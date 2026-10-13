Thứ Ba, 13/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất được vinh danh "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026"

P Phạm Diệp

Tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2026), SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất được vinh danh với danh hiệu “Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026”. Việc được vinh danh tại World Travel Awards 2026 đã ghi dấu một cột mốc đáng chú ý của thương hiệu trên hành trình nâng tầm trải nghiệm phòng chờ sân bay tại Việt Nam...

SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất vừa được vinh danh với danh hiệu “Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026”. Ảnh: SH Premium Lounge
SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất vừa được vinh danh với danh hiệu “Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026”. Ảnh: SH Premium Lounge

Được biết đến với danh xưng “Oscar của ngành du lịch thế giới”, World Travel Awards là giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực du lịch, được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận những thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ nổi bật trong ngành. Danh hiệu tại mùa giải năm nay góp phần khẳng định chất lượng dịch vụ và dấu ấn riêng của SH Premium Lounge trên bản đồ phòng chờ sân bay khu vực.

KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ DẤU ẤN RIÊNG

Tọa lạc tại Nhà ga T3 - Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất, SH Premium Lounge tựa như một trạm nghỉ dưỡng sang trọng, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp điệu hối hả của sân bay.

Lấy cảm hứng từ di sản văn hóa lâu đời, kiến trúc tại đây được tái diễn giải đầy đột phá thông qua triết lý thiết kế Neo-Vietnamese. Không gian phòng chờ là một lời tôn vinh lịch sử đất nước song hành cùng khát vọng hiện đại, nơi những món nội thất thiết kế riêng gợi nhớ vẻ thanh lịch của chốn hoàng gia cổ tại Huế, kết hợp cùng các vật liệu bề mặt kể câu chuyện về giá trị thủ công bền bỉ của Việt Nam.

Vị trí thuận tiện tại nhà ga T3 giúp hành khách dễ dàng tiếp cận phòng chờ sau khi hoàn tất thủ tục, tạo thêm khoảng thời gian thư giãn trước giờ khởi hành. Ảnh: SH Premium Lounge
Vị trí thuận tiện tại nhà ga T3 giúp hành khách dễ dàng tiếp cận phòng chờ sau khi hoàn tất thủ tục, tạo thêm khoảng thời gian thư giãn trước giờ khởi hành. Ảnh: SH Premium Lounge

Bên cạnh dấu ấn kiến trúc độc đáo, SH Premium Lounge còn ghi điểm nhờ cách bố trí các phân khu chức năng vô cùng khoa học nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của hành khách. Từ những góc làm việc cá nhân tĩnh lặng, khu vực văn phòng trang bị hệ thống máy tính hiện đại, cho đến hệ thống ghế nghỉ êm ái, tất cả đều hướng đến mục tiêu mang lại sự thư thái tuyệt đối.

Hoàn thiện cho trải nghiệm 5 sao ấy là không gian nhà hàng tinh tế với thực đơn buffet đan xen hài hòa giữa phong vị Việt Nam trứ danh và tinh hoa ẩm thực quốc tế. Từng tiện ích được tích hợp khéo léo, giúp hành khách tận hưởng trọn vẹn từng phút giây thư giãn trước giờ cất cánh hoặc nối chuyến.

Không chỉ dừng lại ở hệ thống tiện ích đẳng cấp, linh hồn của SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất nằm ở phong cách phục vụ chuẩn mực. Lấy sự tinh tế, chuyên nghiệp và tận tâm làm trọng tâm, mỗi nhân sự tại đây đều nỗ lực chăm chút tỉ mỉ cho từng trải nghiệm của khách hàng. Chính sự tổng hòa hoàn hảo từ không gian, ẩm thực đến cung cách phục vụ đã mang đến cho hành khách một khoảng nghỉ trọn vẹn, xứng tầm 5 sao.

TIẾP TỤC NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM

Với danh hiệu “Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026”, SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện trải nghiệm hành khách mỗi ngày.

SH Airport Lounge cam kết nâng tầm dịch vụ và mong muốn mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn mỗi ngày cho hành khách. Ảnh: SH Premium Lounge
SH Airport Lounge cam kết nâng tầm dịch vụ và mong muốn mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn mỗi ngày cho hành khách. Ảnh: SH Premium Lounge

Danh hiệu này cũng là dấu mốc trên hành trình SH Airport Lounge theo đuổi định hướng xây dựng những không gian phòng chờ mang tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp, đồng thời đưa các giá trị văn hóa và thẩm mỹ Việt Nam vào trải nghiệm sân bay hiện đại.

Cùng với những bước tiến trong thiết kế, tiện ích và vận hành, SH Airport Lounge cam kết nâng tầm dịch vụ và mang đến những trải nghiệm trọn vẹn hơn mỗi ngày cho khách hàng trước mỗi chặng bay.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

dịch vụ 5 sao VnEconomy du lịch VnEconomy trải nghiệm hành khách VnEconomy Vneconomy VnEconomy World Travel Awards 2026 VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Triển vọng tiêu dùng cuối năm còn chịu nhiều tác động

Triển vọng tiêu dùng cuối năm còn chịu nhiều tác động

Quý 4 thường là giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, gắn với các dịp lễ, Tết, du lịch, ăn uống và sử dụng dịch vụ. Đây là cơ hội để doanh nghiệp bán lẻ gia tăng doanh thu, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa…

Kiến trúc độc đáo cho những gia chủ dám khác biệt

Kiến trúc độc đáo cho những gia chủ dám khác biệt

Trong thời đại kiến trúc đang chạy theo công nghệ và tối ưu hóa, cảm xúc nhắc chúng ta nhớ rằng: thiết kế không chỉ để giải quyết vấn đề, mà còn để gợi cảm hứng. Một công trình chỉ thành công khi nó khiến người ta muốn dừng lại, muốn ở lại, muốn nhớ về...

Giới trẻ châu Á: Mua thời gian hay nền kinh tế lười biếng?

Giới trẻ châu Á: Mua thời gian hay nền kinh tế lười biếng?

Dù gần như hiện diện liên tục trên các nền tảng số, không ít người trẻ giờ đây lại thường trực cảm giác bận rộn, thiếu thời gian. Thực tế này đang dần trở thành một nghịch lý phổ biến, đồng thời thúc đẩy nhiều dịch vụ hiện đại tại châu Á…

Sức mua dịch chuyển, bán lẻ tăng tốc mùa cao điểm cuối năm

Sức mua dịch chuyển, bán lẻ tăng tốc mùa cao điểm cuối năm

Thị trường bán lẻ TP. Hồ Chí Minh bước vào quý cuối năm với sức mua tăng, nhưng người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định chi tiêu. Sự thay đổi này đang buộc doanh nghiệp bán lẻ chuẩn bị hàng hóa và tổ chức mùa mua sắm theo những điểm rơi sát với nhu cầu thực tế hơn...

VnEconomy Xem thêm
Du lịch Sức khỏe Thị trường Sự kiện Đẹp + Giải trí Nhà Ẩm thực

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

VnEconomy Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.

AI Điểm tin

VnE TV
Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tiếp tục giữ tăng trưởng 2 con số. Ảnh minh họa/VnEconomy

VnEconomy Kịch bản tăng trưởng 3 tháng cuối năm

Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy