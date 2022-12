Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất là doanh nghiệp FDI

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thanh Hóa thông tin, qua khảo sát tình hình chế độ tiền lương năm 2022 và thưởng Tết năm 2023 của người lao động tại 1.508 doanh nghiệp (thuộc 4 loại hình doanh nghiệp) sử dụng 216.171 lao động cho thấy, tiền lương bình quân năm 2022 tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt 7,6 triệu đồng/người (tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2021).

Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 8,7 triệu đồng/người (tăng 1,3 triệu đồng so với năm 2021); Doanh nghiệp dân doanh 6,3 triệu đồng/người (không tăng so với năm 2021); Doanh nghiệp FDI 7,3 triệu đồng/người (tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2021).

Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 2,8 triệu đồng/người (giảm 230 nghìn đồng so với năm 2022); Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 6,2 triệu đồng/người (tăng 2,85 triệu đồng so với năm 2022); Doanh nghiệp dân doanh 4 triệu đồng/người (giảm 2,11 triệu đồng so với năm 2022); Doanh nghiệp FDI là 4,1 triệu đồng/người (tăng 290 nghìn đồng so với năm 2022).

Hình thức thưởng Tết phổ biến của các doanh nghiệp là thưởng thêm một tháng lương không đóng bảo hiểm xã hội (tháng lương 13) và mức thưởng thấp nhất là 50 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2023 cao nhất là 110,5 triệu đồng/người thuộc về một Doanh nghiệp dân doanh và mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao nhất là 359,3 triệu đồng/người thuộc về một Doanh nghiệp FDI.

Cũng theo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Thanh Hóa, sau khi gửi công văn tới các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo về tình hình hoạt động lương, thưởng Tết Qúy Mão cho người lao động, nhưng mới chỉ có 1.508 doanh nghiệp báo cáo, trong khi đó được biết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 20 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho hay hiện có khoảng hơn 400.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, nhưng trong năm 2022 số lao động bị nợ lương khoảng gần 2 nghìn người chưa được giải quyết, số lao động này nằm trong các doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải dừng hoạt động.