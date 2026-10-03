Vinh danh các doanh nghiệp Thương hiệu Mạnh 2026

Chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 23 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, đã diễn ra chiều ngày 3/10/2025 tại Hà Nội…
Tham
dự chương trình có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo
các hiệp hội, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, cùng CEOs các doanh
nghiệp Thương hiệu Mạnh trên toàn quốc.
Phát
biểu khai mạc chương trình, ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập
Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, cho biết chương trình Thương hiệu Mạnh đã
trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy
– Vietnam Economic Times tổ chức.
Được
khởi xướng từ năm 2003, chương trình đã trở thành kênh thông tin – kết nối – hội
tụ với sự tham gia của đông đảo CEOs các tập đoàn, doanh nghiệp uy tín hàng đầu
Việt Nam, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia kinh tế
trong nước và quốc tế.
Trong
suốt 23 năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, chương trình Thương
hiệu Mạnh đã không ngừng đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và
nền kinh tế quốc gia và tăng cường kết nối hợp tác giữa cộng đồng các doanh
nghiệp, tạo sân chơi giao lưu kinh tế, văn hóa và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh, phát triển thương hiệu.
Đặc
biệt, nhiều năm gần đây, chương trình đã tăng cường hoạt động kết nối, trao đổi
thông tin giữa doanh nghiệp với các nhà hoạch định chính sách và giới chuyên
gia. Điều này mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, không chỉ đối với doanh nghiệp
mà còn giúp các cơ quan hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý từ trung
ương tới các địa phương kịp thời nắm bắt
thực tiễn, phục vụ cho quá trình hoàn thiện và thực thi chính sách.
Chương
trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 23 được khởi động từ tháng 6/2026, triển
khai khảo sát và bình xét các thương hiệu doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam
trên nhiều lĩnh vực, khu vực kinh tế theo Thể lệ đề cử và bình xét của Chương
trình.
Các
thương hiệu doanh nghiệp được bình xét và công bố, vinh danh trong chương trình
Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2026 là những thương hiệu doanh nghiệp có thành
tích xuất sắc, vượt trội trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tiên
phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững;
đóng góp đáng kể vào sự phát triển của các ngành kinh tế; thực hiện tốt trách
nhiệm xã hội doanh nghiệp với cộng đồng và môi trường.
Quá
trình khảo sát và bình xét, bên cạnh ghi nhận những kết quả, thành tựu hoạt động
của doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất, các chiến lược phát triển và đầu tư dài
hạn của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hiện thực hóa các định hướng phát triển của
Việt Nam trong trung và dài hạn cũng được Ban Biên tập và Hội đồng chuyên gia
đánh giá như một tiêu chí chính để bình xét và công bố.
Theo
đó, chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2026 công bố 3 hạng mục vinh
danh, gồm: 10 Thương hiệu Doanh nghiệp Dẫn đầu Khu vực Kinh tế Nhà nước; 10
Thương hiệu Doanh nghiệp Dẫn đầu Khu vực Kinh tế Tư nhân và Thương hiệu Doanh
nghiệp Phát triển ấn tượng.
Việc
bình xét và vinh danh ba hạng mục trên là nhằm ghi nhận và động viên các doanh
nghiệp cùng những kiến tạo và giá trị thiết thực. Cùng với đó,
chương trình kỳ vọng tạo dựng và củng cố một cộng đồng các thương hiệu mạnh Việt
Nam, từ đó tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của nền
kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
10
thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế nhà nước được vinh danh Thương hiệu Mạnh 2026 bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel); Tập đoàn
Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); Tập đoàn Xăng dầu Việt
Nam (Petrolimex); Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Việt Nam (Agribank); Tập đoàn Bảo Việt; Tổng công ty Hàng không Việt
Nam – CTCP (Vietnam Airlines); Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex); Tổng công
ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP).
10
thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu Khu vực Kinh tế tư nhân được vinh danh là: Tập
đoàn Vingroup; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Tập đoàn Masan; Công ty Cổ phần
FPT; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk); Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu -
Nước giải khát Sài Gòn (SABECO); Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO); Tập
đoàn Sun Group; DB Group - Nhà sáng lập Ecopark; Hệ sinh thái Bệnh viện Đa
khoa Tâm Anh - Tiêm chủng Vắc xin VNVC - Dược phẩm ECO.
Các
thương hiệu doanh nghiệp phát triển ấn tượng năm 2026 được vinh danh bao gồm:
AgriS - Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa; Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
Tập đoàn Công nghệ CMC; Tập đoàn Công nghiệp Giza Group; Ngân hàng TMCP Phát
triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất
động sản HUDLAND; Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi; Công ty Cổ phần Trung tâm
Thương mại Lotte Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise; Tập đoàn MISA;
Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng; Công ty Cổ phần - Tổng công ty Phân bón Dầu khí
Cà Mau; Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc
(Sacombank); Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
(VCBS); Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel; Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam.
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