Sương mù dày đặc, Cục Hàng không yêu cầu đảm bảo an toàn bay

Với đặc điểm khí hậu hiện tại, một số cảng hàng không khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi sương mù mây thấp dẫn đến một số chuyến bay phải bay chờ, hủy chuyến, chuyển hướng, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của các hãng hàng không và chất lượng dịch vụ đối với hành khách.

Ngày 8/2, do xuất hiện sương mù nên một số chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh bị chậm, phải chờ thời tiết thuận lợi mới có thể cất cánh. Trước đó, vào ngày 5/2, do sương mù dày đặc, không đảm bảo an toàn nên tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh có 16 chuyến bay của các hãng hàng không bị hủy; 4 chuyến bay chuyển hướng, trong đó, 2 chuyến chuyển hướng hạ cánh sân bay Nội Bài (Hà Nội) và 2 chuyến chuyển hướng hạ cánh sân bay Đà Nẵng.

NHIỀU CHUYẾN BAY PHẢI HUỶ CHUYẾN, CHUYỂN HƯỚNG

Tại chỉ thị vừa ban hành, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết sương mù mây thấp để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với hoạt động bay; cung cấp thông tin kịp thời, phối hợp với các cảng hàng không để đảm bảo phục vụ các chuyến bay chậm, hủy, chuyển hướng do thời tiết xấu.

Các hãng cần chỉ đạo người lái, bộ phận điều hành khai thác bay tuân thủ nghiêm các quy trình khai thác chuẩn do Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn, ban hành, các phương thức bay, huấn lệnh không lưu; tập trung chú ý trong quá trình bay, kịp thời liên lạc với cơ sở điều hành bay liên quan khi cần trợ giúp để đảm bảo an toàn chuyến bay.

Rà soát tăng cường công tác chuẩn bị (briefing) trước chuyến bay cho người lái về điều kiện khí tượng và khả năng tiếp thu của các sân bay để chủ động lập kế hoạch bay và lựa chọn sân bay dự bị phù hợp.

"Trong điều kiện thời tiết sương mù dầy đặc mây thấp trên diện rộng…, các hãng phải chọn thêm sân bay dự bị thứ 2 nằm ngoài vùng ảnh hưởng của khu vực thời tiết xấu", Cục Hàng không lưu ý.

"Trong trường hợp các chuyến bay phải bay chờ, chậm, hủy chuyến hoặc chuyển hướng vì lý do thời tiết, cần phải kịp thời thông báo rõ nguyên nhân tới hành khách, đảm bảo quyền lợi cho hành khách theo đúng quy định và tăng cường công tác truyền thông để hành khách kịp thời nắm bắt thông tin trong trường hợp chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết", Cục Hàng không đề nghị.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu VATM chỉ đạo các cơ sở điều hành bay, kiểm soát viên không lưu thực hiện nghiêm Chỉ thị này của Cục Hàng không Việt Nam về đảm bảo an toàn khai thác tàu bay trong điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt lưu ý các giá trị khai thác tối thiểu tại các sân bay.

Trong trường hợp giá trị khai thác tối thiểu dưới tiêu chuẩn, phải cấp huấn lệnh chuyển hướng tàu bay đi sân bay dự bị phù hợp.

Các đơn vị cần liên tục nắm bắt, cập nhật thông tin khí tượng, đặc biệt về các điều kiện thời tiết bất lợi để kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn cho người lái và chủ động có phương án điều hành bay phù hợp; tăng cường quan sát, giám sát tình hình không lưu, kịp thời phát hiện các tình huống uy hiếp an toàn bay để khuyến cáo và có biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu VATM chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng (cơ sở MET) quán triệt các cơ sở MET tại sân bay về việc đảm bảo chất lượng và tính liên tục của số liệu quan trắc khí tượng sân bay phục vụ hoạt động bay; chủ động trao đổi, thông báo cho cơ sở điều hành bay liên quan (APP/TWR) khi xuất hiện hoặc dự kiến xuất hiện các điều kiện thời tiết sương mù mây thấp ảnh hưởng đến hoạt động bay để kiểm soát viên không lưu lập phương án và ra quyết định phù hợp.

Đồng thời tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, tư vấn thời tiết cho người khai thác bay và kiểm soát viên không lưu, tăng cường công tác tư vấn xu thế xuất hiện hoặc diễn biến các hiện tượng thời tiết xấu ảnh hưởng tới khai thác bay.

ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT XẤU

Đối với Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam-CTCP, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ sở MET để tiếp nhận thông tin, số liệu quan trắc khí tượng, dự báo, cảnh báo thời tiếp; thông báo và cảnh báo các hiện tượng thời tiết và điều kiện tầm nhìn hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động khai thác tại sân bay đến các cơ quan, đơn vị hoạt động tại khu bay; yêu cầu cho các bộ phận liên quan tại cảng hàng không.

Các đơn vị hoạt động tại khu bay phải tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là việc tuân thủ phương án đảm bảo an toàn khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế theo quy định tại Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (Thông tư 29/2021/TT-BGTVT).

Giám sát và cung cấp kịp thời thông tin tình trạng đường cất hạ cánh cho cơ sở không lưu liên quan. Rà soát lại hệ thống chiếu sáng trên sân đỗ tàu bay và đảm bảo hệ thống chiếu sáng sân đỗ tàu bay hoạt động tốt theo quy định trong điều kiện khai thác khi tầm nhìn hạn chế, điều kiện thời tiết sương mù.

Đồng thời, "tăng cường công tác kiểm tra của người khai thác cảng hàng không, sân bay trong việc tuân thủ các quy định khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế đối với các cơ quan, đơn vị hoạt động tại khu bay và chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để xây dựng kế hoạch phục vụ trong trường hợp có chuyến bay chậm, hủy, chuyển hướng tại cảng hàng không liên quan do điều kiện thời tiết", Cục Hàng không đề nghị.

Đối với các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp thông tin khí tượng, các quy trình cung cấp, lưu giữ thông tin khí tượng tại cảng hàng không, sân bay; công tác giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của các hãng hàng không trong trường hợp chuyến bay bị hủy, chậm chuyến kéo dài; tuân thủ các quy định khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế đối với các cơ quan, đơn vị hoạt động tại khu bay; kịp thời phát hiện, yêu cầu chấn chỉnh và xử lý theo quy định của pháp luật...