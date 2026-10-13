SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất được vinh danh "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026"

Được biết đến với danh xưng “Oscar của ngành du lịch thế giới”, World Travel Awards là giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực du lịch, được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận những thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ nổi bật trong ngành. Danh hiệu tại mùa giải năm nay góp phần khẳng định chất lượng dịch vụ và dấu ấn riêng của SH Premium Lounge trên bản đồ phòng chờ sân bay khu vực.
Tọa lạc tại Nhà ga T3 - Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất, SH Premium Lounge tựa như một trạm nghỉ dưỡng sang trọng, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp điệu hối hả của sân bay.
Lấy cảm hứng từ di sản văn hóa lâu đời, kiến trúc tại đây được tái diễn giải đầy đột phá thông qua triết lý thiết kế Neo-Vietnamese. Không gian phòng chờ là một lời tôn vinh lịch sử đất nước song hành cùng khát vọng hiện đại, nơi những món nội thất thiết kế riêng gợi nhớ vẻ thanh lịch của chốn hoàng gia cổ tại Huế, kết hợp cùng các vật liệu bề mặt kể câu chuyện về giá trị thủ công bền bỉ của Việt Nam.
Bên cạnh dấu ấn kiến trúc độc đáo, SH Premium Lounge còn ghi điểm nhờ cách bố trí các phân khu chức năng vô cùng khoa học nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của hành khách. Từ những góc làm việc cá nhân tĩnh lặng, khu vực văn phòng trang bị hệ thống máy tính hiện đại, cho đến hệ thống ghế nghỉ êm ái, tất cả đều hướng đến mục tiêu mang lại sự thư thái tuyệt đối.
Hoàn thiện cho trải nghiệm 5 sao ấy là không gian nhà hàng tinh tế với thực đơn buffet đan xen hài hòa giữa phong vị Việt Nam trứ danh và tinh hoa ẩm thực quốc tế. Từng tiện ích được tích hợp khéo léo, giúp hành khách tận hưởng trọn vẹn từng phút giây thư giãn trước giờ cất cánh hoặc nối chuyến.
Không chỉ dừng lại ở hệ thống tiện ích đẳng cấp, linh hồn của SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất nằm ở phong cách phục vụ chuẩn mực. Lấy sự tinh tế, chuyên nghiệp và tận tâm làm trọng tâm, mỗi nhân sự tại đây đều nỗ lực chăm chút tỉ mỉ cho từng trải nghiệm của khách hàng. Chính sự tổng hòa hoàn hảo từ không gian, ẩm thực đến cung cách phục vụ đã mang đến cho hành khách một khoảng nghỉ trọn vẹn, xứng tầm 5 sao.
Với danh hiệu “Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026”, SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện trải nghiệm hành khách mỗi ngày.
Danh hiệu này cũng là dấu mốc trên hành trình SH Airport Lounge theo đuổi định hướng xây dựng những không gian phòng chờ mang tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp, đồng thời đưa các giá trị văn hóa và thẩm mỹ Việt Nam vào trải nghiệm sân bay hiện đại.
Cùng với những bước tiến trong thiết kế, tiện ích và vận hành, SH Airport Lounge cam kết nâng tầm dịch vụ và mang đến những trải nghiệm trọn vẹn hơn mỗi ngày cho khách hàng trước mỗi chặng bay.
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