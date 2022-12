Thanh Hóa chính thức gia nhập “Câu lạc bộ 50.000 tỷ”

Năm 2022, công tác thu nộp ngân sách nhà nước là điểm sáng tiêu biểu trong hoạt động của Cục Hải quan Thanh Hóa, liên tiếp xác lập những thành tích mới ấn tượng.

HẢI QUAN THANH HÓA THU HƠN 20.000 TỶ

Tính đến ngày 13/12/2022, đơn vị đã thu ngân sách 19.250 tỷ đồng, bằng 156% so với năm 2021, vượt 75% so với với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính (11.000 tỷ đồng); vượt 10% so với chỉ tiêu giao phấn đấu lần 2 của Tổng cục Hải quan (17.500 tỷ đồng). Dự kiến số thu nộp ngân sách nhà nướcđến ngày 31/12/2022 là 20.200 tỷ đồng, tăng 65,6% so với năm 2021, bằng 183,6% so với dự toán Bộ Tài chính giao.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa ký kết giao ước thi đua năm 2023

Từ đầu năm đến nay đơn vị đã thu hút và đảm bảo làm thủ tục xuất nhập khẩu cho hơn 460 DN, trong đó có 156 DN có hoạt động xuất, nhập khẩu thường xuyên với các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu như sản phẩm đá xây dựng các loại; dăm gỗ; xăng, dầu tái xuất; hải sản đông lạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tăng thu ngân sách nhà nước.

Trong năm, toàn Cục đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho 113.829 tờ khai, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu là 14,069 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu là 4,814 tỷ USD; nhập khẩu là 9,255 tỷ USD.

Công tác cải cách hành chính luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn Cục. Cục đã tập trung vào công tác cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo sự chỉ đạo của Tổng cục Hải quan cập nhật để công khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm minh bạch rõ ràng từ đó rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan và thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa xếp hạng thứ 2/25 về chỉ số năng lực cạnh tranh trong khối các đơn vị sở, ban, ngành cấp tỉnh Thanh Hóa; xếp hạng thứ 2 về chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 do Tổng cục Hải quan thẩm định.

THU NỘI ĐỊA HƠN 30.000 TỶ ĐỒNG

Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn; nhưng ngành Thuế Thanh Hóa đã nỗ lực cố gắng, triển khai có hiệu quả các biện pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 30.450 tỷ đồng, tăng 77,6% dự toán Bộ Tài chính và tăng 63,3% dự toán tỉnh giao, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Một số lĩnh vực thu tăng cao, như doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.770 tỷ đồng, tăng 9,3% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 6.325 tỷ đồng, tăng 90,9% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 63,1% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc của Bộ Tài chính cho Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 2.690 tỷ đồng, tăng 36,9% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Thu thuế bảo vệ môi trường 1.588 tỷ đồng, tăng 38,1% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 24,6% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 1.332 tỷ đồng, tăng 69,7% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 62,3% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Cục Thuế triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN đã được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao là 21.840 tỷ đồng.

Như vậy, với số liệu do Cục Hải quan và Cục Thuế đã thông báo thì Thanh Hóa đã cán mốc thu ngân sách hơn 50.000 tỷ đồng. Cụ thể, với 50.650 tỷ thu ngân sách trong năm 2022, Thanh Hóa đã chính thức gia nhập nhóm các tỉnh thành có số thu ngân sách từ 50.000 tỷ mỗi năm. Nhóm này bao gồm các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai. Năm 2022, Quảng Ninh, Hải Dương và Thanh Hóa đã gia nhập nhóm này.