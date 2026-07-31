Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đội ngũ doanh nhân phải trở thành lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị, gồm 31 thành viên. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang làm Phó Trưởng ban Thường trực.
Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đánh giá những công việc đã thực hiện từ khi thành lập và xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Tại Phiên họp, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh công bố Quyết định của Bộ Chính trị về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị, gồm 31 thành viên. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang làm Phó Trưởng ban Thường trực.
Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định giai đoạn đầu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao độ nhằm thống nhất nhận thức, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, huy động nguồn lực và xác lập các định hướng lớn.
Giai đoạn tiếp theo đòi hỏi phát huy mạnh hơn vai trò tổ chức thực hiện, điều hành và phối hợp nguồn lực của Chính phủ; gắn việc thực hiện Nghị quyết với công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thị trường, doanh nghiệp, nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.
“Chính vì vậy, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo theo hướng đồng chí Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban là để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội cụ thể của đất nước trong giai đoạn tới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
CHUYỂN TỪ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ SANG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ
Mặc dù không trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết sẽ cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, giám sát và cho ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề chiến lược, quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Tinh thần là Trung ương không chỉ dừng lại ở việc ban hành chủ trương mà sẽ theo đến cùng quá trình thực hiện, bảo đảm Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến thực chất và có thể đo đếm được.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc kiện toàn Ban Chỉ đạo không đơn thuần là thay đổi phân công nhiệm vụ, mà sâu xa hơn là sự chuyển đổi trọng tâm công tác để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.
Sự lãnh đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo phải thống nhất, xuyên suốt, không đứt quãng. Mọi chủ trương, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đã được ban hành phải tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ; không để quá trình kiện toàn tổ chức ảnh hưởng đến những công việc đang thực hiện.
Cùng với kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương, các ban, bộ, ngành và địa phương phải khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, bảo đảm đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và trách nhiệm người đứng đầu.
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ở các cấp cũng phải được củng cố, nâng cao năng lực hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, có đủ thẩm quyền và năng lực tham mưu, đôn đốc, điều phối thực hiện.
Việc kiện toàn phải thực sự làm cho bộ máy chỉ đạo mạnh hơn, hành động nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện và kiến tạo để tạo ra kết quả cụ thể.
Về những định hướng lớn thực hiện Nghị quyết 57 trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả.
Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí đánh giá. Nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi sản phẩm được đưa vào sử dụng, tạo ra kết quả có thể đo lường và kiểm chứng.
Những việc đã đủ điều kiện phải triển khai ngay và làm đến cùng. Những việc còn vướng mắc phải xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Đối với những vấn đề mới, chưa có tiền lệ, cần tổ chức thử nghiệm có kiểm soát; không vì khó mà không làm, nhưng cũng không nhân rộng khi chưa chứng minh được hiệu quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu phải hướng đến khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, toàn xã hội.
Nguồn lực phải được ưu tiên cho những nhiệm vụ có tính nền tảng, chiến lược, khả năng lan tỏa cao và có địa chỉ sử dụng rõ ràng; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chia nhỏ nhiệm vụ nhưng không tạo được sản phẩm và năng lực đủ mạnh.
Doanh nghiệp phải tham gia từ khâu xác định bài toán, nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm. Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, đặt hàng, chia sẻ rủi ro và tạo thị trường ban đầu cho các sản phẩm công nghệ đáp ứng yêu cầu.
Các viện nghiên cứu, trường đại học phải gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển của đất nước và doanh nghiệp; được đánh giá bằng công nghệ, sản phẩm và giá trị thực tế tạo ra.
ĐƯA LAO ĐỘNG SÁNG TẠO TRỞ THÀNH NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG NHẤT
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo được sự chuyển đổi căn bản từ “lao động giản đơn” sang “lao động sáng tạo”, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Đây là mục tiêu lớn nhất và cũng là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết 57 trong giai đoạn mới.
Theo đó, người nông dân phải từng bước trở thành những người nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại; người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến; đội ngũ doanh nhân phải trở thành lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo; đội ngũ cán bộ phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.
Đây là mục tiêu lớn nhất, đồng thời là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết 57 trong giai đoạn mới, hướng tới đưa lao động sáng tạo trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời yêu cầu chuyển mạnh từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Mỗi người dân đều có thể là một chủ thể của đổi mới sáng tạo; mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển; mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo phát triển.
Mỗi bộ, ngành, địa phương phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình; từng bước xây dựng xã hội học tập, xã hội sáng tạo và nền văn hóa đổi mới sáng tạo lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
Ngay sau Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo Trung ương sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc; hoàn thành đầy đủ việc bàn giao giữa các cơ quan thường trực, bảo đảm các nhiệm vụ không bị gián đoạn; tập trung nguồn lực thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đã được thống nhất.
Ban Chỉ đạo Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan và địa phương phải tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; kế thừa, củng cố và phát huy những kết quả đã đạt được; chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện, đưa từng nhiệm vụ đến sản phẩm và hiệu quả cuối cùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần: đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải có kết quả; nhiệm vụ đã xác định là trọng tâm, chiến lược thì phải theo đến cùng, không để Nghị quyết dừng lại ở khẩu hiệu hay phong trào thi đua.
Với quyết tâm chính trị cao, cách làm rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Nghị quyết 57 sẽ tạo ra những chuyển biến thực chất, đóng góp trực tiếp vào năng suất, năng lực cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
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