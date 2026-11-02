Các quan chức Fed khẳng định cần tăng lãi suất thêm

Hãng tin Bloomberg dẫn lời bà Lorie Logan, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, trong một bài phát biểu hôm 30/10 tại Đại học Davidson: “Với triển vọng hiện tại, rõ ràng là Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) cần thực hiện thêm ít nhất hai đợt tăng lãi suất nữa, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm. Việc điều chỉnh chính sách một cách từ từ sẽ giúp các hộ gia đình, doanh nghiệp và những người tham gia thị trường thích nghi với mức lãi suất cao hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro khiến hoạt động kinh tế suy giảm mạnh hơn mức cần thiết”.
Phát biểu trên của bà Logan - cùng với những đánh giá với nội dung tương tự từ ông Tom Barkin, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, và ông Alberto Musalem, người đứng đầu Fed chi nhánh St. Louis - được đưa ra sau khi FOMC vào hôm 28/10 công bố quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,75-4%. Trước đó, trong cuộc họp tháng 9, FOMC đã tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023.
Bà Logan, người có quyền bỏ phiếu về các quyết định lãi suất của Fed trong năm nay, nhấn mạnh rằng “việc tạm dừng tăng lãi suất trong một kỳ họp không làm thay đổi đích đến của chính sách tiền tệ”.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh SiriusXM cùng ngày 30/10, ông Barkin cho rằng “áp dụng lộ trình dần dần là hướng đi phù hợp” trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Cũng trong ngày hôm đó, tại một sự kiện ở New York, ông Musalem lập luận rằng “những điều chỉnh nhỏ được thực hiện sớm thường ít gây xáo trộn hơn so với các hành động mạnh và đột ngột vào giai đoạn sau”.
Trong dự báo công bố sau cuộc họp tháng 9, phần lớn các quan chức Fed đều cho rằng ngân hàng trung ương này cần có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay. Dữ liệu từ thị trường lãi suất tương lai cho thấy nhà đầu tư hiện kỳ vọng đợt tăng này sẽ diễn ra tại cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm, theo dự kiến vào ngày 8-9/12. Thị trường cũng cho thấy khả năng Fed sau đó sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 1/2027, trước khi cân nhắc đợt tăng thứ ba vào tháng 3.
Tại buổi họp báo ngày 28/10 sau khi Fed công bố quyết định lãi suất, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã không tiết lộ kỳ vọng hay đánh giá của ông về nền kinh tế hay lãi suất, nhưng cho biết lạm phát cao vẫn là mối quan tâm hàng đầu của Fed. Ông cũng mô tả các điều kiện tài chính đã trở nên thắt chặt hơn sau đợt tăng lãi suất vào tháng 9, đồng thời nói thêm rằng ông “không muốn và cũng không thể khẳng định rằng lãi suất đã thực sự thắt chặt hay chưa”.
Những phát biểu của các quan chức Fed ngày 30/10 cho thấy dường như đang hình thành sự đồng thuận ngày càng lớn trong Fed về sự cần thiết phải tiếp tục thắt chặt chính sách một cách dần dần.
Bà Logan đã bỏ phiếu thuận cùng với đa số các thành viên có quyền bỏ phiếu khác trong FOMC trong quyết định giữ nguyên lãi suất tuần vừa rồi, sau khi bà phản đối một quyết định tương tự vào tháng 7. Về phần mình, Barkin sẽ quay trở lại hàng ngũ các thành viên có quyền bỏ phiếu trong FOMC trong năm 2027.
Trong cuộc bỏ phiếu quyết định lãi suất vừa rồi, vẫn có hai thành viên phản đối giữ nguyên lãi suất, và thay vào đó ủng hộ việc tăng lãi suất, gồm Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack.
Fed đang nỗ lực kéo giảm lạm phát ở Mỹ vốn đã duy trì trên mức mục tiêu 2% trong hơn 5năm qua. Dữ liệu công bố hôm 29/10 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát quan trọng nhất đối với Fed - tăng 3,6% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái do giá dầu thô leo thang trở lại.
Dữ liệu công bố cùng ngày thứ Năm cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 1 năm trong quý 2, nhờ sức mạnh của tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp - lĩnh vực đang được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI).
Ông Barkin cho biết: “Nếu nhu cầu trong nền kinh tế tiếp tục tăng mạnh, đó chính là tình huống mà Fed có thể cần phải đưa ra các biện pháp ứng phó”.
Bà Logan nhận định rằng sau hai đợt tăng lãi suất nữa mà bà dự báo, Fed nên tạm dừng để đánh giá các diễn biến kinh tế và tài chính, từ đó xác định xem liệu có cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất hay không. Bà nói: “Mục tiêu cuối cùng nên là đưa chính sách về trạng thái thắt chặt ở mức vừa phải, để chúng ta có thể đạt được cả hai mục tiêu là tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả một cách bền vững”.
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