Thanh Hóa tung “át chủ bài” hút khách du lịch dịp cuối năm

Không chỉ dựa vào lợi thế du lịch biển, Thanh Hóa đang đẩy mạnh kích cầu mùa thấp điểm bằng chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cùng các chương trình ưu đãi lên tới 70%. Với sự tham gia của 44 doanh nghiệp, địa phương kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch dịp cuối năm, từng bước kéo dài mùa du lịch quanh năm...

Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động kích cầu, tạo sức hút cho du lịch mùa thấp điểm. Ảnh: Hoàng Đông

Trong những tháng cuối năm 2026, Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động tại các khu, điểm du lịch, kết hợp quảng bá văn hóa, lịch sử với trải nghiệm và giải trí. Chuỗi sự kiện được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho du khách, nhất là trong thời điểm du lịch biển bước vào mùa thấp điểm.

CHUỖI SỰ KIỆN HẤP DẪN

Tại Pù Luông, từ ngày 9 đến 11/11, chương trình nghệ thuật quần chúng “Sắc màu Pù Luông”, phiên chợ vùng cao và các trò chơi dân gian truyền thống sẽ giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của đồng bào địa phương. Ngày 9/11, Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa cũng được tổ chức tại khu du lịch này.

Ở Sầm Sơn, chương trình Carnival đường phố dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15/11. Trước đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử, trò diễn dân gian kết hợp biểu diễn kỵ binh được tổ chức tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Tối 15/11, Gala Sao Mai 2026 dự kiến diễn ra tại Quảng trường Biển, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động du lịch, giải trí.

Du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục được làm mới bằng các hoạt động văn hóa, giải trí và nghỉ dưỡng. Ảnh: CTV

Tại phường Hạc Thành, chương trình biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử và trò diễn dân gian dự kiến diễn ra trong các ngày 20 và 21/11 tại Quảng trường Lam Sơn. Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được tổ chức từ ngày 22 đến 24/11, tiếp nối là lễ kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Ba Đình vào ngày 26/11 tại khu di tích lịch sử Ba Đình.

Trong tháng 12, tỉnh dự kiến tổ chức Tuần Du lịch Thanh Hóa tại các khu, điểm du lịch và trung tâm thương mại AEON MALL; khai trương sản phẩm “Một ngày làm thợ đúc đồng” tại xã Thiệu Trung. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 với chủ đề “Hello 2027 – Thanh Hóa bừng sáng tương lai” dự kiến diễn ra tối 31/12 tại Quảng trường Lam Sơn.

Bên cạnh các sự kiện, ngành du lịch Thanh Hóa định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư cơ sở vật chất và làm mới sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Các loại hình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu văn hóa bản địa, du lịch nông nghiệp và nông thôn được chú trọng nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, giảm sự phụ thuộc vào mùa du lịch biển.

44 ĐƠN VỊ THAM GIA KÍCH CẦU, ƯU ĐÃI CAO NHẤT 70%

Cùng với chuỗi sự kiện, chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm với chủ đề “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa” ghi nhận 44 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia các chương trình ưu đãi. Mức giảm cao nhất tới 70%, thời gian và điều kiện áp dụng tùy từng chương trình, dịch vụ.

Các chính sách kích cầu được triển khai từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, với nhiều hình thức như giảm giá phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống, tour tham quan, vé tại các điểm du lịch hoặc giữ nguyên giá nhưng tăng thêm dịch vụ cho khách. Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích liên kết, trao đổi nguồn khách để nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng chuỗi dịch vụ.

Tại Sầm Sơn, một số cơ sở lưu trú triển khai các gói nghỉ dưỡng kết hợp ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn giới thiệu gói nghỉ dưỡng chuẩn Hàn với giá từ 1,155 triệu đồng/khách, gồm một đêm lưu trú tại phòng Grand Deluxe, ăn sáng, trải nghiệm Onsen và một bữa ăn nhẹ kiểu Hàn dành cho 2 khách. Gói này áp dụng đến hết ngày 31/3/2027. FLC Samson Golf & Resort cũng đưa ra các chương trình ưu đãi phòng nghỉ và gói dành cho khách đoàn từ nay đến hết tháng 12/2026, với những điều kiện cụ thể.

Ở mảng lữ hành, các chương trình tham quan Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Pù Luông, suối cá Cẩm Lương và trải nghiệm du lịch sông Mã được triển khai với chính sách ưu đãi tùy từng tour. Việc kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử, sinh thái và cộng đồng được kỳ vọng tạo thành hành trình đa dạng hơn, giúp du khách có thêm lựa chọn thay vì chỉ tập trung vào du lịch biển trong mùa hè.

Trao đổi về định hướng phát triển du lịch bốn mùa, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn, cho biết địa phương đã vận động các cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị kinh doanh dịch vụ xây dựng mức giá phù hợp với mùa thu – đông, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ.

Các cơ sở lưu trú xây dựng chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách trong mùa thấp điểm. Ảnh: CTV

Lãnh đạo phường Sầm Sơn cũng nhấn mạnh vai trò kết nối của doanh nghiệp lữ hành trong việc hình thành các tour, tuyến phù hợp với nhu cầu thực tế của du khách. Theo đó, sự phối hợp giữa cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ và doanh nghiệp lữ hành sẽ góp phần hình thành các gói trải nghiệm đồng bộ, tăng sức hấp dẫn của điểm đến trong thời gian lượng khách nghỉ dưỡng biển giảm so với mùa hè.

Cùng với tổ chức sự kiện và triển khai ưu đãi, Thanh Hóa đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch trên các nền tảng số, mạng xã hội, các kênh truyền thông và ấn phẩm giới thiệu điểm đến. Nội dung quảng bá tập trung vào các loại hình du lịch đặc trưng, sản phẩm mới, lịch sự kiện và thông tin ưu đãi để du khách dễ dàng tiếp cận, lựa chọn hành trình.

Trong tháng 11, tỉnh dự kiến đón các đoàn doanh nghiệp lữ hành và phóng viên báo chí đến khảo sát những khu, điểm du lịch hấp dẫn, phù hợp để xây dựng tour, tuyến phục vụ khách. Thanh Hóa cũng tham gia giới thiệu du lịch tại Festival Thu Hà Nội năm 2026, quảng bá các sản phẩm ẩm thực, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống.

Dự kiến vào trung tuần tháng 12, tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu tiềm năng, sản phẩm, dịch vụ, các tour tuyến và chương trình kích cầu năm 2027. Hoạt động này hướng tới tăng cường kết nối với doanh nghiệp, mở rộng thị trường và thúc đẩy trao đổi nguồn khách.