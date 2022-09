The Chill Fest: chuỗi sự kiện âm nhạc “hot” nhất hè này

The Chill Fest là chuỗi sự kiện âm nhạc được Bia Saigon Chill tổ chức ở Cần Thơ, Đà Lạt, TP.HCM và sắp tới là Hà Nội. Tại đây, các bạn trẻ sẽ được tham gia thử thách “Bắt chill phiêu hè" phiên bản khổng lồ rất ấn tượng. Tại sự kiện, người tham gia sẽ được tham gia những thử thách vui vẻ và nhận phần thưởng lên đến 10 triệu đồng. Trước thềm mỗi sự kiện, khán giả của The Chill Fest còn có cơ hội nhận được vé VVIP với nhiều đặc quyền như có khu vực riêng, được đứng sát sân khấu để giao lưu với nghệ sĩ…

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đang hưởng ứng phong trào tham dự đủ The Chill Fest ở cả 4 địa điểm. Đây cũng đều là những thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam, nên mọi người có thể kết hợp việc tham gia The Chill Fest với những chuyến đi góp phần kích cầu du lịch nước nhà. Đó cũng là lý do “Bắt chill phiêu hè" trở thành từ khóa được nhắc đến ở khắp nơi trên mạng xã hội trong hè này.

Ảnh: The Chill Fest tại Thành phố Hồ Chí Minh

Năm nay, thời tiết nóng bức ở nhiều nơi. Ngay cả giữa tháng 9 rồi, nhưng thời tiết tại TP.HCM hay Hà Nội vẫn chưa mấy dễ chịu. “Bắt chill phiêu hè" xuất hiện đúng vào đỉnh điểm nắng nóng ở khắp nơi và kéo dài đến tận mùa thu, khiến những buổi tụ tập với bạn bè giống như một chuyến du lịch đến một bãi biển mát mẻ, xanh trong. Thêm một lon Bia Saigon Chill nữa là ai cũng “hạ nhiệt” ngay tức thì. Thử thách này vì thế cũng kết nối mọi người, giúp các nhóm bạn có được những kỷ niệm khó quên.

Sắp tới, các khán giả sẽ có cơ hội cuối cùng tham gia “Bắt chill phiêu hè" tại The Chill Fest Hà Nội được tổ chức ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào ngày 17/9. Với những cái tên rất được yêu mến như Hoàng Thùy Linh, Trọng Hiếu, Justatee, Hieu Thu Hai, DJ điển trai Wukong... sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến một không khí vô cùng sôi động và cuồng nhiệt cùng gu âm nhạc trẻ trung, hiện đại, gần gũi với giới trẻ.