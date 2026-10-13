Thanh Hóa tôn vinh 76 doanh nghiệp xuất sắc năm 2026

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng Công ty CP Hợp Lực và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 76 doanh nghiệp và 24 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026. Tổng Công ty CP Đầu tư xây dựng Minh Tuấn và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Dịp này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng tặng Bằng khen cho 20 doanh nhân tiêu biểu của tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, quý 4/2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 11% trở lên, tăng trưởng quý IV phải đạt từ 17,09% trở lên; thu ngân sách nhà nước cả năm phấn đấu đạt 70.000 tỷ đồng.
Trước yêu cầu này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng công suất hiện có và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao giá trị gia tăng tại địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, không để công việc đình trệ do né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.
Hiện Thanh Hóa có hơn 23.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 496.000 lao động. Trong 9 tháng năm 2026, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 37.452 tỷ đồng vào ngân sách, chiếm 78,4% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Riêng thu nội địa từ khu vực doanh nghiệp đạt hơn 12.370 tỷ đồng, bằng 101,8% dự toán giao; thu từ doanh nghiệp khu vực dân doanh tăng 52,4% so với cùng kỳ.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm, giải quyết thực chất những khó khăn của doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
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