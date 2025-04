The Meadow: Biểu tượng sống đẳng cấp tại Bình Chánh

The Meadow là dự án do Gamuda Land - nhà phát triển bất động sản quốc tế - kiến tạo. Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên mặt tiền đường Trần Văn Giàu, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, dự án trải rộng trên quỹ đất 5 ha, sở hữu không gian thoáng đãng với nhiều mảng xanh bao phủ. The Meadow mang đến bốn bộ sưu tập sản phẩm đa dạng, gồm 212 căn nhà phố và biệt thự cao cấp.

Trong đó, bộ sưu tập biệt thự gồm 2 căn biệt lập và 14 căn song lập, mỗi căn có tổng diện tích sàn lên đến 336,6 m². Tất cả biệt thự được hoàn thiện với 3 phòng ngủ và 4 phòng tắm, mang đến không gian sống rộng rãi, sang trọng, đáp ứng nhu cầu của những khách hàng yêu thích sự xa hoa. Đặc biệt, gia chủ có thể tự do sáng tạo tổ ấm theo phong cách riêng, linh hoạt trong bố trí công năng và thẩm mỹ, thể hiện cá tính độc đáo.

THIẾT KẾ HÀI HÒA VỚI THIÊN NHIÊN, GẮN KẾT KHÔNG GIAN GIA ĐÌNH

Mỗi căn biệt thự được tính toán tối ưu diện tích, tạo cảm giác không gian rộng mở và đối lưu không khí. Theo Gamuda Land Việt Nam, điểm nhấn thiết kế là không gian mở, kết nối phòng khách, phòng ăn và bếp, không chỉ giúp căn nhà thoáng đãng mà còn cho phép gia chủ dễ dàng bố trí nội thất theo phong cách sống. Thiết kế này tạo nên không gian sinh hoạt chung ấm cúng, lý tưởng cho những buổi sum họp gia đình hay tiệc thân mật, giúp các thành viên gắn kết hơn.

Phối cảnh phòng khách tại căn biệt thự thuộc dự án The Meadow.

Không chỉ sở hữu không gian rộng, tất cả các phòng - từ khu vực sinh hoạt chung đến không gian riêng tư - đều được bố trí cửa kính lớn chạm trần, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và đón gió trời, giảm nhu cầu sử dụng điều hòa. Đặc biệt, tại phòng khách, hệ cửa kính mở ra tầm nhìn hướng đến khu vườn xanh mát, giúp gia chủ gần gũi hơn với thiên nhiên, cải thiện sức khỏe và tinh thần.

Vật liệu đóng vai trò quan trọng, tạo điểm nhấn độc đáo cho căn nhà. Bên cạnh cảm hứng chính trong thiết kế - gạch bông gió, chủ đầu tư còn sử dụng các vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, gốm sứ, kết hợp thiết kế hiện đại và nét truyền thống, mang đến không gian gần gũi thiên nhiên.

Với tầm nhìn hướng ra công viên trung tâm và dòng kênh xanh mát, biệt thự tại The Meadow mang lại cảm giác thư thái. Phòng khách thiết kế mở, kết nối hài hòa với phòng ăn và khu vườn, không chỉ tạo sự thoáng đãng mà còn đưa hơi thở thiên nhiên vào từng góc nhỏ.

Diện tích tại căn biệt thự được tối ưu, tạo cảm giác không gian rộng rãi và đối lưu sinh khí.

Thiết kế biệt thự tối ưu hóa diện tích phòng ngủ, tích hợp không gian thay đồ và phòng tắm, mang lại nhịp điệu thư giãn. Sau một ngày dài, phòng tắm là nơi lý tưởng để gia chủ gột rửa mệt mỏi và tái tạo năng lượng. Với phong cách spa sang trọng, hiện đại, phòng tắm sử dụng vật liệu tự nhiên, tạo cảm giác ấm cúng. Bồn tắm độc lập đặt gần cửa sổ lớn, cho phép gia chủ vừa ngâm mình trong làn nước ấm vừa chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài.

TIỆN ÍCH NỘI - NGOẠI KHU ĐA DẠNG

Từ biệt thự, cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện đại, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và năng động. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể đến khu chòi BBQ – nơi lý tưởng cho những buổi tiệc nướng ngoài trời ấm cúng cùng gia đình, bạn bè. Vườn cộng đồng gần đó là không gian để cư dân gặp gỡ, kết nối, chia sẻ đam mê vườn tược.

Với những người yêu thể thao, sân bóng rổ và phòng gym là nơi hoàn hảo để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng. Những tiện ích này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn tạo nên cộng đồng gắn kết, tràn đầy sức sống.

Cư dân tại The Meadow tận hưởng nhiều tiện ích nội khu và ngoại khu.

Bên cạnh tiện ích nội khu, cư dân The Meadow còn hưởng lợi từ hệ thống tiện ích ngoại khu phát triển như bệnh viện, trường đại học, khu công nghệ cao. Vị trí chiến lược tại Bình Chánh giúp dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển khu vực và nâng cao tiềm năng giá trị bất động sản.

Ngoài ra, dự án gần tuyến Vành đai 3, mang lại lợi thế giao thông, kết nối thuận tiện với các khu vực lân cận, thúc đẩy kinh tế và gia tăng giá trị bất động sản cho cư dân Bình Chánh nói chung và The Meadow nói riêng.

Sau gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Gamuda Land Việt Nam đã ghi dấu ấn với các khu đô thị lớn tại Hà Nội, TP.HCM, và các dự án vệ tinh tiềm năng ở Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng.