaidani, chuyên gia kinh tế theo dõi thị trường Mỹ và Nhật Bản tại ngân hàng BNP Paribas, nhận định: "Fed, ECB và BOJ đều giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, sự tạm dừng này không đồng nghĩa với việc chu kỳ thắt chặt đã kết thúc".
Khoảng lặng trong tháng 10 diễn ra sau một tháng 9 đầy sôi động, khi 6 ngân hàng trung ương nhóm G10 cùng thực hiện các đợt tăng lãi suất với tổng mức tăng 1,5 điểm phần trăm, đánh dấu đợt thắt chặt mạnh mẽ nhất trong một tháng của nhóm này kể từ tháng 6/2023.
Sự tạm dừng này diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng cao, với giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London đạt mức tăng % hai con số trong cả tháng 9 và tháng 10, đẩy cao mối lo lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.
Ông Ryan Sweet, chuyên gia kinh tế toàn cầu tại công ty nghiên cứu Oxford Economics, nhận xét: "Chính sách tiền tệ hiện đã thắt chặt, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ chặt". Ông cũng lưu ý rằng các ngân hàng trung ương đã phát tín hiệu về khả năng sẽ có thêm những đợt tăng lãi suất nữa trong thời gian tới.
Mức độ thắt chặt trong tương lai phần lớn sẽ phụ thuộc vào diễn biến của lạm phát. Hiện vẫn còn đó những câu hỏi về việc liệu chính sách tiền tệ hiện tại đã đủ thắt chặt hay chưa, và từng ngân hàng trung ương cần thêm bao nhiêu đợt tăng lãi suất nữa nữa để đưa lạm phát trở về mức mục tiêu.
Việc tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 10 cũng được ghi nhận tại các nền kinh tế mới nổi.
Trong số 18 nền kinh tế đang phát triển được Reuters theo dõi, có hai ngân hàng trung ương, của Philippines và Ấn Độ, tăng lãi suất trong tháng 10, với lượng tăng tổng cộng 0,75 điểm phần trăm. 10 ngân hàng trung ương khác trong nhóm này giữ nguyên lãi suất chính sách trong tháng 10. Riêng chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ nối lại chu kỳ nới lỏng sau 8 tháng tạm dừng, với mức cắt giảm lãi suất là 1 điểm phần trăm.
Tính từ đầu năm đến nay, các ngân hàng trung ương trong nhóm các nền kinh tế mới nổi này đã thực hiện tổng cộng 16 đợt tăng lãi suất, với tổng lượng tăng 6,75 điểm phần trăm, cùng 25 đợt giảm lãi suất, với tổng lượng giảm 8,5 điểm phần trăm.
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