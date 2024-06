Nguyên nhân xảy ra hàng loạt vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gần đây

Để tiếp tục tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa gửi công văn số 2354 đến các đơn vị liên quan đề nghị thực hiện nghiêm công tác này.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người.

Đó là, vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Than Thống Nhất - TKV ngày 3/4/2024 làm 4 công nhân tử vong. Vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình tại Khách sạn Le Parfum Hanoi ngày 15/4/2024 làm 2 người tử vong và 2 người bị thương. Vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4/2024 làm 7 công nhân tử vong và 3 công nhân bị thương.

Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 1/5/2024 do nổ nồi hơi trong quá trình vận hành tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Bình Minh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, làm 6 người chết và bị thương 5 người.

Vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiệm trọng xảy ra ngày 6/5/2024 sạt lở, vùi lấp đất đá do ảnh hưởng bởi mưa lớn tại vị trí thi công móng cột số 28 đường điện 500KV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch, thuộc địa phân Núi Hoành Sơn, Tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, làm lán trại của đơn vị thi công (Công ty Hồng Hoan) bị đất đá vùi lấp. Hậu quả làm 3 người chết, 4 người bị thương là công nhân Công ty Hồng Hoan.

Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng do tụt lở hầm lò, vùi lấp, xảy ra ngày 13/5/2024 tại Công ty Than Quang Hanh - TKV, hậu quả làm 3 người chết, 1 người bị thương là công nhân Công ty Than Quang Hanh - TKV…

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nguyên nhân của những vụ tai nạn lao động nêu trên chủ yếu do các đơn vị, doanh nghiệp không xây dựng biện pháp, phê duyệt phương án an toàn lao động.

Công tác tuyên truyền, tập huấn an toàn, vệ sinh lao động chưa thường xuyên, liên tục, có chỗ mang tính đối phó không đầy đủ, không sát với nhiệm vụ công việc của người lao động.

Việc quản lý, kiểm định, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động còn nhiều vi phạm. Một số tổ chức được chỉ định hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chưa thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm định, tổ chức đào tạo, tập huấn an toàn, vệ sinh lao động...

Trước đó, ngày 21/5/2024, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Công điện số 51/CĐTTg về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2.

Đối với các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty, Bộ yêu cầu thực hiện kiểm tra, rà soát, tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, đặc biệt kiểm tra việc xây dựng biện pháp, phương án làm việc an toàn; kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Đồng thời, quản lý, kiểm định sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động.

Bộ cũng giao Thanh tra Bộ tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm an toàn, vệ sinh lao động. Tạm đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động, đối với những đơn vị sai phạm nghiêm trọng trong việc tổ chức thực hiện, hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với đó, sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về an toàn, vệ sinh lao động.