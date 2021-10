S&P 500 lập kỷ lục mới, dầu tụt giá mạnh, Bitcoin trượt khỏi đỉnh

Giá dầu thô đi xuống sau khi dự báo thời tiết nói rằng mùa đông năm nay của nước Mỹ có thể sẽ ấm. Giá tiền ảo Bitcoin cũng giảm khá mạnh khỏi đỉnh cao mọi thời đại.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,3%, đạt 4.549,78 điểm. Đây là phiên tăng thứ 7 liên tiếp của S&P 500 và chỉ số đã thiết lập kỷ lục điểm số cả nội phiên và đóng cửa.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,6%, chốt ở 15.215,7 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 0,02%, còn 35.603,08 điểm.

Tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trong phiên này vẫn là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2021. Doanh thu và lợi nhuận cùng đạt kỷ lục đưa cổ phiếu hãng xe điện Tesla tăng 3% trong phiên này, tạo lực đẩy cho cả S&P 500 và Nasdaq.

Bất chấp những gián đoạn chuỗi cung ứng và lạm phát tăng cao, các công ty niêm yết ở Phố Wall đang có một mùa báo cáo tài chính rực rỡ. Trong số 101 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo tính đến thời điểm này, 82,6% đưa ra kết quả vượt dự báo – theo dữ liệu từ FactSet.

“Chúng tôi đã lo ngại mọi thứ sẽ giảm tốc và biên lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng, các công ty vẫn làm tốt”, chiến lược gia trưởng Victoria Fernandez thuộc Crossmark Global Investments phát biểu.

Dữ liệu tích cực về việc làm cũng hỗ trợ tâm lý của thị trường trong phiên này. Theo báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước giảm còn 290.000 đơn, ít hơn 6.000 đơn so với tuần trước đó và thấp hơn con số dự báo 300.000 đơn mà các chuyên gia được Dow Jones khảo sát đưa ra.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London đóng cửa giảm 1,21 USD/thùng, tương đương giảm 1,4%, còn 84,61 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent có lúc đạt 86,1 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 0,92 USD/thùng, tương đương giảm 1,1%, còn 82,5 USD/thùng.

Nhiệt độ mùa đông năm nay trên phần lớn nước Mỹ có thể ấm hơn bình thường, theo thông tin từ Cơ quan Giám sát đại dương và khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) ngày 21/10.

“Bản báo cáo cho thấy một mùa đông khô hơn và ấm hơn ở miền Nam và miền Đông của nước Mỹ đã đặt áp lực giảm giá lên thị trường dầu”, chuyên gia Bob Yawger thuộc Mizuho nhận xét.

Giá dầu đã tăng 60% trong năm nay do OPEC+, liên minh giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, tăng sản lượng chậm, cộng thêm tình trạng khan hiếm khí đốt và than trên toàn cầu khiến các nhà máy phát điện phải chuyển sang tiêu thụ dầu.

Trước phiên giảm này, giá dầu đã tăng mạnh vào hôm thứ Tư, sau khi Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho xăng dầu giảm mạnh trong tuần trước, với tồn kho dầu thô tại cảng dầu Cushing giảm xuống mức thấp nhất 3 năm.

“Những nhà giao dịch đặt 86 USD/thùng là ngưỡng để bán đã nhân cơ hội này để chốt lời. Giá dầu giảm mạnh là vì thế”, chuyên gia Louise Dickson của Rystad Energy giải thích thêm về phiên giảm ngày thứ Năm.

Ngoài ra, giá dầu còn giảm theo giá than và giá khí đốt tự nhiên. Tại Trung Quốc, giá than đã “hạ nhiệt” trong tuần này và sụt 11% riêng trong phiên ngày thứ Năm, sau khi Bắc Kinh phát tín hiệu có thể can thiệp để ngăn đà leo thang của nhiên liệu này.

“Với giá than và giá khí đốt suy yếu, và các chỉ số kỹ thuật cho thấy giá dầu đang ở trong vùng mua quá nhiều, khả năng xảy ra một đợt giảm mạnh của giá dầu đang tăng lên”, nhà phân tích Jeffrey Halley thuộc Oanda nhận xét.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác vẫn dự báo giá dầu tiếp tục tăng cao hơn do OPEC+ giữ nguyên kế hoạch chỉ tăng dần sản lượng, trong khi nhu cầu tiêu thụ có thể sớm đạt mức trước đại dịch. Ngân hàng UBS dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức 90 USD/thùng trong thời gian từ tháng 12 năm nay đến tháng 3 năm sau.

Sau khi lập kỷ lục mới trên 66.000 USD, giá Bitcoin đã quay đầu giảm do áp lực chốt lời.

Lúc hơn 7h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin theo dữ liệu từ Coinmarketcap.com đứng ở 62.584 USD, giảm 4,8% so với cách đó 24 tiếng. Vốn hoá thị trường của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đạt hơn 1,172 nghìn tỷ USD, chiếm gần 46% trong tổng vốn hoá của thị trường tiền ảo toàn cầu là 2,57 nghìn tỷ USD.