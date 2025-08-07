Các "ông lớn" ngành du lịch đang đầu tư mạnh tay vào AI

AI không còn là một khái niệm viễn tưởng trong lĩnh vực du lịch. Công nghệ này đang âm thầm định hình lại cách con người lên kế hoạch, đặt dịch vụ và tận hưởng chuyến đi.

Từ việc gợi ý lịch trình đến hỗ trợ thủ tục nhập cảnh tại sân bay, AI giúp đơn giản hóa các điểm gây phiền toái, giảm bớt sự mệt mỏi khi phải ra quyết định và thay đổi hoàn toàn trải nghiệm “tự túc” truyền thống của khách du lịch.

Theo Grand View Research, thị trường toàn cầu cho ứng dụng AI trong ngành du lịch đã đạt khoảng 3,37 tỷ USD vào năm 2024 và được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh, chạm mốc gần 13,9 tỷ USD vào năm 2030. Sức hấp dẫn của công nghệ này nằm ở tính hiệu quả vượt trội.

Các công cụ dịch thuật đa ngôn ngữ, được hỗ trợ bởi mạng 4G và 5G phủ sóng rộng rãi, giúp du khách vượt qua rào cản ngôn ngữ trong thời gian thực. Những thiết bị như kính Meta Glasses cho phép người dùng ghi lại và tóm tắt hành trình một cách rảnh tay.

Trong khi đó, các nền tảng concierge AI đóng vai trò như một “trợ lý du lịch cá nhân”, hỗ trợ lên kế hoạch hoạt động hằng ngày, đặt phương tiện di chuyển và thậm chí là thương lượng giá cả.

KHI ROBOT LÊN NGÔI

Các ông lớn trong hệ sinh thái du lịch toàn cầu đang đổ vốn mạnh tay vào trí tuệ nhân tạo. Trip.com và Google Flights đã tích hợp công cụ gợi ý điểm đến dựa trên sở thích và hành vi tìm kiếm của người dùng. Các hãng cho thuê xe lớn như Hertz và Sixt áp dụng công nghệ quét hình ảnh để phát hiện hư hỏng phương tiện khi khách trả xe.

Hãng hàng không Delta Air Lines cũng đã sử dụng hệ thống định giá thông minh ứng dụng AI, điều chỉnh giá vé linh hoạt theo nhu cầu thị trường và hành vi người tiêu dùng.

Đối với ngành khách sạn, khách sạn Henn Na nổi tiếng của Nhật Bản đã đưa robot vào vận hành các khâu như nhận phòng và giao đồ tại phòng. Trong khi đó, tại các cửa hàng bán lẻ, các giải pháp như gương thông minh hay công nghệ thử đồ ảo ứng dụng AI đang dần được triển khai, mang đến trải nghiệm mua sắm mới mẻ và tiện lợi hơn cho du khách.

Quầy lễ tân vận hành bằng robot của khách sạn Henn Na, Nhật Bản.

Xe taxi tự lái, như dịch vụ của Waymo, đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc tại nhiều thành phố ở Mỹ và châu Á, mở ra lựa chọn mới cho du khách khi di chuyển trong đô thị.

Việc áp dụng rộng rãi loại hình phương tiện này đã bắt đầu mang lại những giá trị kinh tế rõ rệt. Theo Báo cáo Tác động Du lịch 2025 của Waymo, dịch vụ này đóng góp khoảng 15,98 triệu USD mỗi năm cho kinh tế địa phương San Francisco thông qua các hoạt động liên quan đến du khách.

Cùng lúc đó, sân bay Changi (Singapore) đang thử nghiệm hệ thống soi chiếu hành lý xách tay bằng AI tại nhà ga T3, ứng dụng machine learning để phân tích hình ảnh X-quang ngay tại cổng lên máy bay. Dự kiến, sáng kiến này có thể giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục tới 50%, góp phần cải thiện đáng kể trải nghiệm khởi hành của hành khách.

CỖ MÁY TIẾP THỊ MỚI

AI đang tái định hình cách ngành du lịch tiếp cận và truyền cảm hứng cho du khách. Những công cụ như Google Veo có thể tạo video quảng bá chỉ từ đoạn mô tả văn bản đơn giản, giúp giảm chi phí sản xuất và mở rộng biên độ sáng tạo.

Nhiều thương hiệu khách sạn đang đầu tư vào các tour tham quan ảo, kết hợp hình ảnh từ drone với phần thuyết minh do AI tạo ra, giúp người dùng có cái nhìn chân thực trước khi đặt phòng.

Trong các chiến dịch truyền thông, những "người mẫu ảo" – các influencer và nhân vật do AI tạo nên – đang dần trở thành gương mặt đại diện mới. Sự thay thế này mang lại cho thương hiệu khả năng kiểm soát hình ảnh tốt hơn, đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Không chỉ riêng ngành du lịch, tại các lĩnh vực như mỹ phẩm hay nước hoa, nền tảng như Amazon Nova còn ứng dụng AI để đề xuất sản phẩm cá nhân hóa dựa trên hành vi và sở thích tiêu dùng của từng người dùng.

Việc ngành du lịch đón nhận nhanh chóng trí tuệ nhân tạo cũng kéo theo không ít hiểu lầm. Một trong số đó là quan niệm rằng AI sẽ thay thế hoàn toàn con người. Trên thực tế, công nghệ này chủ yếu đảm nhiệm các tác vụ lặp đi lặp lại, giúp nhân viên có thêm thời gian và nguồn lực để tập trung vào những dịch vụ mang giá trị cao hơn.

Chẳng hạn, nhiều khách sạn có thể cắt giảm số lượng nhân viên lễ tân, nhưng đồng thời lại điều chuyển họ sang các vai trò như hỗ trợ khách cá nhân hóa hay đảm nhiệm dịch vụ chăm sóc trải nghiệm. Khi được ứng dụng một cách có chiến lược, AI không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành mà còn nâng cao chất lượng lao động và mức độ hài lòng của du khách.

Các tổ chức tiếp thị điểm đến (Destination Marketing Organizations – DMOs) đang bắt đầu ứng dụng AI như một giải pháp để giảm áp lực vận hành và cải thiện công tác quản lý lượng khách. Nhiều trung tâm thông tin du lịch đang được hiện đại hóa bằng các công cụ tương tác thông minh, trong khi một số khác tận dụng AI để hướng dòng khách tới những khu vực ít được biết đến, nhằm giảm tình trạng quá tải tại các điểm nóng.

Tại các cửa khẩu, hệ thống nhắn tin tự động ứng dụng AI còn có thể giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa bản địa, từ đó góp phần xây dựng mối quan hệ tích cực giữa người dân và khách tham quan.

TÁI ĐỊNH HÌNH TRẢI NGHIỆM DU LỊCH

Dù trí tuệ nhân tạo đang thay đổi mạnh mẽ cách vận hành ngành du lịch, nhưng kết nối giữa con người với con người vẫn giữ vai trò thiết yếu – đặc biệt trong các trải nghiệm mang tính văn hóa, giải trí và tương tác cá nhân. Thậm chí, sự kết nối này có thể trở nên trực tiếp hơn bao giờ hết.

Các hướng dẫn viên địa phương hay chủ nhà có thể tự quản lý đặt lịch và hậu cần qua ứng dụng, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và tiết kiệm chi phí hơn. Những nền tảng như Trip.com hay Expedia đang mở rộng mô hình kết nối này.

Khi AI giúp giảm gánh nặng hậu cần trong hành trình, ngành du lịch sẽ dần tập trung trở lại vào giá trị cốt lõi: những trải nghiệm có ý nghĩa, cơ hội học hỏi và sự kết nối chân thực.

Nội dung cá nhân hóa theo thời gian thực trên mạng xã hội và các nền tảng số sẽ thay thế những bộ phận lên kế hoạch phức tạp. Kết quả là một hành trình thông minh, tinh gọn và thấu hiểu văn hóa hơn cho du khách – và một hệ sinh thái bền vững hơn cho toàn ngành.