The Rey Edition: Không gian sống đa thế hệ giữa lòng Hà Nội

Với giới thành đạt, một ngôi nhà không chỉ được đánh giá qua vị trí hay diện tích, mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu riêng của từng thành viên và duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ. Bộ sưu tập duplex The Rey Edition tại Rivea Residences được phát triển theo định hướng đó, kết hợp lợi thế kết nối nội đô với không gian sống rộng rãi, riêng tư và hệ tiện ích đồng bộ.

Biệt thự ngoại ô dành cho những ngày nghỉ cuối tuần, ngôi nhà bên biển phục vụ các kỳ nghỉ hay căn hộ hạng sang giữa trung tâm thành phố đều có thể nằm trong danh mục bất động sản của giới thượng lưu. Tuy nhiên, nơi ở chính – không gian gắn bó với gia đình trong phần lớn thời gian – thường đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe hơn.

Đó không chỉ là nơi thể hiện vị thế của gia chủ, mà còn cần phù hợp với nhịp sống, thói quen và nhu cầu của từng thành viên. Từ hành trình đi làm thuận tiện, những cuộc gặp gỡ công việc đến bữa tối quây quần sau một ngày bận rộn, chất lượng sống được hình thành từ chính những trải nghiệm thường nhật.

Trong cùng một mái nhà, trẻ nhỏ cần không gian học tập và vui chơi, người lớn tuổi cần môi trường sống thuận tiện, trong khi cha mẹ cũng cần những khoảng riêng để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Với các gia đình nhiều thế hệ, bài toán đặt ra là dung hòa sự gần gũi với tính riêng tư, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối với các tiện ích thiết yếu của đô thị.

Bộ sưu tập 96 căn duplex The Rey Edition thuộc dự án Rivea Residences tại Vĩnh Hưng được phát triển theo định hướng này, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống cao cấp, rộng rãi và riêng tư giữa Hà Nội.

The Rey Edition tọa lạc từ tầng 20 - 35 của tháp đôi Rivea Residences.

VỊ TRÍ THUẬN TIỆN, GIA TĂNG THỜI GIAN DÀNH CHO GIA ĐÌNH

The Rey Edition có khả năng kết nối với khu vực trung tâm thông qua các trục giao thông như Vành đai 2, Vành đai 2,5, đường Minh Khai, Nguyễn Khoái và cầu Vĩnh Tuy. Theo thông tin giới thiệu dự án, từ đây, cư dân có thể di chuyển đến hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ trong khoảng 9 phút bằng ô tô, tùy điều kiện giao thông thực tế.

Lợi thế kết nối cũng góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ nhỏ và sinh hoạt của các gia đình. Dự án có trường liên cấp Meyschool Đoàn Thị Điểm trong nội khu, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các cơ sở giáo dục tại Hà Nội. Với những gia đình có ông bà cùng chung sống, việc thuận tiện đưa đón con, chăm sóc người lớn tuổi và gặp gỡ người thân giúp lịch trình hàng ngày được sắp xếp linh hoạt hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là vị trí đối diện công viên hồ sinh thái Vĩnh Hưng có quy mô 15 ha. Không gian xanh và mặt nước bổ sung khoảng thư giãn ngoài trời cho cư dân, tạo điều kiện để các hoạt động như đi bộ, tập thể dục hay nghỉ ngơi trở thành một phần của nhịp sống thường nhật.

THIẾT KẾ DUPLEX: DUNG HÒA KHÔNG GIAN CHUNG VÀ RIÊNG

The Rey Edition gồm 96 căn duplex được thiết kế theo cấu trúc hai tầng, với định hướng phân chia công năng giữa khu vực sinh hoạt chung và không gian nghỉ ngơi. Cách tổ chức này giúp gia chủ thuận tiện tiếp khách, duy trì các hoạt động chung mà vẫn bảo đảm sự tách biệt tương đối giữa những nhịp sinh hoạt khác nhau trong gia đình.

Khoảng thông tầng cao tới 6,8 m tạo điểm nhấn về chiều cao và độ thoáng cho không gian phòng khách. Đây cũng là lợi thế để gia chủ lựa chọn những giải pháp nội thất mang dấu ấn cá nhân, từ hệ đèn trang trí đến các tác phẩm nghệ thuật, qua đó định hình phong cách riêng cho không gian tiếp đón.

Với 4 phòng ngủ, trong đó có 2 phòng ngủ master suite, thiết kế hướng đến nhu cầu sử dụng của gia đình nhiều thế hệ. Các thành viên có thể duy trì không gian nghỉ ngơi riêng, trong khi vẫn thuận tiện kết nối tại những khu vực sinh hoạt chung. Đây là yếu tố đáng cân nhắc đối với những gia đình mong muốn sống gần nhau nhưng không phải đánh đổi hoàn toàn sự riêng tư.

Duplex 2 tầng tạo nên trải nghiệm của “dinh thự” giữa tầng không.

Hệ kính Low-E cao sát trần giúp tăng khả năng đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan xung quanh. Theo giới thiệu của dự án, từ các căn hộ, cư dân có thể ngắm nhìn sông Hồng, khu phố cổ và công viên sinh thái. Ánh sáng cùng sự thay đổi của cảnh quan theo từng thời điểm trong ngày góp phần tạo nên trải nghiệm sống gắn với không gian đô thị.

Bên cạnh thiết kế bên trong, các tiện ích phục vụ nghỉ ngơi và thư giãn cũng là một phần trong tiêu chuẩn sống mà nhóm khách hàng cao cấp quan tâm. Tại The Rey Edition, hồ bơi và sân vườn riêng được giới thiệu như những không gian bổ sung cho trải nghiệm sử dụng tại gia.

Từ phòng khách, hồ bơi và sân vườn riêng mở ra khoảng thư giãn lý tưởng.

Ở cấp độ toàn dự án, hệ tiện ích được giới thiệu gồm chỗ đỗ ô tô định danh tại tầng hầm B1, Business Lounge phục vụ các cuộc gặp gỡ, khu Golf 3D, phòng gym và bể bơi điện phân muối dài 50 m. Các tiện ích được bố trí nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ công việc, giao lưu đến rèn luyện sức khỏe.

Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn được định hướng hỗ trợ cư dân trong quá trình sử dụng và quản lý không gian sống. Với nhóm khách hàng có lịch trình bận rộn, chất lượng vận hành và mức độ thuận tiện của dịch vụ là những yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm lâu dài tại nơi ở.

Với The Rey Edition, lợi thế kết nối nội đô, thiết kế duplex hai tầng, không gian riêng tư và hệ tiện ích đa dạng được kết hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình thành đạt.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở ngày càng gắn với trải nghiệm sử dụng thực tế, một không gian sống có giá trị không chỉ nằm ở diện tích hay những tiện ích hiện hữu, mà còn ở khả năng thích ứng với nhịp sống của gia đình. Đó cũng là nền tảng để ngôi nhà trở thành nơi gìn giữ nếp sinh hoạt, vun đắp sự gắn kết và lưu giữ những ký ức qua nhiều thế hệ.