Loạt lễ hội đô thị tạo sức hút cho du lịch mùa thu Hàn Quốc

Số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm Hàn Quốc tính đến tháng 9 năm nay đã vượt 17 triệu lượt. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, con số này tương đương 90,3% tổng số khách du lịch cả năm 2025...

Ảnh: Korea JoongAng Daily

Trong tháng 9, số lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc đạt 2,06 triệu lượt, tăng 21,1% so với cùng tháng năm ngoái. Đáng chú ý, số khách đến Hàn Quốc theo từng tháng trong năm nay đã vượt mốc 2 triệu lượt tới 5 lần, gồm: tháng 3 đạt 2,05 triệu lượt, tháng 4 đạt 2,03 triệu lượt, tháng 7 đạt 2,09 triệu lượt, tháng 8 đạt 2,25 triệu lượt và tháng 9 đạt 2,06 triệu lượt.

Xét theo quốc gia, khách du lịch Trung Quốc dẫn đầu với 5,47 triệu lượt trong 9 tháng đầu năm, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Nhật Bản với 3,12 triệu lượt (tăng 16,9%), Đài Loan với 1,86 triệu lượt (tăng 32,4%) và Hong Kong với 550.000 lượt (tăng 18,6%).

Ông Kang Jeong-won, Trưởng phòng Chính sách Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết: "Những nỗ lực đa chiều trong việc nâng cao nhận thức về du lịch đến Hàn Quốc, cải thiện môi trường du lịch và mở rộng sản phẩm đang mang lại kết quả". Ông này đồng thời cho biết thêm: "Chúng tôi dự kiến sẽ sớm tổ chức họp báo để chia sẻ chi tiết về thành quả năm nay và giới thiệu định hướng chính sách cho năm tới".

Du khách từ khu vực châu Mỹ đến Hàn Quốc tăng 12,0%, trong khi khách từ châu Âu tăng 20,0% trong tháng 9. Ảnh: Rustic Pathways

Để tiếp tục "gặt hái" thành quả trong những tháng cuối năm, thủ đô Seoul của Hàn Quốc sẽ tổ chức lễ hội mùa thu tại khu vực núi Namsan, với các tour đi bộ có hướng dẫn, triển lãm ảnh, hoạt động làm thủ công và nhiều trải nghiệm thú vị vào ban đêm.

Theo đó, Lễ hội mùa thu Seoul dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1 - 30/11/2026. Du khách có thể tham gia các tour du lịch thiên nhiên và lịch sử, bắt đầu từ đình Bát Giác (Palgakjeong) và đi theo tuyến đường mòn rừng Namsan. Ngoài ra còn có các tour du lịch mùa thu tại Korean Forest Garden - một khu vườn mới trên sườn núi. Trong suốt tháng 11, triển lãm ảnh ngoài trời của các nhiếp ảnh gia sẽ được trưng bày dọc theo các lối đi bộ trên vành đai phía Bắc của núi và trong Korean Forest Garden.

Trang The Korea Herald cho biết các tour du lịch dành cho nhóm gia đình bao gồm thưởng điểu, đi bộ tìm hạt giống và làm giỏ hoa dại. Người lớn có thể tham gia các lớp học đan len, dệt và làm vòng nguyệt quế. Trẻ em có thể thử các trò chơi truyền thống của Hàn Quốc tại Hohyeondang. Du khách cũng có thể học bắn cung Hàn Quốc tại Seokhojeong - trường bắn cung truyền thống trên núi Namsan.

Ngoài ra, nhiều hoạt động trải nghiệm buổi tối cũng được tổ chức tại khu vực này từ ngày 23/10 - 14/11 vào thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, với tên gọi "Lễ hội đêm Namsan 2026". Nổi bật là khu vực cắm trại ngắm hoàng hôn tại Quảng trường Baekbeom ở chân núi, chương trình phát thanh, biểu diễn nhạc sống, chiếu phim, tour đi bộ đêm...

Lễ hội mùa thu Seoul dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1 - 30/11/2026. Ảnh: Korea JoongAng Daily

Một sự kiện âm nhạc đặc biệt sẽ được tổ chức vào tối 14/11, khi những người tham gia được phát tai nghe không dây và nghe cùng một loại nhạc, tận hưởng không khí như một nhạc hội nhưng hạn chế tạo ra ô nhiễm tiếng ồn. Theo đại diện chính quyền Seoul, chuỗi sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế ban đêm bằng cách kết hợp những buổi tối thú vị ở Seoul với việc tăng doanh thu cho các cửa hàng địa phương.

