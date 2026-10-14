SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất: "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á”

Ngày 27/9/2026 vừa qua tại Maldives, hệ thống phòng chờ thương gia SH Airport Lounge đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ hàng không quốc tế khi đại diện SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất xuất sắc chiến thắng hạng mục "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026" thuộc khuôn khổ World Travel Awards (WTA).
Được giới chuyên môn mệnh danh là "Oscar của ngành du lịch", WTA là bảo chứng toàn cầu uy tín nhất từ năm 1993 đến nay, nhằm tôn vinh những thương hiệu thiết lập nên chuẩn mực xuất sắc.
Đằng sau giải thưởng danh giá ấy chính là kết quả của triết lý "cá nhân hóa trải nghiệm" mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi. Chia sẻ về cột mốc tự hào này, ông Phạm Quang Đồng, Tổng giám đốc SH Airport Lounge, nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ muốn mang đến một chỗ ngồi thoải mái trước chuyến bay, mà muốn tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình di chuyển của khách hàng".
Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, mọi điểm chạm tại SH Premium Lounge đều được nâng tầm thành một nghệ thuật phục vụ. Hành khách khi bước vào không gian phòng chờ sẽ cảm nhận ngay sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc ghi đậm dấu ấn bản địa và ẩm thực phong phú, kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp như khu vực làm việc chuyên biệt, ghế massage hay dịch vụ hỗ trợ VIP trọn vẹn.
Đặc biệt hơn, bằng việc ứng dụng nền tảng công nghệ số hiện đại vào quy trình nhận diện, doanh nghiệp đã kiến tạo một hành trình liền mạch, nơi mỗi khách hàng đều cảm thấy được thấu hiểu và trân trọng sâu sắc.
Hơn cả một danh hiệu vươn tầm châu lục, "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026" chính là bước đệm vững chắc củng cố uy tín của mạng lưới phòng khách thương gia trải dài trên toàn quốc trực thuộc SH Airport Lounge. Đồng thời, đây cũng là lời cam kết mạnh mẽ của thương hiệu trong việc không ngừng đổi mới, giữ vững vị thế người dẫn đầu và tiếp tục kiến tạo nên những hành trình bay trọn vẹn nhất cho hành khách.
Làng nghề Kim Lan đang cho thấy một hướng đi rất đáng quan tâm. Đó là đặt cộng đồng vào trung tâm của bảo tồn, dùng công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng giá trị sản phẩm, kết nối di sản với thị trường bằng chuỗi giá trị mở và tạo cơ chế phối hợp để khai thác hiệu quả các nguồn lực địa phương.
Tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2026), SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất được vinh danh với danh hiệu “Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026”. Việc được vinh danh tại World Travel Awards 2026 đã ghi dấu một cột mốc đáng chú ý của thương hiệu trên hành trình nâng tầm trải nghiệm phòng chờ sân bay tại Việt Nam...
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