Sức mua yếu, các hãng bán lẻ điện thoại đua nhau giảm giá kích cầu

Ông Nguyễn Lạc Huy, Đại diện Truyền thông CellphoneS cho biết tháng 12 chứng kiến sự tăng trưởng nhẹ so với năm 2022 về doanh số, và tăng trưởng rất mạnh về số lượng hơn 20%. Nhu cầu giảm, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, chấp nhận lựa chọn các dòng máy rẻ, cấu hình tốt.

Đây hiện là động lực tăng số lượng ở CellphoneS với các sản phẩm Xiaomi, Nubia, OPPO, Realme, Teccno. Có nhiều người dùng đã tìm đến CellphoneS để mua các dòng điện thoại giá rẻ hơn thay vì chỉ là các dòng điện thoại flagship.

Theo ông Huy, đây cũng nhờ việc các chương trình trả góp tại CellphoneS đa dạng, linh hoạt, tỷ lệ duyệt thành công cũng rất cao so với thị trường ở mức 55-70%. Các ngành hàng mới như gia dụng, chăm sóc sức khỏe cũng đóng góp lượng tăng trưởng lượng khách hàng mua sắm thường xuyên ở CellphoneS với khoảng 3000 lượt trong tháng 12.

“Ngoài ra, cũng có một lượng khách hàng của CellphoneS có mức chi tiêu dư dả, và thích công nghệ mới nhất. Đặc biệt, dòng macbook M3 mới ra mắt trong tháng 12 cũng sẽ được dự báo góp phần tăng trưởng hơn 15% so với tháng 11 và khoảng 30% so với năm ngoái”, ông Huy kỳ vọng.

Theo ghi nhận tại website Di Động Việt, Samsung Galaxy Z Flip5 256GB đang được bán với giá 19,99 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Galaxy Z Flip5 512GB giá chỉ còn 22,99 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong đó, giảm sâu nhất là phiên bản Galaxy Z Flip5 512GB (dành cho phiên bản bảo hành điện tử) cũng chỉ còn 16,99 triệu đồng, giảm lên đến 13 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy Z Fold5 256GB cũng đang được nhiều người dùng quan tâm. Model này đang được bán với giá 32,99 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự là Galaxy Z Fold5 512GB và 1TB cũng có giá giảm lần lượt là 36,99 triệu đồng và 42,99 triệu đồng.

Với phiên bản bảo hành điện tử, Galaxy Z Fold5 512GB chỉ còn 29,99 triệu đồng, giảm 15 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản này vẫn đảm bảo nguyên seal (chưa khui máy), chỉ được kích hoạt bảo hành online trước vài ngày.

Theo bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của Di Động Việt, cho biết giá Samsung đã giảm “sâu” trong tháng 12 bởi đây là thời điểm cuối năm, nhu cầu người dùng mua sắm điện thoại tăng cao. Việc giảm giá điện thoại để đưa các sản phẩm flagship màn hình gập của Samsung đến gần hơn với người dùng.

“Với mức giá giảm sâu, người dùng có nhu cầu nâng cấp điện thoại mới sẽ không đắn đo về mức giá. Cũng tại Di Động Việt, hơn 60% người dùng mua điện thoại Samsung Galaxy Z Fold5, và 40% lựa chọn Galaxy Z Flip5. Bộ đôi sản phẩm này luôn nằm trong top 5 smartphone bán chạy nhất tại Di Động Việt trong suốt thời gian qua”, bà Phương chia sẻ.

Ngoài ra, còn có các dòng điện thoại cao cấp khác cũng đang có mức giá giảm hấp dẫn. Cụ thể: Galaxy S23 Ultra 5G 256GB có giá chỉ 22,99 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với giá niêm yết; Galaxy S23 Plus 256GB giá ưu đãi chỉ 16,99 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với giá niêm yết.

Bên cạnh đó, dòng Galaxy A cũng có nhiều ưu đãi. Chẳng hạn, Samsung Galaxy A05 128GB và điện thoại Samsung Galaxy A05s 128GB có giá giảm lần lượt là 2,89 triệu đồng (giá niêm yết 3,19 triệu đồng) và 3,39 triệu đồng (giá niêm yết 3,99 triệu đồng); Galaxy A54 5G 128GB có giá chỉ 8,59 triệu đồng, giảm 1,9 triệu đồng so với giá niêm yết.

Không chỉ điện thoại, tại nhiều hệ thống điện máy khác, các mặt hàng máy tính, laptop cũng giảm giá rất mạnh chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, như MSI Gaming Alpha 15 B5EEK-203VN giảm ngay 9,5 triệu đồng còn 17,49 triệu đồng, Acer SF314 giảm 6,5 triệu đồng còn 14,49 triệu đồng, MacBook Air 13 inch M2 2022 giảm 2 triệu đồng còn 26,99 triệu đồng.

Thực tế, từ đầu năm tới nay các nhà bán lẻ điện thoại, điện máy đã không ít lần thực hiện giảm giá hàng công nghệ, tuy nhiên sức mua sản phẩm chưa thực sự bứt phá bởi kinh tế khó khăn, người tiêu dùng tiết giảm chi tiêu. Chính vì vậy, việc giảm giá sâu thời điểm hiện tại được các nhà bán lẻ kỳ vọng sẽ góp phần thu hút và tìm kiếm khách hàng, từ đó giải phóng hàng tồn kho.