Starshield - phiên bản quân sự của Starlink là gì?

Starshield là mảng kinh doanh của SpaceX chuyên phát triển các hệ thống vệ tinh phục vụ mục đích quân sự và tình báo cho Lầu Năm Góc.

Nước Anh đã áp dụng Starshield. Ảnh: SpaceX.

Starshield là mảng kinh doanh của SpaceX, chuyên các hệ thống vệ tinh phục vụ mục đích quân sự và tình báo cho Lầu Năm Góc.

Ukraine mới đây cho biết SpaceX đã hạn chế các dịch vụ Starlink, gây cản trở các nhiệm vụ tấn công bằng máy bay không người lái và hoạt động của các hệ thống phòng không Ukraine.

Thông tin này làm dấy lên sự chú ý về mối quan hệ giữa Starlink, dịch vụ internet vệ tinh thương mại của SpaceX, và Starshield, hệ thống vệ tinh được phát triển để phục vụ các nhiệm vụ quân sự và tình báo của Lầu Năm Góc.

Tỷ phú Elon Musk vào thứ Tư viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X:“Các hệ thống Starshield thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của Chính phủ Mỹ”.

Mọi giới hạn về tốc độ hoặc cách thức sử dụng các hệ thống này đều do quân đội Mỹ hoặc Tổng thống Mỹ quyết định.

STARLINK LÀ GÌ

Starlink, nguồn thu chủ lực của SpaceX, là mạng internet vệ tinh gồm hơn 11.000 vệ tinh, cung cấp dịch vụ băng rộng trực tiếp đến các thiết bị đầu cuối của người dùng. Những thiết bị này cho phép người dùng kết nối internet mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng viễn thông mặt đất.

Việc sử dụng Starlink bị giới hạn trong các hoạt động dân sự hoặc phòng thủ, không được phép phục vụ những hành động quân sự mang tính tấn công.

Dịch vụ hiện có khoảng 13 triệu thuê bao, từ các hộ gia đình, người đi bộ đường dài đến doanh nghiệp vận tải biển và các hãng hàng không lớn.

Kể từ khi phóng những vệ tinh Starlink đầu tiên vào năm 2019 bằng tên lửa tái sử dụng của SpaceX, công ty đã xây dựng một mạng lưới vệ tinh quy mô lớn trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp, phủ sóng phần lớn hành tinh.

Starlink đã chính thức cung cấp Internet vệ tinh tại Việt Nam.

So với các hệ thống vệ tinh viễn thông truyền thống, thường hoạt động cao hơn và có số lượng hạn chế hơn, Starlink có khả năng cung cấp kết nối nhanh hơn nhờ mạng lưới vệ tinh dày đặc trên quỹ đạo thấp.

Ngay từ những ngày đầu xung đột với Nga, Starlink đã mang lại cho Ukraine lợi thế đáng kể về thông tin liên lạc, góp phần thay đổi cách thức tổ chức và triển khai hoạt động quân sự trên chiến trường.

Tuy nhiên, SpaceX vốn muốn hạn chế sử dụng Starlink cho mục đích quân sự nhất định, để thúc đẩy Starshield, hệ thống được thiết kế với các yêu cầu bảo mật cao hơn nhằm phục vụ những nhiệm vụ của chính phủ và quân đội.

STARSHIELD LÀ GÌ?

Starshield, cũng là mảng kinh doanh của SpaceX, nhưng chuyên phát triển các hệ thống vệ tinh quân sự và tình báo dành cho Lầu Năm Góc.

Mặc dù được thiết kế để thực hiện những nhiệm vụ khác với dịch vụ internet thương mại Starlink, ranh giới giữa hai hệ thống trên thực tế không hoàn toàn tách biệt.

Các dịch vụ liên lạc bảo mật của Starshield sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến và thiết bị đầu cuối chuyên dụng, nhưng vẫn dựa vào mạng lưới vệ tinh Starlink quy mô lớn làm hạ tầng nền tảng.

Theo SpaceX, Starshield kế thừa những kinh nghiệm về công nghệ, kỹ thuật và vận hành được tích lũy trong quá trình phát triển Starlink. Ngoài khả năng cung cấp thông tin liên lạc bảo mật, phiên bản vệ tinh phục vụ quân sự này còn có thể hỗ trợ quan sát Trái đất, đồng thời cho phép tích hợp các cảm biến và thiết bị chuyên dụng khác theo yêu cầu của từng nhiệm vụ.

Lầu Năm Góc, một trong những khách hàng lớn nhất của Starshield, đã chi hàng tỷ USD cho các dịch vụ Starlink và Starshield. Cơ quan này cũng mua những vệ tinh Starshield được thiết kế riêng cho các nhiệm vụ chuyên biệt.

Theo thông tin Reuters đưa tin năm 2024, các hệ thống này bao gồm vệ tinh liên lạc phục vụ nhiệm vụ cảnh báo tên lửa và một mạng lưới vệ tinh do thám dành cho Văn phòng Trinh sát Quốc gia Mỹ (NRO), cơ quan phụ trách các hoạt động tình báo vệ tinh của nước này.

Không chỉ Mỹ, Anh cũng đã triển khai Starshield theo một thỏa thuận riêng. Theo thông tin Bộ Quốc phòng Anh cung cấp, hệ thống này sử dụng chung mạng lưới vệ tinh, các trạm mặt đất và hạ tầng trên mặt đất với Starlink, nhưng hoạt động thông qua những thiết bị đầu cuối chuyên dụng và các cổng kết nối mạng riêng biệt.