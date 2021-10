9 tháng, Thế giới Di động báo lãi 3.338 tỷ đồng tăng 12% cùng kỳ

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 9.

Theo đó, riêng tháng 9/2021, doanh thu thuần của MWG đạt 8.325 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 333 tỷ đồng, tăng lần lượt là 28% về doanh thu và 50% về lợi nhuận so với tháng 8 sau khi các cửa hàng được phép hoạt động trở lại tại một số tỉnh thành.

Như vậy, so với cùng kì, lợi nhuận sau thuế của MWG đã quay về mức tăng trưởng dương trong tháng 9 mặc dù vẫn giảm 17% tính cho cả quý 3 do tác động nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch Covid trong thời gian qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 86.820 tỷ đồng - tăng 7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 3.338 tỷ đồng - tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu online đóng góp gần 9.320 tỷ đồng - tăng 29% so với cùng kỳ.

Như vậy, công ty đã hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

MWG cho biết, với việc các thiết bị điện tử - điện máy được giao hàng thông suốt trở lại, hoạt động kinh doanh online bứt phá trong tháng 9, đóng góp 1.670 tỷ đồng và chiếm 27% tổng doanh thu của hai chuỗi. Doanh số online tăng mạnh 118% so với cùng kỳ và gấp đôi mức bình quân thời điểm trước dịch. Doanh thu online lũy kế 9 tháng đạt gần 8.630 tỷ đồng - tăng 21% so với cùng kỳ. TGDĐ và ĐMX cũng chủ động triển khai gian hàng chính hãng trên các sàn TMĐT để mở rộng tiếp cận nhóm khách hàng mới. Công ty đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu online 50% cho cả năm 2021.

Máy tính xách tay (laptop) tăng trưởng vượt bậc do hưởng lợi từ nhu cầu học tập và làm việc tại nhà trong mùa dịch. Trong tháng 9, ngành hàng này ghi nhận sản lượng bán ra hơn 50 ngàn sản phẩm và doanh thu gần 1.000 tỷ đồng - tăng 128% so với tháng 9/2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm, MWG ước tính chiếm khoảng 40% thị phần bán lẻ laptop với doanh số gần 3.300 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2020.

Với 601 cửa hàng tại thời điểm 31/09/2021, chuỗi ĐMS đóng góp hơn 4.400 tỷ doanh thu lũy kế và chiếm gần 12% doanh thu của chuỗi ĐMX. Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ mở mới trong quý 4 để đạt mốc 800 cửa hàng vào cuối năm.

MWG cho biết, từ 2 điểm bán thử nghiệm vào tháng 4/2021 tại Tp.HCM, Công ty đã có 43 cửa hàng ĐMX kinh doanh xe đạp cuối tháng 9 và dự kiến nâng lên 150 điểm bán trên toàn quốc vào cuối năm. Việc các cửa hàng ĐMX tận dụng phần diện tích sân trước để kinh doanh xe đạp dự kiến giúp mỗi cửa hàng tăng thêm 800 triệu – 1 tỷ đồng doanh thu/ tháng khi đi vào hoạt động ổn định mà không phát sinh thêm chi phí vận hành đáng kể. Quy mô thị trường này ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng mỗi năm và đang có xu hướng tăng lên khi nhu cầu vận động nâng cao sức khỏe của người dân ngày càng lớn sau đại dịch.

Cũng theo MWG, với việc hầu hết các cửa hàng được phép đón khách trực tiếp trở lại và sự ra đời của Topzone ngay trong đợt chào bán loạt sản phẩm Iphone 13, kết quả kinh doanh của TGDĐ và ĐMX kỳ vọng sẽ hồi phục mạnh mẽ trong tháng 10.

Được biết, Topzone là chuỗi cửa hàng ủy quyền chuyên bán sản phẩm Apple cao cấp tại Việt Nam, bao gồm đầy đủ và đa dạng các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple như iPhone, iPad, Apple Watch, Macbook và các phụ kiện chính hãng.

MWG đặt kế hoạch mở 50-60 cửa hàng Topzone từ nay đến hết quý 1/2022 để chiếm lĩnh thị trường bán lẻ sản phẩm Apple và tiếp tục gia tăng thị phần bán lẻ điện thoại nói chung tại Việt Nam.

Về chuỗi BHX ghi nhận tổng doanh thu lũy kế hơn 22.600 tỷ đồng, tăng 50% so với 9 tháng đầu năm 2020. Doanh thu riêng tháng 9/2021 đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong suốt tháng 9, dưới tác động của việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó” tại một số tỉnh thành, hơn 40% trên tổng số 1.934 điểm bán của BHX không thể phục vụ khách mua sắm trực tiếp tại cửa hàng và 42 điểm bán phải đóng cửa do nằm trong khu vực phong tỏa.

Nhờ kiểm soát vận hành tốt hơn, BHX đã cải thiện hiệu quả hoạt động đáng kể so với thời điểm trước dịch. Với mức doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng khoảng 1 tỷ đồng, BHX vẫn duy trì được EBITDA dương trong tháng 9 và tiếp tục gia tăng biên EBITDA lũy kế sau 9 tháng ở cấp độ Công ty.

Cũng theo MWG, khi người tiêu dùng tìm đến kênh online nhiều hơn do việc mua sắm offline gặp khó khăn, BHX online tiếp tục phát huy sức mạnh và ghi nhận kết quả khả quan với tháng thứ 3 liên tiếp vượt mốc doanh số 100 tỷ đồng. Kênh bán hàng qua website bachhoaxanh.com có số lượng đơn hàng lũy kế gấp 4 lần và doanh thu lũy kế gấp 5 lần so cùng kỳ 2020. Tỷ trọng online trong tổng doanh thu BHX lần lượt là khoảng 3% lũy kế sau 9 tháng và 5% chỉ tính riêng tháng 9.

Sau khi Tp.HCM và nhiều tỉnh thành phía Nam bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, nhiều cuộc di chuyển lớn của người dân từ các “thủ phủ công nghiệp” về quê sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty trong thời gian tới do đây là những thị trường trọng yếu và đang đóng góp gần 50% doanh thu của chuỗi BHX. Tuy vậy, sức mua dự kiến sẽ dần hồi phục khi các địa phương này kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất – kinh doanh và người lao động yên tâm quay lại làm việc trong thời kỳ “bình thường mới”.

Tại ngày 30/09/2021, An Khang có 119 nhà thuốc đang hoạt động với doanh thu lũy kế của An Khang gấp 5 lần so với 9 tháng đầu năm 2020