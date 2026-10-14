Huế chạy đua tiến độ, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính thành phố Huế, đến ngày 9/10/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao của thành phố Huế đạt 51,3%, tương ứng hơn 3.211 tỷ đồng trên tổng số hơn 6.256 tỷ đồng.

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố Huế đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại các dự án trọng điểm, yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bám sát kế hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Việc nâng cao tỷ lệ giải ngân không chỉ nhằm hoàn thành kế hoạch vốn được giao mà còn phải gắn với khối lượng thi công thực tế, hiệu quả đầu tư và khả năng đưa công trình vào sử dụng.

Trong khi thời gian còn lại của năm không nhiều, thành phố Huế đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 95%.

Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của thành phố Huế là rà soát từng dự án, xác định rõ khó khăn, thời hạn xử lý và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Những vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương phải được giải quyết dứt điểm; các vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo để có phương án xử lý.

Trong đó, giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những điểm nghẽn lớn, với các vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, giá đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí quỹ đất tái định cư. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu vật liệu xây dựng như đá, cát, đất san lấp cùng nguy cơ thời tiết bất lợi vào cuối năm cũng gây áp lực lên tiến độ thi công.

Để đẩy nhanh giải ngân, thành phố Huế tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án có khả năng hoàn thành nhưng còn vướng thủ tục, nghiệm thu, thanh toán khối lượng. Đối với những dự án không có khả năng giải ngân hết vốn, thành phố chủ động điều chuyển vốn theo quy định; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu, đẩy nhanh tiến độ những công trình đủ điều kiện thi công.



