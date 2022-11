Thanh khoản bùng nổ, 254 mã kịch trần, NVL cũng được giải cứu

Giao dịch tiếp tục cực kỳ hưng phấn trong buổi chiếu, bên mua hoàn toàn thắng thế và làm chủ. Thậm chí ngay cả NVL dư bán sàn gần 34 triệu cổ cũng được quét sạch và hơn 51 triệu cổ khác “trục vớt” NVL về lại tham chiếu. Khối ngoại đổ ròng thêm gần 1.000 tỷ đồng nữa vào HoSE.

Tổng số 3 sàn thời điểm kết thúc phiên có tới 254 mã tăng hết biên độ, trong đó HoSE là 118 mã, cao hơn so với mức 81 mã buổi sáng. Không chỉ vậy, gần như toàn bộ mặt bằng giá cổ phiếu đều được nâng cao hơn, ngoại trừ VIC, BVH, SAB trong nhóm VN30.

Dù có một số blue-chips yếu đi nhưng sức mạnh của số đông vẫn dẫn VN-Index leo cao hơn và đóng cửa ở đỉnh trong ngày. Chỉ số có được 34,23 điểm tương đương 3,52%, lên mức 1.005,69 điểm. Đây là mức tăng trong ngày cao nhất kể từ phiên 27/10 vừa qua. Như vậy sau 16 phiên, VN-Index mới lại quay lên trên mốc 1.000 điểm.

Thị trường hôm nay quá mạnh, số tăng giá chiếm ưu thế tuyệt đối. HoSE kết phiên với 416 mã tăng/55 mã giảm. Trong bối cảnh này thì các mã giảm lại đáng lưu tâm hơn. Rổ VN30 bất ngờ chứng kiến VNM bị xả mạnh ngay khi bước vào phiên chiều. Cuối giờ sáng, VNM đang tăng 1,46% so với tham chiếu, đứng mức 83.400 đồng. Đợt xả ép giá xuống tận 81.800 đồng, thành giảm 0,5%. Trong 15 phút cuối đợt liên tục, VNM lại được kéo ngược lên 83.300 đồng, để rồi ATC một lần nữa bị xả, tụt về 81.700 đồng, giảm 0,61% so với tham chiếu. Như vậy riêng chiều nay VNM giảm hơn 2% so với phiên sáng.

VIC cũng là cổ phiếu gây bất ngờ, nhưng chủ yếu là đợt ATC. Trong phiên chiều VIC giữ giá khá tốt và tăng mạnh, riêng đợt cuối giá bị đánh thẳng về tham chiếu, tương đương giảm 2,4% so với buổi sáng. SAB cũng tụt khoảng 1% so với buổi sáng và đóng cửa giảm tổng cộng 1,61%. BVN bị đánh tụt 2,19%, chốt phiên giảm 0,21% so với tham chiếu. BID cũng tụt nhẹ 0,88% so với buổi sáng, nhưng do buổi sáng đã giảm sẵn, nên đóng cửa bốc hơi 1,25% giá trị.

Giao dịch tăng cao thêm trong chiều nay thì chiếm đại đa số, nhưng bất ngờ nhất là NVL xuất hiện lực cầu lớn vào bắt đáy. Cuối giờ sáng NVL còn đang dư bán sàn gần 34 triệu cổ, thì lượng này bị quét hết chỉ trong vài phút khi mở cửa trở lại. Lúc 1h15 NVL còn tăng vượt tham chiếu 3,67%. Áp lực bán sau đó khiến giá trồi sụt và chủ yếu là đỏ, nhưng ATC vẫn kịp có 2,24 triệu cổ vào mua kéo trở lại tham chiếu. Đây là phiên bắt đáy lớn lần thứ 2 kể từ ngày 22/11 vừa qua. Giữa hai đợt bắt đáy này giá NVL đã bốc hơi hơn 30% ở mức chênh lệch tối đa. Dù NVL được giải cứu, nhưng PDR vẫn dư bán sàn 42,6 triệu cổ, HPX dư bán sàn 56,4 triệu cổ.

Nhóm vốn hóa lớn nhất của VN-Index cũng tăng kịch trần cả loạt.

Trong rổ VN30, nhóm tăng cực mạnh chiều nay là GAS, VRE, HPG, KDH, SSI, TCB, VHM đều đóng cửa ở mức trần. Phần nhiều trong số này thực ra là chỉ tiến thêm 1-2 bước giá vì từ sáng đã tăng cực mạnh. Bứt phá đáng kể là TCB và GAS, tăng tương ứng 1,86% và 3,7% so với giá cuối phiên sáng.

Với 118 cổ phiếu tăng hết biên độ ở HoSE, bất kỳ nhóm nào cũng có đại diện góp mặt vào số tăng mạnh nhất. Xét theo chỉ số ngành tại HoSE, các mã tài chính tăng 4,38%, nhóm vật liệu tăng 6,03%, nhóm năng lượng tăng 4,8%, nhóm tiện ích tăng 4,34%... Trong 10 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất sàn này hôm nay thì tới 6 mã kịch trần, còn lại là CTG tăng 5,81%, STB tăng 4,23% cũng đều rất mạnh.

Khối ngoại chiều nay tiếp tục đua giá, còn giải ngân mạnh hơn cả buổi sáng, với 1.491 tỷ đồng, bán ra 262,6 tỷ đồng. Mức mua áp đảo cả ngày khiến vị thế ròng lên tới +1.678,2 tỷ đồng ròng. Ngưỡng mua ròng ngàn tỷ này gợi nhớ lại những phiên cách đây 2 tuần. Rõ ràng nhà đầu tư nước ngoài cũng đang nhìn thấy cơ hội và mua ròng liên tục bất chấp giá cổ phiếu điều chỉnh trước đó và càng mua mạnh khi cơ hội tăng sáng rõ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên này đạt gần 14.882 tỷ đồng, tăng 65% so với phiên trước. Tổng giao dịch 3 sàn đạt 17.295 tỷ đồng, tăng 62%.