Cho vay margin sẽ tăng mạnh, đạt 180.000 tỷ đồng 6 tháng cuối năm 2023?

Sau một năm 2022 đầu biến động với thị trường chứng khoán, hầu hết các nhà đầu tư đều e ngại cổ phiếu các công ty chứng khoán. Do đó, định giá của ngành này đã bị áp lực đáng kể từ đầu năm 2023. Hiện tại, định giá của ngành này đang ở mức P/B là 1,6 lần, thấp hơn so với mức trung bình trong 3 năm gần đây.

Với kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2023 nhờ hỗ trợ chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa mở rộng, trong báo cáo cập nhật triển vọng ngành chứng khoán, VnDirect cho rằng ngành môi giới sẽ là đại diện tốt nhất cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Do đó, các công ty chứng khoán sẽ có kết quả hoạt động tốt hơn trong nửa cuối năm 2023.

Luận điểm đầu tư thứ nhất là hoạt động cho vay margin được cải thiện. Theo quan sát của VnDirect, biên độ chênh lệch lãi suất cho vay và chi phí vốn của toàn ngành thường rơi vào khoảng 4,0% – 7,0%, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Có mối quan hệ trái chiều giữa lợi suất cho vay và lãi suất tiền gửi, tức là môi trường lãi suất thấp hơn có thể hỗ trợ các công ty chứng khóa có lợi suất tốt hơn. Điều này là do việc hạ lãi suất tiền gửi khiến cho thị trường chứng khoán hấp dẫn hơn, thúc đẩy các nhà đầu tư giao dịch và tận dụng đòn bẩy để nắm bắt cơ hội đầu tư.

Trong Q2/23, lợi suất cho vay toàn ngành đã tăng lên 5,6% từ mức 4,2% trong Q1/23, chủ yếu do lãi suất giảm khi lãi suất tiền gửi trung bình 12 tháng giảm từ 8,0% Q1/23 xuống 7,3%. Trong 6 tháng cuối năm, kỳ vọng lợi suất cho vay của ngành có thể cải thiện đáng kể từ mức 5,6% trong Q2/23 do lãi suất tiếp tục giảm kể từ khi NHNN cắt giảm lãi suất chính sách lần thứ 4 vào cuối Q2/23. Các công ty chứng khoán có lợi suất cho vay cao hơn so với các công ty cùng ngành trong 6T23 bao gồm: AGR, MBS, BSI, SSI và SHS.

Trong tương lai, kỳ vọng tổng dư nợ cho vay ký quỹ của ngành sẽ phục hồi mạnh mẽ nhờ sự phục hồi của thị trường chứng khoán và tỷ lệ ký quỹ thấp hơn. Giá trị giao dịch trung bình trong Q2/23 tại ba sàn chứng khoán đã cải thiện ấn tượng 48,4% so với quý trước lên 16,5 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tính đến cuối Q2/23, tổng dư nợ ký quỹ/vốn chủ sở hữu chỉ đạt 0,77 lần, dư địa tăng trưởng cho vay ký quỹ vẫn còn rất lớn vì ngưỡng quy định là 2,0 lần.

VnDirect dự báo tổng giá trị giao dịch tài sản tài chính tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ tăng với tốc độ tương tự (~16%) lên khoảng 910 nghìn tỷ đồng từ 784 nghìn tỷ đồng vào cuối Q2/23 (dữ liệu được thu thập từ top 30 công ty môi giới về quy mô tài sản).

Kết hợp với tỷ lệ cho vay ký quỹ ngành trên tổng giá trị tài sản niêm yết trong 3 năm gần đây thường rơi vào khoảng ~17% đến 20%, kỳ vọng tổng cho vay ký quỹ toàn thị trường có thể đạt 155-180 nghìn tỷ đồng trong 2H23, tăng 10-30% so với mức 140 nghìn tỷ đồng vào cuối Q2/23.

Với tổng vốn chủ sở hữu của 30 công ty đạt ~183 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 2 năm 2023, con số này cho thấy tỷ lệ cho vay margin/vốn chủ sở hữu toàn ngành sẽ rơi vào khoảng 0,85 – 1,0 lần.

Nhìn chung, những ngân hàng có tỷ lệ cho vay ký quỹ thấp/vốn chủ sở hữu margin spread cao, cùng với chiến lược không tập trung mở rộng danh mục đầu tư có thể mở rộng thu nhập từ cho vay ký quỹ, bao gồm: SHS, AGR, SSI, BSI và MBS.

Ngoài margin, theo VnDirect, luận điểm đầu tư chứng khoán đến từ việc Việt Nam là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn nhất đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính, được hưởng lợi từ thị trường chứng khoán với mức độ thâm nhập thấp, tốc độ tăng trưởng thu nhập khả dụng cao và cam kết của Chính phủ phát triển lĩnh vực.

Lãi suất tiền gửi thấp sẽ hỗ trợ dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán. Chúng tôi tin rằng các công ty môi giới có lợi thế về nhà đầu tư bán lẻ và mức độ số hóa cao sẽ được hưởng lợi, bao gồm: SSI, VND, MBS.

Thu nhập của toàn bộ thị trường chứng khoán được cải thiện nhờ lãi suất duy trì ở mức thấp, do đó cải thiện hiệu quả đầu tư trong danh mục đầu tư của các công ty chứng khoán.