Thế Giới Di Động tái cấu trúc công ty con, lập công ty giao hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tái cấu trúc công ty con và công ty liên kết.

Cụ thể: HĐQT MWG thông qua chuyển đổi sở hữu Công ty TNHH Dịch vụ Lắp Đặt - Bảo hành Tận Tâm thành công ty cổ phần. Mục đích là nhằm tối ưu quản lý và vận hành hệ thống kho bãi, vận tải, giao hàng giữa các kho tổng và cửa hàng.

Theo đó, công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. MWG sẽ mua 99,999% vốn, ông Nguyễn Đức Tài sẽ mua 10 cổ phần, chiếm 0,0001% và ông Đoàn Trung Hiếu (CEO Tận Tâm) đăng ký mua 100 cổ phần, chiếm 0,001%.

Đồng thời, thông qua chuyển đổi chủ sở hữu ông ty TNHH MTV 4K Farm (4K Farm) thành công ty cổ phần. Theo đó, CTCP Thương mại Bách Hoá Xanh (Bách Hoá Xanh) sẽ bán 100% phần vốn góp trong 4K Farm), trong đó, MWG mua 99,999% vốn; ông Nguyễn Đức Tài đăng ký mua 10 cổ phần, chiếm 0,0001% và ông Cao Nhật Anh Tú (CEO 4K Farm đăng ký mua 100 cổ phần, chiếm 0,001%;

Bên cạnh đó, công ty cũng tiến hành tái cấu trúc khoản vốn tại Bán lẻ An Khang, trong đó MWG sẽ chuyển toàn bộ cổ phần đang nắm giữ cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh.

Ngoài ra, HĐQT MWG cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ tại MWG thêm 800 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ cho CTCP Thương Mại Bách Hóa Xanh thêm 3.200 tỷ đồng, nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng phát triển kinh doanh. Thời gian tăng vốn là trong năm 2021 và 2022.

Về kết quả kinh doanh: doanh thu thuần quý 3/2021 của MWG đạt 8.325 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 333 tỷ đồng, tăng lần lượt là 28% về doanh thu và 50% về lợi nhuận so với tháng 8 sau khi các cửa hàng được phép hoạt động trở lại tại một số tỉnh thành.

Như vậy, so với cùng kì, lợi nhuận sau thuế của MWG đã quay về mức tăng trưởng dương trong tháng 9 mặc dù vẫn giảm 17% tính cho cả quý 3 do tác động nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch Covid trong thời gian qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 86.820 tỷ đồng - tăng 7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 3.338 tỷ đồng - tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu online đóng góp gần 9.320 tỷ đồng - tăng 29% so với cùng kỳ.

Như vậy, công ty đã hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Theo báo cáo quý 3, hiện, MWG có 6 công ty con trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ sản phẩm điện tử, công nghệ thông tin, thực phẩm và sửa chữa máy móc.