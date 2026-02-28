Sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu về 37 khoáng sản quan trọng

Theo dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Mỹ vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung nước ngoài đối với nhiều khoáng sản thiết yếu phục vụ sản xuất con chip, pin xe điện, hệ thống quốc phòng và điện hạt nhân.

Đồ thị thông tin dưới đây cho thấy mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu của Mỹ về 37 khoáng sản thiết yếu trong năm 2025. Đồ thị cũng chỉ rõ các nhà cung cấp lớn nhất của Mỹ đối với các khoáng sản này trong giai đoạn 2021-2024.

Trong 37 khoáng sản này, có 11 loại mà Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, tức không có sản xuất trong nước. Nhiều loại khác cũng phải dựa vào nguồn cung nước ngoài cho hơn một nửa nhu cầu.

Một số khoáng sản có ý nghĩa chiến lược đối với Mỹ hiện được nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Graphite và tantalum chủ yếu đến từ Trung Quốc. Gallium chủ yếu được nhập từ Canada, trong khi mangan phần lớn đến từ Gabon và niobium đến từ Brazil.

Ngay cả các nguyên tố chuyên dụng như scandium và yttrium - được sử dụng trong hợp kim hàng không vũ trụ và thiết bị điện tử - cũng được Mỹ nhập khẩu 100%. Mức độ phụ thuộc này khiến chuỗi cung ứng dễ bị tác động bởi các rủi ro địa chính trị và gián đoạn thương mại.

Với uranium, nguyên liệu quan trọng đối với điện hạt nhân, Mỹ cũng gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung bên ngoài, với tỷ lệ nhập khẩu ròng ở mức 99%. Kazakhstan, Canada và Nga là các nhà cung cấp chính.

Trung Quốc giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng khoáng sản của Mỹ, là nguồn cung chính đối với nhiều vật liệu như asen, graphite, tantalum, yttrium, antimon, cùng các hợp chất và kim loại đất hiếm.

Đất hiếm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các công nghệ năng lượng sạch và ngành quốc phòng. Trong khi Mỹ phụ thuộc vào nhập khẩu khoảng 67% nhu cầu đất hiếm, Trung Quốc hiện nắm ưu thế vượt trội ở khâu tinh chế đất hiếm trên toàn cầu.

Do đó, Mỹ không chỉ phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu đất hiếm, mà còn chịu rủi ro lớn ở khâu xử lý và tinh chế. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đối với vật liệu pin và thiết bị điện tử tiên tiến ngày càng gia tăng, sự tập trung nguồn cung vào Trung Quốc càng làm lộ rõ điểm dễ tổn thương trong chuỗi cung ứng của Mỹ.

Mỹ không chỉ phụ thuộc vào nhập khẩu đối với các khoáng sản chuyên biệt cho từng ngành, mà còn phải dựa đáng kể vào nguồn cung nước ngoài đối với nhiều kim loại công nghiệp và kim loại phục vụ chuyển dịch năng lượng.

Với lithium - vật liệu quan trọng cho pin xe điện, Mỹ mức phụ thuộc nhập khẩu hơn 50% nhu cầu, chủ yếu từ Chile. Cobalt có tỷ lệ phụ thuộc 79%, chủ yếu từ Na Uy. Nickel có mức phụ thuộc 41% và kẽm 73%, phần lớn đến từ Canada.

Ngay cả với nhôm, nền kinh tế lớn nhất cũng phụ thuộc vào nhập khẩu cho 60% nhu cầu, chủ yếu từ Canada. Với đồng - kim loại không thể thiếu trong việc mở rộng lưới điện, sản xuất xe điện và phát triển các hệ thống năng lượng sạch - Mỹ phụ thuộc vào nhập khẩu 57%, trong đó Chile là nhà cung cấp lớn nhất.