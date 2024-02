Thanh Hóa thu nội địa gần 6.000 tỷ trong 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, thu nội địa trên địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2024 ước đạt 2.075 tỷ đồng, bằng 116,9% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, tỉnh này ước tổng thu nội địa đạt 5.927 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán và bằng 136,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu trong 2 tháng đầu năm tại Thanh Hóa, cụ thể như thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 230,4 tỷ đồng, bằng 91,4% so với cùng kỳ.

Tỉnh này thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.915,5 tỷ đồng, bằng 128,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân thu đạt khá so với cùng kỳ là do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nợ đọng của kỳ kê khai tháng 11/2023.

Tiếp đến, Thanh Hóa thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 636,6 tỷ đồng, bằng 85% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.618 tỷ đồng, bằng 158,1% so với cùng kỳ. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 607,2 tỷ đồng, bằng 1.021,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đạt cao so với cùng kỳ do một số doanh nghiệp có dự án đầu tư nộp tiền thuê đất một lần.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 276,8 tỷ đồng, bằng 159,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đạt khá so với cùng kỳ là do Công ty cổ phần Anh Phát Petro, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp thuế bảo vệ môi trường nợ đọng của kỳ phát sinh tháng 11/2023. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 208,3 tỷ đồng, bằng 110,5% so với cùng kỳ. Thu lệ phí trước bạ ước đạt 147,2 tỷ đồng, bằng 104,3% so với cùng kỳ.

Năm 2023 tổng thu nội địa của tỉnh Thanh Hóa đạt 26.391 tỷ đồng, đạt 120,8% dự toán tỉnh giao, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do ngành Hải quan thực hiện ước đạt 16.888 tỷ đồng thì tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 đạt 43.279 tỷ đồng, vượt 22,5% dự toán được giao; đứng thứ 8 trong cả nước và đứng đầu khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ.

Năm 2024, với chỉ tiêu thu nội địa được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh Thanh Hóa giao là 21.417 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Trong đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hệ thống thuế, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, lấy người nộp thuế làm trung tâm, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.