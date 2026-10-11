Sưng Bai mở hội, đánh thức miền văn hóa Dao Tiền

Lễ Cơm Mới không chỉ là dịp tạ ơn thần linh, tổ tiên sau một mùa sản xuất mà còn lưu giữ tri thức dân gian, phong tục và nếp sống của người Dao Tiền ở xóm Sưng, xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ. Qua từng món ăn, những câu chuyện về mùa màng, tình thân và sự gắn kết cộng đồng được trao truyền qua nhiều thế hệ...
Ngày
10/10/2026, tổ chức Aide et Action Việt Nam (hiện đang chuyển đổi tên thành Action Education Việt Nam) triển khai Ngày hội “Sưng Bai mở hội 2026” tại xóm Sưng Bai, xã Cao
Sơn, tỉnh Phú Thọ, với chủ đề “Mừng mùa mới - Đón bạn về bản”.
Sự kiện thuộc Dự
án “Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ”, do
Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, hướng tới gìn giữ văn hóa Dao Tiền, quảng bá
hình ảnh bản Sưng và phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững.
NGƯỜI DAO TIỀN
GIỮ GÌN BẢN SẮC GIỮA NÚI RỪNG
Sưng Bai sở
hữu nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa Dao Tiền, nghề truyền thống,
tri thức bản địa, ẩm thực và dược liệu. Thông qua ngày hội, những giá trị này
được giới thiệu trực tiếp tới du khách, đồng thời tạo cơ hội để người dân quảng
bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm thủ công và dịch vụ du lịch.
Với thông điệp
“Về Sưng đón mùa mới - Đi một vòng xóm, gặp cả một miền văn hóa”, ngày hội đưa
du khách khám phá không gian sống và những câu chuyện đời thường của cộng đồng.
Các hoạt động nổi bật gồm Chợ Sưng Bai, Trạm Đổi Xanh - IMO, giới thiệu nông sản
và sản phẩm địa phương; trải nghiệm làm giấy dó, nhuộm chàm, vẽ sáp ong, tìm hiểu
cây thuốc, tham quan nhà truyền thống và homestay, ngâm chân thảo mộc, tắm lá
thuốc.
Điểm nhấn
văn hóa là câu chuyện Cơm mới của người Dao Tiền, được giới thiệu qua hoạt động
“Cùng ăn Cơm mới - Một mâm cơm, nhiều câu chuyện”. Từ hạt lúa trên nương,
nguyên liệu vườn nhà đến cách chế biến và mời khách, mâm cơm truyền tải lòng biết
ơn mùa màng, tri thức ẩm thực và tình cảm cộng đồng. Việc giới thiệu nghi lễ, tập
quán được định hướng tôn trọng ý nghĩa văn hóa và những thực hành riêng của người
dân.
Bên cạnh các
hoạt động trải nghiệm, “Bàn trà tương lai Sưng Bai” tạo không gian trao đổi về
hoàn thiện sản phẩm, kết nối tour và định hướng phát triển du lịch cộng đồng.
Nằm ở độ cao
khoảng 530 m, tựa lưng vào núi Biều và hướng ra những thửa ruộng bậc thang uốn
lượn, xóm Sưng vẫn giữ được cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, khí hậu mát mẻ và
nhịp sống bình dị. Tên gọi xóm Sưng bắt nguồn từ cây Sâng, loài cây bản địa từng
mọc phổ biến trong khu vực. Từ năm 2017, người dân bắt đầu phát triển du lịch cộng
đồng, được hỗ trợ vốn, cải tạo nhà ở, tập huấn nấu ăn và kỹ năng đón tiếp
khách.
Đến nay, xóm
có ba cơ sở homestay là Thành Chung, Xuân Lan và Nhất Quý, cùng khoảng 50 hộ
kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch. Du khách có thể tìm hiểu nghề in hoa văn bằng
sáp ong trên vải chàm, kỹ thuật nhuộm và thêu thổ cẩm, thưởng thức ẩm thực truyền
thống, tắm lá thuốc hoặc đi bộ khám phá núi Biều.
Các hoạt động tham quan cây
chè shan tuyết cổ thụ, cùng người dân cấy lúa, nấu ăn, đánh bắt cá cũng mang đến
trải nghiệm gần gũi với đời sống bản địa. Những phong tục như lễ mừng xuân, lễ
cấp sắc, lễ đặt tên cùng các điệu múa chuông, múa chèo, múa xòe tiếp tục được
gìn giữ.
