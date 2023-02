Tháng 1/2023, thanh khoản thị trường phái sinh giảm 35,72%

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, thị trường chứng khoán phái sinh có giao dịch sụt giảm khá mạnh trong tháng 1/2023.

Cụ thể: trong bối cảnh sau khi VSD công bố điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tối thiểu từ 13% lên 17%, áp dụng từ ngày 15/12/2022, mặc dù chỉ số VN30 đóng cửa tháng 1/2023 tại mức 1,125.07 điểm, tăng 11,93% so với tháng 12/2022 song giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giảm khá mạnh so với tháng trước, với khối lượng giao dịch bình quân đạt 262.708 hợp đồng/phiên, giảm 35,72% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 28.217 tỷ đồng/phiên, giảm 33,96% so với tháng trước.



Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 4/1/2023 có khối lượng giao dịch cao nhất tháng đạt 342.409 hợp đồng. Nguyên nhân giao dịch phái sinh giảm mạnh trong tháng 1/2023 có thể là do việc VSD tăng tỷ lệ ký quỹ từ 13% lên 17%, đồng thời tâm lý giao dịch cầm chừng vào dịp gần kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến giao dịch phái sinh kém sôi động hơn.

Khối lượng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 1 đạt 49.290 hợp đồng, giảm 1,4% so với tháng trước. Ngày 18/1/2023 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 56.470 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư, trong tháng 1/2023, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm so với tháng 12/2022, chiếm 1,76% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK giảm so với tháng trước, chiếm 1,35% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm 31/1/2023 là 0 hợp đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh vẫn tiếp tục có xu hướng tăng. Tại thời điểm cuối tháng 1/2023, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.195.216 tài khoản, tăng 1,24% so với tháng trước.