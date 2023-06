Thêm một doanh nghiệp bất động sản phát hành thành công hơn 2.200 tỷ trái phiếu

Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu mã XD3CH2328001 có tổng giá trị phát hành là 2.250 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Ngày phát hành là 20/6/2023, ngày đáo hạn là 20/6/2028. Lô trái phiếu có giá trị phát hành lớn nhất thị trường kể từ đầu tháng 5/2023 đến nay.

Thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp giữa cố định 14%/năm và thả nổi. Mức lãi suất này cao gần gấp đôi so với lãi suất ngân hàng ở giai đoạn hiện tại rơi vào 7-8% và là một trong hai lô trái phiếu trả lãi suất cao nhất thị trường tính từ đầu năm đến nay. Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Công ty CP North Star Holdings phát hành lô trái phiếu giá trị 671 tỷ đồng với lãi suất 14%. Mặt bằng chung thị trường các doanh nghiệp đang trả lãi trái phiếu bình quân 12%/năm.

Đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp và tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Dầu khí. Số trái phiếu trên có thể được mua lại trước hạn toàn bộ hoặc từng phần.

Đây là lần đầu tiên phát hành trái phiếu của công ty này. Trước khi phát hành trái phiếu, trong tháng 5/2023, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng.

Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 thành lập năm 2019, trụ sở chính ở Tầng 5 tòa nhà Icon4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty, chủ doanh nghiệp là bà Nguyễn Thị Thu Hường.

Lô trái phiếu lãi cao nhất thị trường của Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3.

Trước đó, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong T5/23 tiếp tục trầm lắng, trong khi hoạt động đàm phán giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ diễn ra tích cực, đã có thêm những tổ chức phát hành đàm phán thành công với trái chủ về gia hạn thời hạn trái phiếu.

Theo ước tính của VnDirect, trong T6/2023 sẽ có khoảng hơn 35,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng gấp đôi so với T5/2023 số liệu đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 23/05/2023. Nếu so cả năm, thì tháng 6 là tháng đỉnh điểm giá trị đáo hạn cao nhất so với các tháng còn lại trong năm 2023.

Tính đến ngày 23/05/2023 có khoảng 62 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX. VnDirect ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 157,7 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 14,4% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường.

Khoảng hơn 45,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp trong danh sách sẽ đáo hạn trong năm 2023, chiếm khoảng 19,4% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường cả năm.