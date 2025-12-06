Tăng trưởng thương mại toàn cầu đối với một số mặt hàng chủ lực năm 2025

Theo dữ liệu từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong nửa đầu năm 2025, thương mại hàng hóa toàn cầu tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ này cao gấp 3 lần mức ghi nhận trong nửa cuối năm 2024, cho thấy doanh nghiệp đang nhanh chóng thích nghi với các rào cản thương mại.

Dù vậy, hiện chưa rõ thuế quan có tạo sức ép rõ rệt hơn lên hoạt động thương mại trong năm 2026 hay không.

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện tăng trưởng giá trị thương mại theo nhóm sản phẩm trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, giá trị thương mại thiết bị văn phòng và viễn thông - nhóm bao gồm điện tử và hạ tầng liên quan đến AI - trí tuệ nhân tạo - tăng 18%. Mức tăng này gấp đôi giai đoạn liền trước, trong bối cảnh làn sóng mở rộng hạ tầng AI, đặc biệt tại Bắc Mỹ, thúc đẩy nhu cầu đối với chất bán dẫn, máy chủ và các thiết bị liên quan. Nhóm hàng hóa gắn với AI đóng góp khoảng 1/2 tăng trưởng thương mại toàn cầu nói chung.

Thương mại hóa chất tăng 10%, trong khi nông sản và sản phẩm may mặc cùng tăng 7%. Các thị trường xuất khẩu hóa chất chủ chốt như Trung Quốc và Indonesia ghi nhận tăng trưởng mạnh, trong khi các nhà sản xuất hóa chất châu Âu đối mặt với nhu cầu suy yếu.

Giá trị thương mại của nhóm nhiên liệu và sản phẩm khai khoáng giảm 5%, nối tiếp xu hướng của năm 2024 khi dư cung dầu và giá năng lượng ở mức thấp khiến giá trị thương mại suy yếu. Tính từ đầu năm đến ngày 2/12, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã giảm khoảng 16%.