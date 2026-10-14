SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất: "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á”

Vượt qua hàng loạt tiêu chí đánh giá khắt khe, SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất vừa chính thức được xướng tên tại hạng mục "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026" của giải thưởng danh giá World Travel Awards. Thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của hệ thống SH Airport Lounge mà còn tái định nghĩa chuẩn mực trải nghiệm dịch vụ trước mỗi chuyến bay tại Việt Nam.

Không gian nội thất sang trọng tại SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất mang lại sự thư giãn trọn vẹn và riêng tư cho hành khách. Ảnh: SH Premium Lounge

Ngày 27/9/2026 vừa qua tại Maldives, hệ thống phòng chờ thương gia SH Airport Lounge đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ hàng không quốc tế khi đại diện SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất xuất sắc chiến thắng hạng mục "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026" thuộc khuôn khổ World Travel Awards (WTA).

Được giới chuyên môn mệnh danh là "Oscar của ngành du lịch", WTA là bảo chứng toàn cầu uy tín nhất từ năm 1993 đến nay, nhằm tôn vinh những thương hiệu thiết lập nên chuẩn mực xuất sắc.

Đằng sau giải thưởng danh giá ấy chính là kết quả của triết lý "cá nhân hóa trải nghiệm" mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi. Chia sẻ về cột mốc tự hào này, ông Phạm Quang Đồng, Tổng giám đốc SH Airport Lounge, nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ muốn mang đến một chỗ ngồi thoải mái trước chuyến bay, mà muốn tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình di chuyển của khách hàng".

Toạ lạc tại đắc địa của Nhà ga T3 - Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất, SH Premium Lounge mở ra không gian thư giãn lý tưởng ngay trước giờ khởi hành. Ảnh: SH Premium Lounge

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, mọi điểm chạm tại SH Premium Lounge đều được nâng tầm thành một nghệ thuật phục vụ. Hành khách khi bước vào không gian phòng chờ sẽ cảm nhận ngay sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc ghi đậm dấu ấn bản địa và ẩm thực phong phú, kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp như khu vực làm việc chuyên biệt, ghế massage hay dịch vụ hỗ trợ VIP trọn vẹn.

Đặc biệt hơn, bằng việc ứng dụng nền tảng công nghệ số hiện đại vào quy trình nhận diện, doanh nghiệp đã kiến tạo một hành trình liền mạch, nơi mỗi khách hàng đều cảm thấy được thấu hiểu và trân trọng sâu sắc.

Không gian ẩm thực ấm cúng mang đậm dấu ấn bản địa. Ảnh: SH Premium Lounge

Hơn cả một danh hiệu vươn tầm châu lục, "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026" chính là bước đệm vững chắc củng cố uy tín của mạng lưới phòng khách thương gia trải dài trên toàn quốc trực thuộc SH Airport Lounge. Đồng thời, đây cũng là lời cam kết mạnh mẽ của thương hiệu trong việc không ngừng đổi mới, giữ vững vị thế người dẫn đầu và tiếp tục kiến tạo nên những hành trình bay trọn vẹn nhất cho hành khách.