MÂM CƠM LƯU
GIỮ TRI THỨC BẢN ĐỊA
Lễ
Cơm Mới là phong tục lâu đời của người Dao Tiền, gắn với chu kỳ sản xuất nông
nghiệp. Khi cây trồng gần đến kỳ thu hoạch, người am hiểu phong tục sẽ chọn
ngày lành tổ chức lễ tạ ơn thần linh, thánh hoàng đã phù hộ cho bản làng. Một
nét đặc biệt là người dân không ăn cơm mới trước khi hoàn tất nghi lễ. Những
miếng cơm đầu tiên được dành cho mèo, chó và thần Bếp, thể hiện sự trân trọng
đối với các lực lượng tâm linh và những con vật gắn bó với đời sống sản xuất.
Mâm
cơm mới của người Dao Tiền xóm Sưng gồm nhiều món đặc trưng như thịt chua ăn
cùng lá bản địa, gà nấu bỗng rượu, nộm gà tía tô, thịt lợn hoa chuối rừng nướng
ống lam, nhộng ong lá gừng, xôi nếp nương và canh khoai tầng nấu xương. Mỗi món
ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn lưu giữ kinh nghiệm sản xuất, chế biến
và phong tục của cộng đồng.
Thịt
chua là món ăn gắn với ký ức về những năm tháng khó khăn, khi người dân chưa có
phương tiện bảo quản thực phẩm. Thịt được ướp muối, cho vào chum sành gọi là “cang”,
sau khoảng năm tháng đem trộn với cơm rồi tiếp tục ủ qua nhiều giai đoạn. Để có
một cang thịt chua ngon, người dân phải kiên nhẫn chờ trên ba năm.
Thịt
chua thường được ăn cùng lá lốt, lá dổi, lá nhội, lá hoàn ngọc, lá chua và lá
“Im kìa”. Việc lựa chọn các loại lá vừa tạo hương vị, vừa giúp truyền dạy kinh
nghiệm nhận biết cây cỏ cho thế hệ sau. Theo lời kể dân gian, lá “Im kìa” từng
được sử dụng khi người đi xa hoặc khách đến bản bị khó chịu trong bụng.
Rượu
hoẵng cũng gắn với ký ức cộng đồng. Người dân kể rằng món rượu bắt nguồn từ túi
cơm thừa treo trên chạc cây, sau nhiều ngày lên men tự nhiên, tỏa mùi thơm chua
dịu. Câu chuyện phản ánh kinh nghiệm tận dụng thực phẩm và sự trân trọng hạt
gạo.
Người
Dao Tiền cũng có tục chỉ ăn hoa chuối sau Lễ Cơm Mới, với quan niệm ăn trước lễ
có thể khiến thú rừng phá lúa. Món canh khoai tầng nấu xương thể hiện cách tận
dụng nguyên liệu nương rẫy, kết hợp khoai, xương và giấm lên men tự nhiên.
Những
câu chuyện ẩm thực được tập hợp trong ấn phẩm “Mâm cơm Kể chuyện: Chuyện Cơm
Mới của người Dao Tiền xóm Sưng”, thuộc Cẩm nang Y thực xóm Sưng. Tài liệu được
xây dựng từ lời kể, ký ức và thực hành văn hóa của người dân, kết hợp tham vấn
những người am hiểu văn hóa bản địa và sự hỗ trợ của chuyên gia.
Bà Nguyễn Thu, CEO Hệ sinh thái nông nghiệp bền vững MEVI, chuyên gia tư vấn Dự án “Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ”, tại Lào Cai và Phú Thọ, cho biết Cẩm nang Y thực
Bản Sưng nhằm bảo tồn, hệ thống hóa và phát huy tri thức bản địa của người Dao
Tiền, đồng thời tạo nền tảng phát triển sinh kế, du lịch cộng đồng và các sáng kiến
khởi nghiệp quy mô nhỏ.
Với
sự tham gia của ông Đỗ Văn Quân, chuyên gia phụ trách đồng kiến tạo, cẩm nang
tập trung khảo sát, thu thập, sàng lọc và tư liệu hóa tri thức về ẩm thực, dược
liệu và chăm sóc sức khỏe. Sản phẩm dự kiến gồm một cuốn cẩm nang hoàn chỉnh,
bộ 10-15 công thức y thực kèm hướng dẫn sử dụng và lưu ý an toàn, tài liệu thực
hành dành cho cộng đồng, cùng các báo cáo khảo sát và tư liệu hình ảnh.
Thông
qua hoạt động này, phụ nữ, thanh niên và nhóm nòng cốt địa phương được hỗ trợ
thực hành, giới thiệu tri thức bản địa một cách thống nhất, dễ hiểu. Đây cũng
là cơ sở bước đầu để phát triển sản phẩm y thực phục vụ du lịch, tạo thêm cơ
hội khởi nghiệp và sinh kế cho cộng đồng.
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