TP.HCM: Lượng kiều hối 9 tháng đầu năm đạt gần 6,7 tỷ USD

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, tính đến cuối tháng 9/2023, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt gần 6,69 tỷ USD, vượt cả năm 2022.

Đây là mức tăng trưởng khá cao, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 101,3% so với cả năm 2022. Riêng quý 3/2023 lượng kiều hối chuyển về đạt 2,35 tỷ USD, tăng 6,2% so với quý 2/2023. Trong khi đó, cùng tỷ lệ này, quý 2/2023 tăng 4,5% so với quý 2/2023.

“Lượng kiều hối chuyển về thành phố tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước và duy trì ở mức tăng trưởng khá”, ông Lệnh nhấn mạnh.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, kiều hối về Việt Nam mỗi năm đạt từ 10 - 12 tỷ USD, trong đó TP.HCM chiếm khoảng 50% cả nước.

Xét về cơ cấu, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố với 53,1% và tăng 19,8% so với quý trước. Cụ thể, người Việt chiếm 1/4 tổng số lao động nước ngoài tại Nhật Bản, đem về 3 tỷ USD kiều hối mỗi năm.

Với sự ổn định về kinh tế, chính trị và xã hội của khu vực châu Á hiện nay, cùng với quan hệ kinh tế, văn hóa, hợp tác lao động ngày càng phát triển và mở rộng… Đây sẽ tiếp tục là yếu tố tác động trực tiếp đến tăng trưởng kiều hối trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho rằng, để kiều hối tiếp tục xu hướng tăng trưởng tốt trong thời gian tới, đặc biệt những tháng cuối năm, các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ cần tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác thông tin truyền thông không chỉ cho người dân trong nước mà cả kiều bào, người lao động, trí thức đang học tập, sinh sống và làm việc tại nước ngoài về hoạt động dịch vụ này, về tiện ích dịch vụ, phương thức thực hiện và giao dịch…cũng như thông tin kinh tế xã hội và môi trường kinh doanh, về thành phố, về đất nước… để từ đó tiếp tục thu hút nguồn kiều hối chuyển về.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, lượng kiều hối chuyển về tăng trưởng tốt, tiếp tục là nguồn lực vàng cho phát triển kinh tế xã hội nói chung và TP.HCM nói riêng, tạo điều kiện cho người dân, người nhận kiều hối cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời kích thích thị trường lao động phát triển.

Lượng kiều hối chuyển về tăng trưởng tốt còn có tác động hỗ trợ và tích cực đối với thị trường tiền tệ, ngoại hối. Bởi kiều hối là một trong những nguồn cung ngoại tệ góp phần bảo đảm quan hệ cung cầu ngoại tệ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho chính sách tiền tiền tệ, tỷ giá và thị trường ngoại hối. Điều này lại càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh các đồng tiền mạnh biến động, lạm phát tại một số quốc gia… gây áp lực nhất định đến tỷ giá và mối quan hệ tỷ giá - lãi suất và lạm phát.