Thế “tiến thoái lưỡng nan” của Ngân hàng Trung ương Nga

Tình trạng hiện nay của kinh tế Nga đang đặt CBR vào một tình thế "tiến thoái lưỡng nan": tăng lãi suất để chống lạm phát sẽ gây áp lực lên nền kinh tế vốn dĩ đã yếu, trong khi giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng sẽ đẩy lạm phát lên cao hơn...

Thống đốc CBR Elvira Nabiullina - Ảnh: Moskva News Agency.

Tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày thứ Sáu (23/10), Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 14%, đánh dấu quyết định không thay đổi lãi suất lần thứ hai trong gần 2 tháng trở lại đây.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, cùng chi tiêu chính phủ tăng cao, đẩy áp lực lạm phát ở Nga tăng cao rõ rệt trong khi tăng trưởng kinh tế yếu ớt.

Quyết định lãi suất mới nhất của CBR hoàn toàn trùng khớp với dự báo của cả 20 chuyên gia được hãng tin Reuters khảo sát ý kiến trước khi diễn ra cuộc họp.

Trong tuyên bố kết thúc cuộc họp, CBR nâng dự báo lạm phát năm 2026 lên khoảng 7,1-7,6%, tức mức 6-7% trước đó, đồng thời kỳ vọng lãi suất điều hành sẽ duy trì gần mức hiện tại trong vòng 1 năm tới. Mục tiêu lạm phát của CBR là 4%, một con số mà các nhà hoạch định chính sách tiền tệ vẫn kỳ vọng sẽ đạt được vào năm 2027.

Dữ liệu thống kê gần đây nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nga đã tăng 6,2% kể từ đầu năm, so với mức tăng 4,8% trong cùng kỳ năm ngoái.

"Áp lực giá cả hiện tại vẫn ở mức cao. Kỳ vọng lạm phát cũng đang duy trì ở mức cao”, tuyên bố của CBR nhận định.

Giá xăng ở Nga đã tăng 21% và giá dầu diesel tăng 13,4% kể từ đầu năm tới nay, khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine - mà CBR coi là "yếu tố nhất thời" - khiến nhiều nhà máy lọc dầu của Nga phải ngừng hoạt động.

"Tốc độ lạm phát lõi vẫn chưa giảm và duy trì trong khoảng 5-6% nếu tính theo kỳ 1 năm, chủ yếu do tác động từ việc năng lực sản xuất tại một số lĩnh vực bị sụt giảm tạm thời”, CBR nhận định khi đề cập đến các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga.

Cơ quan này cho biết thêm rằng giá nhiên liệu đang tác động đến diễn biến giá cả nói chung, và rủi ro gây lạm phát cũng liên quan đến "tình trạng năng lực sản xuất bị thu hẹp kéo dài hơn ở một số lĩnh vực nhất định".

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi quyết định lãi suất được đưa ra, Thống đốc CBR Elvira Nabiullina cho rằng tốc độ sửa chữa hỏng hóc tại các nhà máy lọc dầu bị tấn công, cũng như tác động gián tiếp và ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát của các cuộc tấn công đó là những "yếu tố bất định".

Tình trạng hiện nay của kinh tế Nga đang đặt CBR vào một tình thế "tiến thoái lưỡng nan": tăng lãi suất để chống lạm phát sẽ gây áp lực lên nền kinh tế vốn dĩ đã yếu, trong khi giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng sẽ đẩy lạm phát lên cao hơn.

Lãi suất cao đang kìm hãm tăng trưởng kinh tế Nga, nền kinh tế được dự báo chỉ đạt mức tăng trưởng 0,6% trong năm nay, đồng thời làm tăng chi phí trả nợ của chính phủ, đúng vào lúc Moscow cần vay thêm để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Thâm hụt ngân sách chính phủ Nga được dự báo sẽ chạm mức 3,2% tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong năm 2026, cao gấp đôi so với mục tiêu đề ra trước đó là 1,6% GDP. Chi tiêu công được dự báo tăng 13% trong năm nay, chủ yếu do gia tăng các khoản chi cho quân sự.

Cũng trong lần họp này, CBR nâng dự báo về lãi suất chủ chốt bình quân cho năm 2027 - một chỉ báo quan trọng về chính sách tiền tệ trong tương lai - lên mức từ 12,5-13,5%, thay cho mức 10,5-12,5% như dự báo trước đó.

Dự báo này đồng nghĩa rằng nền kinh tế Nga sẽ tiếp tục trải qua một năm nữa với lãi suất chủ chốt giữ trên 12%. Giới doanh nghiệp Nga cho rằng lãi suất ở mức 12% hoặc thấp hơn là điều kiện cần thiết để hoạt động đầu tư có thể phục hồi.

CBR chỉ còn một cuộc họp chính sách tiền tệ nữa trong năm nay, theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/12. Các nhà phân tích lưu ý rằng dự báo về lãi suất chủ chốt bình quân của CBR vẫn để ngỏ khả năng giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp cuối năm này.