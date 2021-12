The Ori Garden hút khách với chính sách thanh toán linh hoạt

Sau thời gian trầm lắng do dịch bệnh, thị trường nhà ở thực tại Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ. Đặc biệt, những dự án nhà ở thực với mức giá thành hợp lý cùng không gian sống tiện ích chất lượng được khách hàng săn đón hơn cả. Lô B4.1 thuộc dự án Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside với tên thương mại là The Ori Garden vẫn duy trì sức nóng đặc biệt kể từ khi ra mắt do đáp ứng được các tiêu chí mà khách hàng quan tâm.

NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Chương trình ưu đãi lần này được đơn vị phát triển kinh doanh BHS Miền Trung cùng ngân hàng VPBank triển khai với mong muốn mang đến giải pháp tài chính tối ưu cho dòng tiền khách hàng, giảm áp lực tài chính cho người mua nhà. Chương trình ưu đãi áp dụng cho 2 dòng căn hộ gồm: Dòng căn hộ 1 phòng ngủ và căn hộ để ở kết hợp thương mại dịch vụ tầng một.



Theo đó, cả hai dòng căn hộ đều được chủ đầu tư áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt với 6 đợt thanh toán dàn đều, khách hàng không lo gánh nặng tài chính. Với giá bán căn hộ 1 phòng ngủ chỉ khoảng gần 1 tỷ đồng, người mua nhà chỉ phải bỏ ra gần 300 triệu tương đương 30% giá trị hợp đồng mua bán là có thể sở hữu ngay một căn hộ sang trọng cùng loạt tiện ích nội khu chuẩn Nhật Bản. 5 đợt thanh toán tiếp theo, khách hàng sẽ chỉ phải thanh toán với các mức tương ứng từ 10% giá trị hợp đồng mua bán cho đến đợt cuối là 5%.

Điểm đặc biệt ở chính sách thanh toán này là khách hàng được hỗ trợ lãi suất (HTLS) 65% giá trị căn hộ theo hợp đồng mua bán trong 12 tháng hoặc tới khi bàn giao nhà. Trong trường hợp không sử dụng gói vay, người mua nhà được chiết khấu 2% giá trị văn bản chuyển nhượng. Ngoài ra, với những khách hàng đã giao dịch mua thêm hoặc khách hàng mua từ 2 căn trở lên sẽ được chiết khấu 1% giá trị văn bản chuyển nhượng (có điều kiện kèm theo).

Trong khi đó, với các căn hộ để ở kết hợp thương mại dịch vụ tại tầng 1, khách hàng cũng nhận chính sách bán hàng ưu việt với 7 đợt thanh toán linh hoạt. Với dòng căn hộ này, khách hàng chỉ phải bỏ ra 30% giá trị hợp đồng mua bán để sở hữu ngay một sản phẩm với công năng linh hoạt, vừa an cư và kinh doanh sinh lời bền vững.

Khách hàng cũng được thụ hưởng gói hỗ trợ lãi suất 65% trong 12 tháng hoặc tới khi bàn giao nhà, tương tự như đối với dòng căn hộ 1 ngủ. Chiết khấu 1% giá trị văn bản chuyển nhượng được áp dụng với khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất.

TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

Bên cạnh những chính sách về hỗ trợ tài chính, tiến độ thanh toán, chủ đầu tư cũng gia tăng giá trị cho các căn hộ tại The Ori Garden. Cụ thể, đối với dòng căn hộ 1 và 2 phòng ngủ, khách hàng được chủ đầu tư tặng ngay gói nội thất trị giá 50 triệu đồng.

Theo đó, khách hàng hoàn toàn có thay đổi thiết kế để “hô biến” căn hộ 1 phòng ngủ trở thành căn hộ 1 phòng ngủ+1, giúp tối đa hóa không gian, thêm những khoảng không tiện ích cho ngôi nhà. Trong khi đó, dòng căn hộ để ở kết hợp thương mại dịch vụ tại tầng 1 được chủ đầu tư tinh tế dành tặng gói nội thất điện lạnh trị giá tương đương 2% giá trị văn bản chuyển nhượng.

Ngoài ra, điểm đặc biệt hơn ở chính sách bán hàng lần này đó là khách hàng nhận được cam kết thuê lại trong vòng 18 tháng trong trường hợp khách không sử dụng ưu đãi gói nội thất trị giá 50 triệu đồng. Chủ nhà được cam kết thuê lại với mức giá 3,5 triệu đồng/ tháng đối với căn 1 phòng ngủ và 4,5 triệu đồng/tháng đối với căn 2 phòng ngủ. Chính sách cam kết thuê lại này được đánh giá là phù hợp với nhiều khách hàng bởi có thể linh hoạt dòng tiền đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, chính sách bán hàng với nhiều điểm lợi này, chúng tôi mong muốn khách hàng sở hữu dễ dàng những căn hộ hiện đại tại The Ori Garden để có một nơi an cư, kinh doanh lý tưởng tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, giải bài toán tài chính cho cả người mua nhà ở thực và nhà đầu tư trong thời điểm hiện nay.

Sở hữu vị trí đắc địa tại vùng trung tâm thành phố Đà Nẵng, lợi thế sát hồ, kế biển giúp The Ori Garden là dự án nhà ở thực thu hút khách hàng thời điểm cuối năm. Dự án sở hữu bốn mặt thoáng cùng tầm nhìn ngoạn mục khi hướng nhìn trực diện ra hồ cảnh quan, biển và dãy Bạch Mã kỳ vĩ, tạo nên sự thoáng mát và tươi mới cho tất cả các căn hộ tại đây.