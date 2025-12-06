VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

Tăng trưởng thương mại toàn cầu đối với một số mặt hàng chủ lực năm 2025

Đức Anh

06/12/2025, 09:37

Theo dữ liệu từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong nửa đầu năm 2025, thương mại hàng hóa toàn cầu tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ này cao gấp 3 lần mức ghi nhận trong nửa cuối năm 2024, cho thấy doanh nghiệp đang nhanh chóng thích nghi với các rào cản thương mại.

Dù vậy, hiện chưa rõ thuế quan có tạo sức ép rõ rệt hơn lên hoạt động thương mại trong năm 2026 hay không.

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện tăng trưởng giá trị thương mại theo nhóm sản phẩm trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.

VnEconomy

Theo đó, giá trị thương mại thiết bị văn phòng và viễn thông - nhóm bao gồm điện tử và hạ tầng liên quan đến AI - trí tuệ nhân tạo - tăng 18%. Mức tăng này gấp đôi giai đoạn liền trước, trong bối cảnh làn sóng mở rộng hạ tầng AI, đặc biệt tại Bắc Mỹ, thúc đẩy nhu cầu đối với chất bán dẫn, máy chủ và các thiết bị liên quan. Nhóm hàng hóa gắn với AI đóng góp khoảng 1/2 tăng trưởng thương mại toàn cầu nói chung.

Thương mại hóa chất tăng 10%, trong khi nông sản và sản phẩm may mặc cùng tăng 7%. Các thị trường xuất khẩu hóa chất chủ chốt như Trung Quốc và Indonesia ghi nhận tăng trưởng mạnh, trong khi các nhà sản xuất hóa chất châu Âu đối mặt với nhu cầu suy yếu.

Giá trị thương mại của nhóm nhiên liệu và sản phẩm khai khoáng giảm 5%, nối tiếp xu hướng của năm 2024 khi dư cung dầu và giá năng lượng ở mức thấp khiến giá trị thương mại suy yếu. Tính từ đầu năm đến ngày 2/12, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã giảm khoảng 16%.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - châu Âu bấp bênh

19:04, 25/11/2025

Thỏa thuận thương mại Mỹ - châu Âu bấp bênh

Ấn Độ và Canada nối lại đàm phán thương mại, đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch

10:23, 24/11/2025

Ấn Độ và Canada nối lại đàm phán thương mại, đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch

Từ điểm đến đầu tư, châu Phi đang trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc

14:46, 25/11/2025

Từ điểm đến đầu tư, châu Phi đang trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc

Từ khóa:

AI và thương mại tăng trưởng thương mại hàng hóa thế giới thương mại toàn cầu thương mại toàn cầu 2025
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy