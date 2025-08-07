12 hãng hàng không trực tiếp khai thác đường bay Hàn Quốc – Đà Nẵng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết hơn một thập kỷ qua, Hàn Quốc đã khẳng định vai trò là thị trường khách quốc tế trọng điểm của Đà Nẵng.

Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đã đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế; trong đó có trên 1 triệu lượt là du khách Hàn Quốc. Đây là con số không chỉ rất ấn tượng đối với hoạt động du lịch mà còn thể hiện tình cảm yêu mến sâu sắc của người dân Hàn Quốc đã và đang dành cho thành phố Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ “Tuần lễ tri ân khách du lịch Hàn Quốc tại Đà Nẵng năm 2025”(từ 01 - 8/8), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã vinh danh các hãng hàng không, công ty lữ hành, nền tảng OTA Hàn Quốc, những đơn vị đã góp phần tích cực trong xúc tiến, quảng bá, kết nối và duy trì lượng khách Hàn Quốc ổn định, liên tục dẫn đầu các thị trường quốc tế đến Đà Nẵng từ năm 2016 đến nay.

Phát biểu tại Gala tri ân, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng các hãng hàng không, các dòng sản phẩm du lịch, cũng như lượng du khách Hàn Quốc đến với Đà Nẵng đã trở thành "sợi dây" mở ra mối quan hệ gắn bó, hiệu quả và bền chặt giữa hai bên.

Trong hơn một thập kỷ qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã có nhiều bước phát triển vượt bậc; trong đó có sự đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy tâm huyết từ các đối tác Hàn Quốc. Hiện nay, có tới 12 hãng hàng không đang khai thác 150 chuyến bay mỗi tuần kết nối Đà Nẵng với các thành phố lớn của Hàn Quốc.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi Đà Nẵng chính thức mở rộng địa giới hành chính và xác lập mục tiêu trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ hàng đầu khu vực châu Á, thành phố luôn xác định Hàn Quốc sẽ tiếp tục là thị trường chiến lược cần được đầu tư và ưu tiên phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đà Nẵng cam kết sẽ luôn rộng mở cánh cửa hợp tác, sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, đổi mới tư duy và đồng hành trên hành trình kiến tạo một tương lai du lịch tươi sáng, không chỉ cho thành phố mà còn cho quan hệ hợp tác hữu nghị, bền vững giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng tặng kỷ niệm chương cho 12 hãng hàng không khai thác các đường bay kết nối Đà Nẵng - Hàn Quốc.

Tại Chương trình Gala, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã vinh danh và tặng kỷ niệm chương cho 12 hãng hàng không khai thác các đường bay kết nối Đà Nẵng - Hàn Quốc gồm: Korean Air, Asiana Airlines, Air Busan, Jeju Air, T’way Air, Eastar Jet, Air Seoul, Jin Air, Aero K, Air Premia, Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Việc dành tặng những món quà lưu niệm đậm bản sắc văn hóa của thành phố như nón lá, đèn lồng, quạt giấy, hay các voucher ưu đãi không chỉ mang lại niềm vui bất ngờ cho du khách mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh thân thiện, cởi mở của người dân và ngành du lịch Đà Nẵng. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng thông điệp lớn về sự gắn kết và lời mời gọi du khách quay trở lại trong tương lai.

Từ nền tảng hợp tác bền vững với Hàn Quốc - thị trường quốc tế lớn nhất hiện nay, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ không chỉ là điểm đến yêu thích của du khách, mà còn là cầu nối đầu tư, giao lưu nhân lực chất lượng cao, thương mại, giáo dục và công nghệ giữa hai quốc gia.