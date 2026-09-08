Fami - Lan tỏa nguồn dưỡng chất lành từ "hạt vàng tự nhiên"

Đậu nành từ lâu đã là loại hạt quen thuộc trong đời sống. Bên trong dáng hình nhỏ bé ấy là nguồn dưỡng chất phong phú, nổi bật với đạm thực vật tự nhiên chất lượng cao, chất xơ tự nhiên, chất béo tự nhiên lành mạnh (Omega 3-6-9) cùng nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất sinh học có giá trị.
Sự “giàu có” ấy thể hiện cả ở hàm lượng và chất lượng dưỡng chất. Đậu nành sở hữu hàm lượng đạm dồi dào, đồng thời nổi bật về chất lượng đạm. Theo PDCAAS – phương pháp đánh giá chất lượng đạm dựa trên khả năng cung cấp axit amin thiết yếu và mức độ tiêu hóa – đạm đậu nành đạt điểm tối đa 1,0 – cho thấy khả năng cung cấp đầy đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được và có khả năng tiêu hóa tốt.
Bên cạnh nguồn đạm chất lượng cao, đậu nành còn giàu chất xơ tự nhiên, trong đó một số thành phần có thể hoạt động như prebiotic – nguồn dinh dưỡng cho lợi khuẩn, góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Omega 3-6-9 tự nhiên cùng nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất sinh học như isoflavone càng làm phong phú thêm nguồn dưỡng chất, góp phần tạo nên sự “giàu có” của “hạt vàng tự nhiên”.
Với Fami, sự “giàu có” ấy cũng mở ra một câu hỏi: làm thế nào để những giá trị quý báu của hạt đậu trở thành những lựa chọn dinh dưỡng gần gũi và phù hợp hơn với cuộc sống hằng ngày?
Từ sự thấu hiểu về giá trị của đậu nành, Fami tiếp tục nghiên cứu để đưa nguồn dưỡng chất lành ấy vào những sản phẩm phù hợp với đời sống hiện đại. Nổi bật là dòng sản phẩm Fami Green Soy – “Trọn dưỡng chất lành”, được phát triển từ 100% đậu nành tự nhiên hạt chọn lọc, không biến đổi gen, kết hợp công nghệ nghiền nguyên hạt hiện đại. Nhờ đó, sản phẩm giúp gìn giữ tối đa những dưỡng chất tự nhiên sẵn có trong hạt đậu, nổi bật với lượng đạm tự nhiên chất lượng cao, chất xơ tự nhiên và Omega 3-6-9 tự nhiên, mang những tinh túy của “hạt vàng tự nhiên” đến gần hơn với người tiêu dùng.
Giá trị của Fami Green Soy tiếp tục được khám phá qua nghiên cứu thực nghiệm trên phiên bản không bổ sung đường. Kết quả cho thấy sản phẩm có khả năng hỗ trợ nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, đồng thời hạn chế sự phát triển của một số vi khuẩn có hại. Qua đó, các thành phần có khả năng hoạt động như prebiotic tự nhiên mở thêm góc nhìn về giá trị của sản phẩm trong việc nuôi dưỡng hệ vi sinh và hỗ trợ sức khỏe đường ruột từ bên trong.
Sự “giàu có” của đậu nành còn được Fami phát huy qua nhiều dòng sản phẩm với những giá trị riêng: Fami Nguyên Chất mang nguồn đạm lành cho sức khỏe; Fami Canxi bổ sung canxi từ tảo biển và vitamin D3 cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe xương; Fami Canxi Plus bổ sung canxi cùng glucosamine, hỗ trợ chăm sóc xương khớp và duy trì sự linh hoạt; Fami Go kết hợp đậu nành cùng các loại hạt nội địa, tiếp thêm dưỡng chất cho khởi đầu ngày mới.
Khi chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng được quan tâm, những lựa chọn dinh dưỡng hằng ngày cũng trở thành một phần quan trọng của lối sống khỏe mạnh. Với Fami, đó là hành trình đưa sự “giàu có” vốn có của hạt đậu nành vào cuộc sống theo những cách gần gũi và thiết thực hơn.
Từ nguồn dưỡng chất lành quý báu của hạt đậu, Fami bền bỉ nghiên cứu, đổi mới và phát triển đa dạng sản phẩm để đáp ứng những nhu cầu dinh dưỡng ngày càng khác nhau của người tiêu dùng. Mỗi lựa chọn là một cách Fami đưa giá trị của đậu nành đến gần hơn với cuộc sống, từ chăm sóc sức khỏe, sắc vóc, duy trì phong độ đến vun đắp những khoảnh khắc sẻ chia cùng gia đình.
Đó cũng là cách Fami tiếp tục viết nên câu chuyện của “hạt vàng tự nhiên”: Từ sự “giàu có” được tự nhiên gói trọn trong một hạt đậu nhỏ bé, đưa nguồn dưỡng chất lành đến gần hơn với mọi người, mọi nhà, góp phần chăm sóc sức khỏe chủ động và vun đắp một cuộc sống “giàu tự nhiên” từ bên trong.
Đậu nành thôi, mà hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành!
Từ hạt đậu nành nhỏ bé, Fami mang dưỡng chất lành từ đậu nành, gửi gắm câu chuyện về “hạt vàng tự nhiên” - góp phần nuôi dưỡng một cuộc sống “giàu” từ bên trong. Đó là sự “giàu tự nhiên” được vun đắp từ đạm tự nhiên giúp giàu sức khỏe, chất xơ tự nhiên cho giàu sắc vóc và Omega 3-6-9 tự nhiên thêm giàu phong độ, giàu chia sẻ và yêu thương.
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