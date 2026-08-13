Internet vệ tinh Starlink chính thức cung cấp tại Việt Nam, giá thấp nhất 1,1 triệu/tháng

Hôm nay, Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX của tỷ phú Elon Musk vận hành, bắt đầu cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Người dùng có thể đặt cọc để đăng ký dịch vụ thông qua website của hãng.
Theo thông tin trên website, Starlink hiện cung cấp các gói dịch vụ dành cho hộ gia đình, với hai mức cước. Gói tốc độ 100 Mbps có giá 1.131.990 đồng/tháng, trong khi gói Gia đình có tốc độ tối đa trên 400 Mbps có giá 1.711.100 đồng/tháng.
Về thiết bị, bộ Starlink Standard 4 X có giá 10.269.900 đồng. Bên cạnh đó, người dùng có thể lựa chọn bộ Starlink Mini với giá 8.655.300 đồng. Cả hai dòng thiết bị đều đi kèm các lựa chọn dịch vụ tương ứng.
Starlink không yêu cầu người dùng ký hợp đồng dài hạn và cho phép dùng thử dịch vụ trong 30 ngày. Thời gian giao thiết bị dự kiến từ 1-2 tuần.
Trong giai đoạn đầu, hệ thống dịch vụ Internet vệ tinh Starlink được phép triển khai thí điểm với 4 trạm gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối, tương đương khoảng 2,5% quy mô thị trường.
Về công nghệ, Starlink vận hành hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp LEO ở độ cao từ 160 km đến dưới 2.000 km so với mực nước biển. Ưu điểm của mô hình này là độ trễ tín hiệu thấp và tốc độ truyền dữ liệu cao.
Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, từng cho biết Starlink được xem là một mảnh ghép bổ trợ cho hệ sinh thái kinh tế số, đặc biệt hữu ích tại các khu vực khó tiếp cận hạ tầng viễn thông truyền thống như vùng biển, vùng trời, cũng như trong các tình huống ứng cứu sự cố.
Dịch vụ Internet vệ tinh sẽ song hành cùng hạ tầng viễn thông mặt đất dựa trên cáp quang và các trạm thu phát sóng 4G, 5G do Viettel, VNPT và MobiFone vận hành. Sự bổ sung này mở rộng khả năng phủ sóng tới những khu vực khó tiếp cận hạ tầng vật lý, gia tăng lựa chọn kết nối cho người dùng và doanh nghiệp.
Mới đây, SpaceX cũng ghi nhận bước tiến mới tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ, khi hợp tác với VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Theo thỏa thuận, các vệ tinh do VinSpace nghiên cứu, phát triển và chế tạo dự kiến sẽ được đưa lên quỹ đạo vào quý 2/2027 thông qua chương trình phóng chia sẻ Transporter Rideshare của SpaceX.
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