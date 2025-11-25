Thỏa thuận thương mại Mỹ - châu Âu bấp bênh

Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể của thỏa thuận đến nay vẫn chưa được hai bên thống nhất và tiếp tục là chủ đề thảo luận trong tuần này khi các quan chức thương mại Mỹ đến Brussels.

Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer đã có cuộc gặp với Ủy viên thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic vào ngày Chủ nhật vừa rồi. Tiếp đó, ông Greer và Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã tham dự một hội nghị bộ trưởng thương mại tại Brussels vào ngày thứ Hai.

Chuyến công du châu Âu này của các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Mỹ là một cơ hội để hai bên giải quyết những khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ thương mại song phương còn nhiều bấp bênh. Mỹ và EU đã ký một thỏa thuận thương mại về nguyên tắc, mà theo đó khối 27 quốc gia châu Âu sẽ chịu mức thuế 15% trên diện rộng khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, với một số ngoại lệ. Tuy nhiên, các phần quan trọng của thỏa thuận chưa được hoàn thiện và thực hiện.

Châu Âu đang hy vọng có được một thỏa thuận tốt hơn về mức thuế đối với một loạt mặt hàng, bao gồm rượu vang và rượu mạnh, thép, nhôm, thiết bị y tế và mì ống. Trong khi đó, Mỹ đã ngụ ý rằng châu Âu cần làm nhiều hơn để đáp ứng các cam kết của mình, bao gồm cả việc thực hiện các khoản đầu tư vào Mỹ như đã hứa. Các quan chức Mỹ cũng tiếp tục thúc đẩy những thay đổi, chẳng hạn như việc châu Âu phải giảm bớt các quy định quan trọng trong lĩnh vực công nghệ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Greer cho biết châu Âu đã bắt đầu một quy trình pháp lý để đáp ứng các cam kết thương mại của mình và quá trình này đang được tiến hành tốt. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ muốn đảm bảo rằng thỏa thuận hiện tại được thực hiện đầy đủ trước khi thảo luận về các bước tiếp theo.

Trao đổi với tờ báo New York Times, một quan chức cấp cao của chính quyền ông Trump cho biết Mỹ muốn xử lý các vấn đề chưa được giải quyết hoàn toàn, bao gồm các thách thức liên quan đến thuế dịch vụ kỹ thuật số, sự phân biệt đối xử với các công ty Mỹ và giá dược phẩm. Mặc dù phía Mỹ đã thúc đẩy châu Âu giảm bớt các quy định kỹ thuật số trong nhiều tháng qua, nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu đã không đồng ý ở những điểm quan trọng, đặc biệt là về việc kiểm soát phát ngôn trên các nền tảng truyền thông xã hội lớn. Châu Âu coi đây là một vấn đề chủ quyền.

Một quan chức Mỹ khác cho biết các yêu cầu của châu Âu về việc giảm thuế thêm nữa là "không đồng bộ" với tiến trình đàm phán. Đây có thể là tín hiệu rằng khung thỏa thuận mà các bên đã đồng ý vào tháng 7 cần phải được thực hiện đầy đủ trước khi Mỹ giảm thuế thêm nữa. Tuy nhiên, việc thực thi thỏa thuận khung cũng có thể mất thời gian.

EU đã đưa ra một dự luật cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp và một số mặt hàng nông sản của Mỹ như một phần của thỏa thuận thương mại. Nhưng dự luật này vẫn cần sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu, nơi một số nhà lập pháp lo ngại rằng Mỹ không hoàn toàn tuân thủ các cam kết của mình.

Về phần mình, giới chức châu Âu vẫn lo ngại về thuế thép và nhôm của Mỹ. Các nhà lãnh đạo EU đã làm rõ rằng họ tin rằng mức thuế quan 15% nên mở rộng ra ngoài các sản phẩm được liệt kê cụ thể trong thỏa thuận như ô tô và gỗ. Hiện tại, châu Âu vẫn phải đối mặt với mức thuế 50% đối với thép và nhôm, và nhiều sản phẩm chứa các kim loại này.

Ông Bernd Lange, người đứng đầu Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, đã chỉ ra rằng danh sách các sản phẩm sử dụng thép và nhôm và bị Mỹ áp thuế 50% đã mở rộng kể từ khi thỏa thuận được ký kết. Ông nhấn mạnh rằng chỉ khi Mỹ giảm mức thuế 50% này xuống còn 15% thì ông mới cho phép giảm thuế quan của châu Âu xuống 0% đối với thép và các sản phẩm thép.

Tại Mỹ, các chính sách thuế quan và thỏa thuận thương mại của ông Trump đang đối mặt với các thách thức pháp lý tại Tòa án Tối cao. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vài tuần hoặc vài tháng tới, có thể cho phép giữ nguyên các kế hoạch thuế quan mà ông Trump đã áp trong nhiệm kỳ tổng thống này, hoặc yêu cầu ông gỡ bỏ các kế hoạch đó. Nếu tòa án phán quyết chống lại ông Trump, chính quyền của ông có thể phải sử dụng các căn cứ pháp lý khác để áp thuế quan và thuyết phục các nước đối tác thực hiện thỏa thuận thương mại đã ký kết với Mỹ.

Dù vậy, đối với các ngành công nghiệp ở châu Âu, một thỏa thuận thương mại chi tiết với Mỹ, tốt nhất là với một danh sách hàng hóa được miễn mức thuế cao hơn mà EU dự định đưa ra với Mỹ trong tuần này, là ưu tiên hàng đầu.

Bà Pauline Bastidon, Giám đốc phụ trách thương mại và các vấn đề kinh tế tại Spirits Europe, một tổ chức hiệp hội ngành công nghiệp rượu, cho biết hiệp hội hy vọng các sản phẩm rượu sẽ có mặt trong danh sách đó. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng không rõ những đề xuất như vậy sẽ được đón nhận như thế nào, ám chỉ rằng quyết định cuối cùng có thể phụ thuộc vào Tổng thống Trump.