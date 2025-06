Tập đoàn Lộc Trời giải trình cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG - UPCoM) thực hiện giải trình lý do cổ phiếu nằm trong diện hạn chế giao dịch vì chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2024 và năm 2024.

Cụ thể: ngày 23/5, công ty cho biết đã nhận được công văn số 610/QĐ-SGDHN về việc duy tri diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2024 đă được kiểm toán.

Theo đó, LTG cho biết từ đầu năm 2024, LTG gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến chưa thể công bố thông tin Báo cáo tài chính đúng thời hạn, đến hiện tại, LTG vẫn chưa khắc phục được sự kiện bất khả kháng.

Cụ thể: công ty gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến ảnh hưởng đến dòng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn bộ Công ty phải tập trung vào việc xử lý các vấn đề tài chính trước mắt.

Bên cạnh đó, công ty có sự biến động lớn về nhân sự, thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt dẫn đến khó khăn trong việc tập hợp số liệu, tài liệu phục vụ cho báo cáo tài chính.

Đồng thời, công ty đã có những thay đổi lớn trong mô hình kinh doanh. Cụ thể, ngành vật tư nông nghiệp, một ngành lớn và quan trọng của công ty, đã thay đổi phương thức bán hàng thông qua việc mở rộng mạng lưới phân phối, chủ động bán hàng tới hệ thống đại lý trực tiếp, xây dựng các chính sách bán hàng tối ưu,... để nhanh chóng giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Với sự thay đổi này, công ty cần tập trung thời gian và nhân sự để xử lý nhiều vấn đề liên quan.

Được biết, công ty cũng đã có công văn số 304/CV-TĐLT ngày 29/08/2024 và công văn số 74/CV-TĐLT ngày 31/03/2025 gửi ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xin được gia hạn BCTC bán niên 2024 soát xét và xin gia hạn BCTC năm 2024 đã được kiểm toán.



Trước đó, LTG cũng có văn bản gửi SSC, HNX về việc gia hạn nộp BCTC quý 1/2025 do công ty gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến chưa thể công bố thông tin BCTC đúng hạn. Đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa khắc phục được sự kiện bất khả kháng.

Theo thông tin trên trang web công ty, LTG mới công bố BCTC quý 1/2024 với lợi nhuận lỗ hơn 96 tỷ, tăng 19% so với cùng kỳ (81 tỷ đồng). Nguyên nhân là do tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần năm nay cao hơn so với cùng kỳ (giá vốn tăng 65% so với cùng kỳ trong khi doanh thu chỉ tăng 57%), đồng thời chi phí lãi vay và khoản lỗ do tỷ giá hối đoái tăng nhanh hơn mức tăng của các khoản doanh thu/thu nhập khác nên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm hơn 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

Mới đây, LTG vừa chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3/6. Theo đó, thời gian, địa điểm và nội dung họp sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời.

Hiện, giá cổ phiếu này 12,16% lên 8.300 đồng/cp.