Thanh Hóa khởi công tuyến đường 1.345 tỷ nối cao tốc Bắc Nam đi Cảng Nghi Sơn

Sáng 19/2, tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tổ chức Lễ khởi công dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.

Dự lễ khởi công có ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các nhà thầu thi công cùng Nhân dân có dự án đi qua.

Dự án Đường nối cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 với tổng mức đầu tư là 1.345 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự buổi lễ

Theo hồ sơ thiết kế, dự án chia làm 2 tuyến. Tuyến số 1 là đường tỉnh 512 đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn có chiều dài 10,4 km. Điểm đầu giao với đường Quốc lộ 1A tại Km 356+200 thuộc phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn. Điểm cuối giao với Đường tỉnh 506 tại Km 49+487 thuộc xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống. Tuyến số 1 đi qua địa phận các phường Tân Dân, Hải An; các xã Ngọc Lĩnh, Anh Sơn, Các Sơn, thị xã Nghi Sơn và xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Tuyến số 2 ở đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn từ cầu Hổ đến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 3 km (thuộc địa phận xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn). Điểm đầu tại cuối nút giao giữa đường Nghi Sơn - Bãi Trành và QL1A. Điểm cuối tiếp nối với nút giao Nghi Sơn - Bãi Trành của dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn QL 45 - Nghi Sơn.

Diện tích sử dụng đất khoảng 47,7 ha (tại thị xã Nghi Sơn 39,3 ha và huyện Nông Cống khoảng 8,3 ha). Toàn dự án có 11 nút giao và 8 cầu. Tuyến số 1 gồm 7 cầu có chiều rộng toàn cầu 13 m (gồm cầu Kênh Than, cầu Đông Lý, sông Mau, Làng Bài, Bồng Thôn, cầu vượt ĐT.506 và Đường sắt) và tuyến số 2 gồm một cầu vượt đường sắt.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa động viên các nhà thầu thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra

Mục tiêu đầu tư của dự án này nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào các Khu công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và khu vực dự án đi qua nói riêng.

Dự án, được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế là 80km/h do các nhà thầu gồm Công ty TNHH Hoàng Tuấn - Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Thanh Hoá - Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Huy Hoàn – Công ty TNHH Việt Nam Asean thi công.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, tuyến đường có vai trò là trục giao thông kết nối liên vùng trong khu vực và là tuyến giao thông đối ngoại kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1 và Cao tốc Bắc - Nam; tuyến đường sau khi xây dựng hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian lưu thông giữa các huyện phía Tây của tỉnh với Khu kinh tế Nghi Sơn, đảm bảo phục vụ lưu thông vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối đường Cao tốc Bắc - Nam, đường Nghi Sơn - Thọ Xuân và các tuyến đường khu vực với Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng biển Nghi Sơn.

Đồng thời, dự án sẽ giúp giao thông thuận lợi cho các khu công nghiệp dọc tuyến (trong đó có Khu công nghiệp số 3, số 4), cũng như tăng tính kết nối về du lịch ven biển.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn tặng quà cho cán bộ, kỹ sư, công nhân thực hiện dự án

Để dự án thực hiện đúng tiến độ đưa dự án vào khai thác sử dụng trong năm 2025, ông Mai Xuân Liêm yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có tuyến đường đi qua thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định về đầu tư xây dựng, tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

Các nhà thầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, đồng loạt tổ chức các mũi thi công; cải tiến phương pháp làm việc, huy động trang thiết bị và công nghệ hiện đại tham gia thi công xây dựng; qua đó, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đã đề ra.

Chủ đầu tư chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là kịp thời rà soát các mỏ vật liệu trên địa bàn và khu vực, đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời cho dự án đúng tiến độ, không để tình trạng dự án bị ảnh hưởng tiến độ do nguồn cung cấp vật liệu không đáp ứng nhu cầu.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với chủ đầu tư, khẩn trương giải quyết các công việc liên quan đến dự án; tham mưu kịp thời về bố trí vốn, các chế độ chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng… Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương có dự án đi qua xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho toàn bộ khu vực dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn, UBND huyện Nông Cống tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, đồng thuận cao phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thi công dự án.

Khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đảm bảo kế hoạch tiến độ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Khẩn trương xây dựng các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện phải thu hồi, sớm đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.