Song song đó, một lễ hội chăm sóc sức khỏe đô thị kết hợp thiền định, ẩm thực cao cấp và nghệ thuật văn hóa sẽ diễn ra khắp Seoul vào mùa thu này. Du khách có thể tĩnh tâm tại một ngôi chùa Phật giáo cổ kính hàng trăm năm tuổi hoặc đắm mình trong hương vị và vẻ đẹp thẩm mỹ Hàn Quốc tại một ngôi nhà truyền thống Hanok.

Chính quyền thành phố Seoul thông báo sẽ tổ chức "Tuần lễ Du lịch Chăm sóc Sức khỏe Seoul 2026" từ nay đến hết tháng 11. Lễ hội năm nay được tổ chức xoay quanh ba chủ đề: nghỉ ngơi và chữa bệnh, văn hóa ẩm thực truyền thống, và âm nhạc và nghệ thuật. Các địa điểm tham gia bao gồm chùa Bongeunsa, Pilgyeongjae và Phòng Thương mại Boston ở quận Gangnam, cùng với 8 cơ sở từ danh sách 100 điểm đến du lịch y tế hàng đầu Seoul.

Chùa Bongeunsa sẽ tổ chức 15 chương trình vào các thứ Bảy và Chủ Nhật, bao gồm thiền chuông, yoga, tiệc trà và các bài tập phục hồi sức khỏe. Chương trình ngày thứ Bảy có buổi thiền Seon do sư Geumgang hướng dẫn và buổi thiền đi bộ đêm dọc theo các con đường trong chùa. Hầu hết các chương trình có giá 5.000 won (3,60 USD), riêng buổi thiền Seon thì miễn phí.

Hàn Quốc cũng sẽ sẽ tổ chức "Tuần lễ Du lịch Chăm sóc Sức khỏe Seoul 2026" từ nay đến hết tháng 11. Ảnh: Creatrip

Trong khi đó, Pilgyeongjae, một ngôi nhà truyền thống kiểu Hanok, sẽ trưng bày miễn phí các tác phẩm đèn lồng Hanji của nghệ sĩ Kim Won-cheon từ ngày 26/10. Cũng bắt đầu từ tuần này, các buổi thiền đi bộ đêm miễn phí có hướng dẫn bằng giọng nói qua ứng dụng hoặc mã QR sẽ diễn ra hàng ngày từ 18h00 đến 20h30 tại các chùa Bongeunsa, Jogyesa và Hwagyesa.

Một số chương trình yêu cầu đặt chỗ trước; lịch trình chi tiết và phí tham gia có trên trang web chính thức của sự kiện. "Chúng tôi hy vọng người dân và du khách trong và ngoài nước sẽ được nạp lại năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần bằng cách trải nghiệm sự kết hợp độc đáo giữa nghỉ ngơi, ẩm thực và văn hóa của Seoul - và khám phá một khía cạnh mới của thành phố", ông Cho Seong-ho, Giám đốc Sở Du lịch và Thể thao thuộc Chính quyền Thủ đô Seoul, cho biết.

Dù chính quyền và người dân đang rất nỗ lực để duy trì đà tăng trưởng của du lịch, báo cáo của Viện nghiên cứu dữ liệu Du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Data Lab) cho thấy có tổng cộng 2.057 khiếu nại đã được ghi nhận trên toàn quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026. Con số này gần gấp đôi mức 1.023 khiếu nại trong cả năm 2019, đồng thời cao hơn mức 1.593 khiếu nại của năm ngoái.

Seoul kỳ vọng du khách sẽ khám phá một khía cạnh mới của thành phố. Ảnh: Travel-Stained

Dịch vụ lưu trú là lĩnh vực nhận nhiều khiếu nại nhất, tiếp theo là mua sắm, taxi, sân bay và hãng hàng không, cùng các nhà hàng. Số khiếu nại đang gia tăng tại Seoul, cũng như Busan, Incheon và đảo Jeju. Tình trạng thu phí quá mức là vấn đề được phản ánh nhiều nhất. Ví dụ, các cơ sở lưu trú yêu cầu khách trả thêm phí dù đặt phòng đã được xác nhận; hoặc đơn phương hủy đặt phòng để bán lại với giá cao hơn.

Theo Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, tỷ lệ du khách nước ngoài quay trở lại Hàn Quốc tương đối cao, đạt 56,5%, nhưng vẫn thấp hơn Nhật Bản 8 điểm phần trăm. Trong khi đó, dữ liệu do KTO cung cấp cho thấy thời gian lưu trú trung bình của du khách nước ngoài đã giảm từ mức 7,8 ngày hồi năm 2023 xuống còn 6,5 ngày vào năm 2025.