Tất bật trên công trường thi công tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, những ngày này, trên công trường dự án đường Voi – Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Dù thời tiết nắng nóng, không khí lao động trên công trường vẫn diễn ra khẩn trương. Máy móc liên tục hoạt động, tập trung lu lèn nền đường; công nhân miệt mài xây dựng hệ thống thoát nước, trong khi các thiết bị san gạt đang khẩn trương hoàn thiện nền vỉa hè.

Dự án đường Voi – Sầm Sơn có tổng chiều dài gần 11,7 km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó, đoạn tuyến dài hơn 9,3 km được khởi công từ tháng 9/2025, với mặt đường rộng 24m, dải phân cách giữa rộng 5m và vỉa hè hai bên rộng 15m.

Các nhà thầu huy động máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, đến nay, giá trị thực hiện dự án đạt hơn 70% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, một số đoạn tuyến vẫn chậm tiến độ, đòi hỏi các đơn vị phải có giải pháp đẩy nhanh thi công.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng Thanh Hóa và Ban Quản lý dự án đã điều chuyển một số phần việc tại đoạn tuyến từ Km2+351 đến Km7+852, dài khoảng 5,5 km, cho các nhà thầu khác trong liên danh nhằm bổ sung lực lượng, tập trung xử lý những phần việc còn tồn đọng.

Hiện các nhà thầu đang triển khai đồng thời nhiều hạng mục, từ xử lý nền đất, thi công móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa đến hoàn thiện hệ thống cống thoát nước và cống kỹ thuật.

Công nhân tập trung thi công hệ thống cống thoát nước dọc tuyến đường. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Với mặt bằng đã được giải phóng, cùng phương án điều chuyển khối lượng thi công đang được triển khai, các đơn vị đặt mục tiêu huy động tối đa nhân lực, máy móc và vật liệu, tổ chức thi công đồng loạt trên nhiều đoạn tuyến, xử lý dứt điểm những phần việc còn dang dở, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong tháng 11/2026 hoặc chậm nhất vào cuối tháng 12/2026.