Techcombank nhập cuộc giảm lãi suất theo chủ trương của Chính phủ

Các chương trình ưu đãi lãi suất tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân, với quy mô 40.000 tỷ đồng, đồng thời ngân hàng cũng giảm lãi suất tiền gửi 0.5% cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng với toàn bộ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Không chỉ cung cấp nguồn vốn, Techcombank còn kết hợp các giải pháp toàn diện như thanh toán, quản lý dòng tiền, ngân hàng số và các dịch vụ tài chính chuyên biệt nhằm hỗ trợ khách hàng tối ưu hiệu quả vận hành và sử dụng vốn.
Đối với phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cùng hộ kinh doanh, Techcombank đã triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất với tổng quy mô lên tới 20.000 tỷ đồng.
Sau giai đoạn đầu triển khai 10.000 tỷ đồng từ tháng 9/2026, ngân hàng tiếp tục bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng từ tháng 10/2026 nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng của khách hàng, nâng tổng quy mô chương trình lên 20.000 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình có thể được áp dụng mức ưu đãi giảm lãi suất lên đến 2%/năm.
Nguồn vốn được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, nhập hàng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng đơn hàng, tối ưu dòng tiền và gia tăng khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.
Bên cạnh ưu đãi lãi suất, doanh nghiệp còn cần những giải pháp giúp quản lý dòng tiền hiệu quả, đơn giản hóa giao dịch và chủ động kiểm soát hoạt động tài chính hằng ngày. Techcombank hướng tới đồng hành cùng SME/HKD thông qua các nhóm giải pháp phù hợp với nhu cầu vận hành và phát triển như giải pháp vốn vay, giải pháp thanh toán và quản lý dòng tiền, giải pháp giao dịch ngân hàng số, giải pháp tài chính theo nhu cầu doanh nghiệp...
Bên cạnh chương trình dành cho SME và hộ kinh doanh, Techcombank đồng thời triển khai chương trình tín dụng ưu đãi "Đồng hành cùng doanh nghiệp - Bứt tốc thành công" dành cho khách hàng thuộc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính.
Chương trình này có quy mô giải ngân lên tới 20.000 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế như sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics, năng lượng, hạ tầng, nông nghiệp, công nghệ, y tế, thương mại và du lịch.
Nguồn vốn ưu đãi từ Techcombank sẽ giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán nhà cung cấp, nhập nguyên vật liệu, triển khai các dự án trọng điểm và thực hiện các đơn hàng trong nước cũng như xuất khẩu.
Các chương trình hỗ trợ lãi suất hiện nay tiếp tục thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc tạo điều kiện để doanh nghiệp gia tăng khả năng tiếp cận vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.
Đặc biệt, việc tập trung nguồn lực cho các ngành sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, công nghệ, năng lượng và hạ tầng cũng phù hợp với định hướng thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.
Đại diện Techcombank khẳng định Techcombank luôn chủ động triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi nhằm góp phần giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp, hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ sản xuất kinh doanh.
Cùng với Techcombank, đến thời điểm hiện tại nhiều ngân hàng đã triển khai giảm lãi suất huy động và cho vay, cho thấy sức mạnh tuân thủ, đoàn kết trong toàn ngành vì mục tiêu chung của nền kinh tế, trở thành động lực quan trọng góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển của Chính phủ.
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