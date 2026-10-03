Vinh danh các doanh nghiệp Thương hiệu Mạnh 2026

Chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 23 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, đã diễn ra chiều ngày 3/10/2025 tại Hà Nội…

Ảnh: Tri Phong

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các hiệp hội, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, cùng CEOs các doanh nghiệp Thương hiệu Mạnh trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, cho biết chương trình Thương hiệu Mạnh đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức.

Được khởi xướng từ năm 2003, chương trình đã trở thành kênh thông tin – kết nối – hội tụ với sự tham gia của đông đảo CEOs các tập đoàn, doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế.

Trong suốt 23 năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, chương trình Thương hiệu Mạnh đã không ngừng đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và nền kinh tế quốc gia và tăng cường kết nối hợp tác giữa cộng đồng các doanh nghiệp, tạo sân chơi giao lưu kinh tế, văn hóa và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển thương hiệu.

Đặc biệt, nhiều năm gần đây, chương trình đã tăng cường hoạt động kết nối, trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp với các nhà hoạch định chính sách và giới chuyên gia. Điều này mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn giúp các cơ quan hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý từ trung ương tới các địa phương kịp thời nắm bắt thực tiễn, phục vụ cho quá trình hoàn thiện và thực thi chính sách.

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 23 được khởi động từ tháng 6/2026, triển khai khảo sát và bình xét các thương hiệu doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, khu vực kinh tế theo Thể lệ đề cử và bình xét của Chương trình.

Các thương hiệu doanh nghiệp được bình xét và công bố, vinh danh trong chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2026 là những thương hiệu doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, vượt trội trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; đóng góp đáng kể vào sự phát triển của các ngành kinh tế; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp với cộng đồng và môi trường.

Quá trình khảo sát và bình xét, bên cạnh ghi nhận những kết quả, thành tựu hoạt động của doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất, các chiến lược phát triển và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hiện thực hóa các định hướng phát triển của Việt Nam trong trung và dài hạn cũng được Ban Biên tập và Hội đồng chuyên gia đánh giá như một tiêu chí chính để bình xét và công bố.

Theo đó, chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2026 công bố 3 hạng mục vinh danh, gồm: 10 Thương hiệu Doanh nghiệp Dẫn đầu Khu vực Kinh tế Nhà nước; 10 Thương hiệu Doanh nghiệp Dẫn đầu Khu vực Kinh tế Tư nhân và Thương hiệu Doanh nghiệp Phát triển ấn tượng.

Việc bình xét và vinh danh ba hạng mục trên là nhằm ghi nhận và động viên các doanh nghiệp cùng những kiến tạo và giá trị thiết thực. Cùng với đó, chương trình kỳ vọng tạo dựng và củng cố một cộng đồng các thương hiệu mạnh Việt Nam, từ đó tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại diện các doanh nghiệp giao lưu, kết nối trước giờ phút vinh danh. Ảnh: Chu Khoa

Chương trình đặc biệt ý nghĩa nhân dịp chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026. Ảnh: Tri Phong

Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, phát biểu khai mạc chương trình Thương hiệu Mạnh 2026. Ảnh: Chu Khoa

Vinh danh các Thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu Khu vực Kinh tế Nhà nước. Ảnh: Tri Phong

10 thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế nhà nước được vinh danh Thương hiệu Mạnh 2026 bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel); Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Tập đoàn Bảo Việt; Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines); Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex); Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP).

Vinh danh các Thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu Khu vực Kinh tế tư nhân. Ảnh: Tri Phong

10 thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu Khu vực Kinh tế tư nhân được vinh danh là: Tập đoàn Vingroup; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Tập đoàn Masan; Công ty Cổ phần FPT; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk); Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO); Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO); Tập đoàn Sun Group; DB Group - Nhà sáng lập Ecopark; Hệ sinh thái Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Tiêm chủng Vắc xin VNVC - Dược phẩm ECO.

Vinh danh các Thương hiệu Doanh nghiệp Phát triển ấn tượng. Ảnh: Tri Phong

Các thương hiệu doanh nghiệp phát triển ấn tượng năm 2026 được vinh danh bao gồm: AgriS - Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa; Công ty Cổ phần Gỗ An Cường; Tập đoàn Công nghệ CMC; Tập đoàn Công nghiệp Giza Group; Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND; Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi; Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise; Tập đoàn MISA; Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng; Công ty Cổ phần - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau; Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank); Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS); Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel; Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam.