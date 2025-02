Lên UPCoM, cổ phiếu GMC bị đưa vào diện hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo quyết định đưa vào diện hạn chế giao dịch và thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GMC của CTCP Garmex Sài Gòn.

Sau khi bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE, cổ phiếu GMC của CTCP Garmex Sài Gòn sẽ được giao dịch trở lại trên UPCoM từ ngày 12/02 nhưng ngay lập tức bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Được biết HOSE đã thông báo hủy niêm yết hơn 33 triệu cổ phiếu GMC trên HOSE từ ngày 14/1/2025 do công ty này ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 1 năm trở lên.

Đến ngày 05/02, HNX đã chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu GMC của CTCP Garmex Sài Gòn. Theo đó, gần 33 triệu cp GMC sẽ giao dịch trên UPCoM từ ngày 12/02 với giá tham chiếu 4.700 đồng/cp, tương ứng vốn hóa chào sàn gần 160 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HNX thông báo đưa GMC vào diện hạn chế giao dịch ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần với nguyên nhân do Garmex bị huỷ niêm yết bắt buộc trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) từ ngày 24/01/2025 do ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 1 năm trở lên.

HNX cho biết trong thời hạn 15 ngày kể từ khi cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định, công ty phải gửi văn bản giải trình cho HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Trước đó, ngày 5/12/2024, công ty đã có văn bản gửi HOSE thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chính đến thời điểm hiện tại và kế hoạch khôi phục sản xuất kinh doanh chính của Công ty để HOSE và nhà đầu tư biết.

Cụ thể: công ty xác định ngành may mặc là ngành sản xuất kinh doanh chính của Công ty (May trang phục trừ trang phục từ da lông thú - Chi tiết: Công nghiệp may, sản phẩm chính: Quần áo may sẵn). Việc Công ty bị tạm ngừng sản xuất, kinh doanh chính (may mặc), không phát sinh doanh thu do thiếu đơn hàng để hoạt động từ tháng 05/2023 đến nay là nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên, công ty vẫn phát sinh chi phí may mặc cụ thể như sau:

Năm 2023, do đơn giá thấp, không có đơn hàng nên Công ty chỉ tạm thời bị tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Trong thời gian bị tạm ngừng sản xuất, công ty đã cơ cấu lại lao động, chi giữ lại một số nhân viên bộ phận gián tiếp và trực tiếp (Kinh doanh - Kế hoạch, Kỹ thuật, Kế toán, kho, cơ điện, máy móc thiết bị) để quản lý tài sản, hàng tồn kho và tiếp tục tìm kiếm đơn hàng, do đó Công ty vẫn phát sinh chi phí cho ngành may (bao gồm may mặc).

Trong quý 3 và quý 4/2024, công ty chưa có đơn hàng may mặc, nhưng có may mền và kinh doanh nhà thuốc nhưng doanh thu không đáng kể. Trong tương lai, nếu điều kiện thuận lợi Công ty sẽ khôi phục lại sản xuất kinh doanh chính. Hiện công ty cùng cổ đông lớn đang tìm đối tác Châu Âu, Mỹ để có đơn hàng khôi phục lại ngành may.

Về việc thanh lý tài sản: Năm 2020, do đại dịch Covid, công ty thiếu đơn hàng may mặc nên trong thời gian bị tạm ngừng sản xuất, Công ty đã rà soát lại tài sản và thanh lý một số ít tài sản cũ không có hiệu quả, không thanh lý hoàn toàn và sẵn sàng khôi phục sàn xuất khi điều kiện thuận lợi.

Mặt khác, công ty đang theo dõi, thúc đẩy Công ty cổ phần Phú Mỹ (Công ty liên kết) hoàn thành Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn đầu tư đã góp vào Công ty cổ phần Phú Mỹ để thực hiện Dự án nhằm đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Về kế hoạch khôi phục lại ngành may: Công ty đang tiếp xúc với khách hàng, nếu có đơn hàng, dự kiến sẽ triển khai may tại nhà máy Quảng Nam vào tháng 3/2025 và nếu thuận lợi thì dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ khôi phục sản xuất tại nhà máy Quảng Nam với 1.200 lao động.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2024, GMC báo lỗ hợp nhất hơn 10 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 7,8 tỷ; Lũy kế cả năm lỗ 18,2 tỷ, giảm gần 65% so với cùng kỳ (-52 tỷ đồng); Qua đó, nâng lỗ luỹ kế đến cuối năm 2024 từ 73,67 tỷ lên hơn 92 tỷ đồng;

GMC cho biết, doanh thu quý 4/2024 tăng so với cùng kỳ từ 134 triệu lên hơn 382 triệu đồng do phát sinh doanh thu may chăn từ nguyên phục liệu tồn kho và kinh doanh nhà thuốc nhưng không đáng kể; doanh thu tài chính giảm, chi phí tài chính giảm do giảm giá dự phòng, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; thu nhập khác tăng do thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho; tuy nhiên công ty vẫn chưa chào bán thành công các tài sản chưa sử dụng... do đó, quý 4/2024 này lỗ nhiều hơn cùng kỳ.

Đáng chú ý, công ty cũng cho biết đến thời điểm này công ty vẫn chưa có đơn hàng may trạng phục. Bên cạnh đó, công ty vẫn tiếp tục tiết giảm chi phí; thanh lý các tài sản không sử dụng; thúc đẩy CTCP Phú Mỹ hoàn thành Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán nhằm thu hồi vốn đầu tư; kinh doanh nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng và khai thác các mặt bằng hiện hữu của công ty.