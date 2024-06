Thành phố Hồ Chí Minh thông qua đề án để phát huy nguồn lực kiều hối

Theo thông tin từ Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố vừa thông qua Đề án về chính sách kiều hối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2030. Các đơn vị đang hoàn chỉnh nội dung để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành đề án.

PHÁT HUY TỐI ĐA NGUỒN LỰC KIỀU HỐI

Theo Đề án vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố thông qua, một trong những mục tiêu của Thành phố là hướng đến tinh thần không can thiệp bằng biện pháp hành chính vào việc chuyển và nhận kiều hối, mà chủ yếu định hướng nguồn lực này vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, Thành phố định hướng phát triển hình thức đầu tư trực tiếp hoặc thông qua các quỹ sản xuất như quỹ kiều hối bất động sản, quỹ kiều hối hỗ trợ cho sản xuất nhỏ và vừa, quỹ đầu tư người Việt Nam ở nước ngoài… Qua đó, tạo cơ hội cho cá nhân, tổ chức nhận kiều hối có thêm lựa chọn tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng như trường học, bệnh viện, công trình thể dục thể thao, trung tâm hội chợ, triển lãm… thông qua việc đề xuất phát hành trái phiếu Thành phố. Bên cạnh đó, đề án còn gắn với các giải pháp định hướng của Thành phố.

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác truyền thông để thấy được vai trò của kiều hối, là nguồn lực vàng đối với phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung và Thành phố nói riêng.

Thứ hai, truyền thông chính sách về kiều hối của Chính phủ, của Ngân hàng Trung ương và của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với tất cả các đối tượng, từ kiều bào đến người dân và các cơ quan tổ chức có liên quan. Từ đó, đảm bảo thực hiện tốt chính sách kiều hối, thực hiện đúng quy định về quản lý ngoại hối và sử dụng nguồn kiều hối hiệu quả.

Thứ ba, thông tin tuyên truyền về các giải pháp phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối. Đặc biệt là tuyên truyền về đất nước con người Việt Nam, về du lịch dịch vụ và môi trường đầu tư kinh doanh; về các dự án và công cụ tài chính, các lĩnh vực đầu tư và dự án bảo đảm an sinh xã hội… Qua đó, không chỉ giúp kiều bào người lao động nắm bắt thông tin kịp thời, khơi dậy lòng tự hào và yêu nước mà còn khơi dậy khát vọng phát triển, thúc đẩy đầu tư, đóng góp để xây dựng đất nước, xây dựng Thành phố.

KIỀU HỐI TIẾP TỤC DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG

Thống kê cho thấy trong năm 2023 lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đạt gần 9,5 tỷ USD, tăng 43,3% so với năm 2022. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây và tiếp tục duy trì tỷ trọng cao so với tổng lượng kiều hối của cả nước ở mức trên 50%.

Kiều hối chuyển về Thành phố năm 2023 gắn liền với xu hướng tăng trưởng lao động và làm việc ở nước ngoài. Theo đó, lượng kiều hối chuyển về thành phố năm 2023 tại khu vực châu Á tăng mạnh trong khi khu vực châu Mỹ và châu Phi lại giảm.

Cụ thể, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 50,5%), tăng gần 145% so với cuối năm 2022. Tiếp đến là khu vực châu Mỹ (29,1%), song giá trị khu vực này lại giảm 10,2%.

Trong quý 1/2024, lượng kiều hối chuyển về hành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy trong quý 1/2024, lượng kiều hối chuyển về Thành phố đạt hơn 2,86 tỷ USD, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây.

Trong quý 1/2023 kiều hối tăng 19,4% so với cùng kỳ; quý 1/2022 cũng tăng 14,2% so với cùng kỳ. So với tổng lượng kiều hối chuyển về năm 2023, kiều hối chuyển về Thành phố trong quý 1/2024 bằng 30,3%.

Dù vậy, cũng theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á trong quý 1/2024 tăng thì lượng kiều hối chuyển về từ châu Âu và châu Đại dương giảm so với quý 4 năm 2023.

Các dự báo cho thấy trong năm 2024, lượng kiều hối chuyển về sẽ Thành phố tiếp tục tăng do kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cùng với cơ chế chính sách của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước về thu hút kiều hối.

Đồng thời, các hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao; hoạt động kết nối và thông tin tuyên truyền về thành tựu đất nước, sự phát triển của đất nước… đã trở thành yếu tố nền tảng và động lực thúc đẩy tăng trưởng nguồn lực kiều hối đổ về Thành phố Hồ Chí Minh.