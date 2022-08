Sau Quốc khánh 2/9, thị trường sẽ có một nhịp điều chỉnh?

Trong báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 9 vừa công bố, VnDirect nhấn mạnh, các yếu tố cơ bản của thị trường chứng khoán đang cải thiện. Yếu tố xúc tác bên ngoài đang chuyển biến tích cực hơn với lạm phát ở Mỹ hạ nhiệt và kỳ vọng của thị trường về việc Fed tăng lãi suất đã qua đỉnh điểm.

VĨ MÔ NGÀY CÀNG ỔN ĐỊNH HƠN

Cụ thể, theo VnDirect, lạm phát toàn cầu hạ nhiệt nhưng khó có khả năng giảm xuống mức bình thường vào cuối năm 2022

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ không thay đổi trong tháng 7 so với tháng trước đó và giảm xuống mức tăng 8,5% trong tháng 7 so với mức tăng 9,1% của tháng 6. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc trong tháng 7/2022 chỉ tăng 4,2%, mức thấp nhất trong 17 tháng. Xu hướng giảm của giá cả hàng hóa và chính sách tiền tệ thắt chặt là những yếu tố giúp giảm lạm phát kỳ vọng.

Tuy nhiên, lạm phát sẽ khó trở lại mức bình thường vào cuối năm 2022 vì nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn còn do xung đột Nga-Ukraine, tình hình đại dịch COVID-19 phức tạp trên toàn cầu và Trung Quốc theo đuổi chính sách Zero-COVID.

Dự kiến Fed sẽ giảm cường độ tăng lãi suất điều hành trong Qúy 4/2022 và 2023. Cụ thể, thị trường dự báo lãi suất điều hành của Fed chỉ tăng thêm 75 điểm cơ bản trong Qúy 4/2022, giảm đáng kể so với mức tăng 125 điểm cơ bản trong Quý 2/2022 (thực tế) và mức tăng 150 điểm cơ bản trong Q3/22 dự kiến.

Trong nửa đầu năm 2023, thị trường dự báo lãi suất điều hành của Fed có thể duy trì ổn định ở mức 3,75-4,0%.

Ở trong nước, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt đỉnh vào Q3/22 với mức tăng 11,0% trong Q3/22. Mức tăng trưởng cao này là do các yếu tố mức nền thấp của Q3/21 khi GDP của Việt Nam giảm 6,0%; sự phục hồi mạnh mẽ của ngành dịch vụ và Chính phủ nỗ lực triển khai gói kích thích kinh tế (giảm 2% thuế VAT), gói cấp bù bù lãi suất bổ sung trị giá 40.000 tỷ đồng, giải ngân gói đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 113.050 tỷ đồng,…).

VnDirect cũng giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cho cả năm 2022 là 7,1%. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam có thể đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn trong những quý tới như: tăng trưởng xuất khẩu chậm lại do nhu cầu bên ngoài giảm, áp lực lạm phát tăng cao dịp cuối năm, lãi suất tăng.

Giá hàng hóa có xu hướng điều chỉnh trong thời gian qua và lạm phát trong tầm kiểm soát đã tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước tiếp tục trì hoãn việc tăng lãi suất điều hành trong năm nay.

VN-INDEX SẼ ĐIỀU CHỈNH VÀ CƠ HỘI TỐT ĐỂ GIẢI NGÂN

Về triển vọng thị trường chứng khoán, tính đến 26/08/2022, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E TTM là 13,5 lần, giảm 22% so với mức đỉnh trong năm nay và giảm 17% so với mức P/E trung bình 5 năm. Việt Nam cũng nổi bật trong số các thị trường mới nổi với mức tăng trưởng EPS cao trong giai đoạn 2022-24, kéo theo mức P/E dự phóng cho năm 2022 là 12,2 và P/E dự báo cho 2023 là 10,4 lần, thấp hơn nhiều so với P/E trung bình 5 năm gần đây là 16,4 lần.

Cân nhắc cả các yếu tố cơ hội và rủi ro, VnDirect cho rằng mức định giá thị trường là rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn, những người tìm kiếm các doanh nghiệp được quản trị tốt với mức tăng trưởng lợi nhuận cao.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể phải đối mặt với một đợt điều chỉnh ngắn hạn trong tháng 9 khi VN-INDEX đang tiến tới vùng kháng cự mạnh 1.300-1.330 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn nên chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục để chốt lời và giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, do các yếu tố cơ bản của thị trường đang được cải thiện, đợt điều chỉnh này sẽ tạo ra “cơ hội giải ngân tốt” cho các nhà đầu tư để xây dựng danh mục cho Q4/22 và năm 2023. Kỳ vọng vùng 1.240-1.260 điểm sẽ là hỗ trợ mạnh cho VN-INDEX trong tháng 9. Nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu nếu VN-INDEX giảm về vùng hỗ trợ.

Đối với chu kỳ thanh toán T+2, theo VnDirect, việc rút ngắn chu kỳ thanh toán xuống T+2 giảm thời gian thanh toán, giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của nền kinh tế và thị trường tài chính. Từ đó, nhà đầu tư có thể tăng hiệu quả đầu tư cũng như tiết kiệm chi phí giao dịch

Về phía thị trường, điều này góp phần tăng tính thanh khoản cho thị trường. Ngoài ra, nó còn giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp cận dần với các tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ thị trường nâng hạng lên Thị trường mới nổi.

Về chiến lược đầu tư trong tháng 9, theo VnDirect, trong Q3/21, kết quả kinh doanh của một số ngành như Du lịch & Hàng không, Công nghiệp, Ô tô, Bán lẻ và Thực phẩm & Đồ uống giảm mạnh do đợt giãn cách xã hội lần bởi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4.

Các lĩnh vực này sẽ có tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong Q3/22 dựa trên mức nền so sánh thấp của cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng thương mại từ cuối Q3/22 và điều này sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán cũng như nhóm cổ phiếu ngân hàng.