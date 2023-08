Thanh khoản thấp kỷ lục 6 tuần, dòng tiền không ham hố đuổi giá

Thị trường chiều nay không khá lên được khi dòng tiền vào mua tiếp tục ở mức thấp. Độ rộng kém hơn phiên sáng cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn chọn chiến lược chờ đợi hơn là đuổi giá. Tính chung cả ngày, thanh khoản khớp lệnh HoSE và HNX giảm tới 26% so với hôm qua và uống mức thấp nhất 6 tuần. Lúc này thanh khoản cao hay thấp sẽ do bên bán quyết định.

VIC đã không còn là trụ mạnh nhất của VN-Index chiều nay, do áp lực bán tăng lên. Cổ phiếu này bị xả 569,4 tỷ đồng riêng phiên chiều và giá tụt giảm 2,4% so với mức chốt buổi sáng. Đóng cửa còn tăng 0,78%, VIC phải nhường vị trí đỡ điểm số 1 cho GAS.

Trong nhóm trụ còn tăng chiều nay, GAS và VNM là tốt nhất. GAS tuy không tăng thêm nhiều, chỉ nhích lên 0,3% so với phiên sáng nhưng mức tăng so với tham chiếu cũng rất tốt +1,6%. Cộng thêm vốn hóa lớn đáng kể, GAS đỡ được 0,8 điểm cho VN-Index. VNM phiên chiều diễn biến ấn tượng, dù chốt phiên sáng thậm chí đang giảm 1,24%. Trụ này có 2 nhịp tăng tốt, nhịp đầu là 30 phút sau khi thị trường mở cửa trở lại, VNM tăng vượt nhẹ tham chiếu. Nhịp thứ hai từ khoảng 2h chiều, VNM phục hồi và tăng mạnh 1,1% so với tham chiếu lúc đóng cửa. Cổ phiếu này cũng có dòng tiền vào khá, giao dịch đạt 151,6 tỷ đồng phiên chiều.

Tổng thể rổ VN30 chiều nay tụt giá hơn là tăng, có 20/30 mã đóng cửa thấp hơn giá chốt phiên sáng, chỉ 10 mã tăng cao thêm. Dù vậy độ rộng tổng thể vẫn chỉ có 7 mã tăng và 21 mã giảm, chỉ số chốt giảm 0,88%. Điều này nghĩa là hầu hết cổ phiếu chỉ phục hồi trong vùng giá đỏ, hơn là vượt được tham chiếu.

Nhóm blue-chips giảm mạnh hôm nay có mặt nhiều mã vốn hóa lớn. VCB rơi 2,38% là cổ phiếu kéo tụt điểm số nhiều nhất, tới gần 2,6 điểm, tức là vô hiệu hóa cả mức tăng của GAS lẫn VIC. HPG giảm 1,91%, VHM giảm 1,8%, VPB giảm 1,7%, VRE giảm 1,88% đều là các cổ phiếu yếu đi nhiều hơn trong phiên chiều.

Nhóm vốn hóa lớn nhất vẫn giảm mạnh hơn trong phiên chiều.

Dòng tiền quá kém là nguyên nhân khiến mặt bằng giá bị hạ xuống, không chỉ với blue-chips mà cả thị trường nói chung. Cổ phiếu giao dịch vùng giá đỏ rất nhiều nhưng bên mua không hề sốt ruột đẩy giá lên. Kiểu mua thụ động như vậy khiến thanh khoản sụt giảm đáng kể. Nhóm VN30 phiên chiều chỉ khớp xấp xỉ 3.840 tỷ đồng. Tính chung cả hai sàn phiên chiều khớp 8.352 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với phiên sáng.

Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa có 176 mã tăng/281 mã giảm, so với phiên sáng thì số tăng không cải thiện mà số giảm thì nhiều lên. Phiên sáng có 68 mã giảm trên 1% và buổi chiều là 96 mã. Số đi ngược dòng vẫn chủ đạo là các cổ phiếu thanh khoản thấp tới rất thấp. Trong 69 cổ phiếu tăng quá 1%, 52 mã khớp lệnh dưới 10 tỷ đồng. Nhóm 69 mã này thanh khoản chỉ chiếm 13% tổng khớp sàn HoSE.

Điểm sáng chiều nay là khối ngoại mua bán cân bằng hơn. Quy mô mua vào tăng 3,8 lần so với phiên sáng, đạt 1.369,9 tỷ đồng. Mức bán ra tăng 60% với 1.432,5 tỷ đồng. Như vậy phiên chiều khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ 35,6 tỷ và tổng mức bán ròng cả phiên trên HoSE là 556,4 tỷ.

Dù vậy đây vẫn là quy mô bán ròng khá lớn, nhất là khi đã bước sang tuần bán ròng thứ 3 liên tiếp. Các quỹ ETF bị rút vốn đáng kể trong bổi cảnh tỷ giá trong nước nóng lên. Tính từ đầu tháng 8 tới hôm nay, khối ngoại đã bán ròng khoảng 2.944 tỷ đồng. Phiên này khối ngoại xả lớn HPG -218,2 tỷ, VPB -114,7 tỷ, STB -74,3 tỷ, SSI -64,7 tỷ, VND -53,8 tỷ, VCB -48,9 tỷ, NLG -33,7 tỷ, SAB -32,2 tỷ. Phía mua chỉ có VNM +53,8 tỷ, VIC +32 tỷ là đáng kể.